福岡出發人氣購物天堂！鳥栖「PREMIUM OUTLETS®」逛街吃美食一站滿足

【旅奇傳媒/日本部報導】人氣大型購物設施 PREMIUM OUTLETS® 目前在日本全國有10處據點，範圍遍佈東北至九州，位於佐賀縣鳥栖市的「鳥栖 PREMIUM OUTLETS®」是九州地區唯一一間，集結約170間店鋪，網羅國內外知名品牌、時尚服飾、運動休閒、戶外用品與美妝雜貨等。商場內有多樣餐廳，可以品嚐到一風堂拉麵、九州當地義大利麵、雞肉專賣店等，讓遊客購物用餐一站滿足。

商場距離福岡太宰府天滿宮、福岡機場僅約30分鐘車程就能抵達，更有從西鐵天神出發的45分鐘直達巴士。距離佐賀人氣景點武雄市圖書館車程則約50分鐘，祐德稻荷神社約1小時車程，相當適合加入福岡順遊至佐賀的行程中。行程安排推薦從福岡市區出發⇒太宰府天滿宮（停留約1.5小時）⇒ 鳥栖 PREMIUM OUTLETS®（停留約2小時）⇒ 武雄溫泉・武雄市圖書館 ⇒ 祐德稻荷神社 ⇒ 住宿嬉野溫泉。

鳥栖 PREMIUM OUTLETS® 空間舒適寬敞，異國風情造景並設有噴水池。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

太宰府天滿宮祭祀被尊稱為學問之神，在平安時代以學者、政治家、文人雅士等多重身分活躍於世的菅原道真，和京都北野天滿宮同為日本全國約12,000座天滿宮的總本社。除了祈求金榜題名外，菅原道真同時也被譽為是誠信與除惡之神，吸引許多人潮前來參拜。境內有約200品種、6,000棵梅樹，2月～3月花季期間美景環繞、梅香四溢，為日本知名賞梅景點。參道上商店林立，也是一大亮點。

太宰府天滿宮距離商場車程約25分鐘就能抵達。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

祐德稻荷神社為日本三大稻荷神社之一，1687年建成，朱紅色外牆建築群宏偉壯觀。年年吸引300萬人次參拜，可說是佐賀最有人氣神社。主要祭拜網羅食衣住行的守護神稻荷大神，本殿以外境內還供奉約40座支社，能祈求生意興隆、交通安全、戀愛姻緣等。從山頂處可遠眺從鹿島到有明海的壯麗美景。近年秋天還有夜間光雕投影「Night Walk〜狐狸婚禮遊行」，今年將於9/20~12/01舉辦。

祐德稻荷神社距離商場約1小時車程。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

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