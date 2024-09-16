快訊

奧運金牌林郁婷、李洋代言「麻將手遊」引熱議 律師點出：未必划算

男嬰吞異物不治 單親媽付無照保母每月2.5萬比有照更貴

是否核准中信金公開收購新光金？ 銀行局副局長提出3點聲明

福岡出發人氣購物天堂！鳥栖「PREMIUM OUTLETS®」逛街吃美食一站滿足

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
規劃福岡、佐賀之旅可加入鳥栖 PREMIUM OUTLETS® 購物行程。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
規劃福岡、佐賀之旅可加入鳥栖 PREMIUM OUTLETS® 購物行程。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】人氣大型購物設施 PREMIUM OUTLETS® 目前在日本全國有10處據點，範圍遍佈東北至九州，位於佐賀縣鳥栖市的「鳥栖 PREMIUM OUTLETS®」是九州地區唯一一間，集結約170間店鋪，網羅國內外知名品牌、時尚服飾、運動休閒、戶外用品與美妝雜貨等。商場內有多樣餐廳，可以品嚐到一風堂拉麵、九州當地義大利麵、雞肉專賣店等，讓遊客購物用餐一站滿足。

商場距離福岡太宰府天滿宮、福岡機場僅約30分鐘車程就能抵達，更有從西鐵天神出發的45分鐘直達巴士。距離佐賀人氣景點武雄市圖書館車程則約50分鐘，祐德稻荷神社約1小時車程，相當適合加入福岡順遊至佐賀的行程中。行程安排推薦從福岡市區出發⇒太宰府天滿宮（停留約1.5小時）⇒ 鳥栖 PREMIUM OUTLETS®（停留約2小時）⇒ 武雄溫泉・武雄市圖書館 ⇒ 祐德稻荷神社 ⇒ 住宿嬉野溫泉。

鳥栖 PREMIUM OUTLETS® 空間舒適寬敞，異國風情造景並設有噴水池。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
鳥栖 PREMIUM OUTLETS® 空間舒適寬敞，異國風情造景並設有噴水池。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

太宰府天滿宮祭祀被尊稱為學問之神，在平安時代以學者、政治家、文人雅士等多重身分活躍於世的菅原道真，和京都北野天滿宮同為日本全國約12,000座天滿宮的總本社。除了祈求金榜題名外，菅原道真同時也被譽為是誠信與除惡之神，吸引許多人潮前來參拜。境內有約200品種、6,000棵梅樹，2月～3月花季期間美景環繞、梅香四溢，為日本知名賞梅景點。參道上商店林立，也是一大亮點。

太宰府天滿宮距離商場車程約25分鐘就能抵達。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
太宰府天滿宮距離商場車程約25分鐘就能抵達。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

祐德稻荷神社為日本三大稻荷神社之一，1687年建成，朱紅色外牆建築群宏偉壯觀。年年吸引300萬人次參拜，可說是佐賀最有人氣神社。主要祭拜網羅食衣住行的守護神稻荷大神，本殿以外境內還供奉約40座支社，能祈求生意興隆、交通安全、戀愛姻緣等。從山頂處可遠眺從鹿島到有明海的壯麗美景。近年秋天還有夜間光雕投影「Night Walk〜狐狸婚禮遊行」，今年將於9/20~12/01舉辦。

祐德稻荷神社距離商場約1小時車程。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
祐德稻荷神社距離商場約1小時車程。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

九州 稻荷神社 美景

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

日職／日本火腿攻勢猛烈 軟銀封王不難但小心季後賽翻車

美債基金 人氣火熱

按喇叭逾3秒視同開戰！內行人揭眉角 日本開車1行為超失禮

日媒：大陸軍機首次侵犯日本領空 兩國未使用熱線溝通

相關新聞

精選4間日本星野集團豪華RISONARE親子飯店，包辦豐富的自然與人文體驗，為家庭旅遊大大加分

星野集團旗下的 RISONARE 渡假村擁有清幽的自然環境，利用了背景資源的優勢提供各種豐富的活動體驗，超級適合家庭旅遊，讓小朋友們度過最難忘的假期。如果你在找特別的日本住宿，千萬不可以錯過今天AsiaYo特別準備的超人氣的RISONARE飯店！趕快把這篇文收藏起來，打包行李拎包入住吧！

體驗第一波粉雪！Club Med推12月「北海道滑雪季」

近年來，滑雪假期已成為台灣旅客冬季旅遊的首選。Club Med的全包式滑雪度假村在日本北海道的預訂量，2024年12月相比去年同期增長15%。其中，家庭新手占據了8成。根據台灣知名滑雪達人的分析，12月出發至北海道滑雪具有「高性價比」、「穩定天氣」及「避開人潮的無壓環境」等優勢，這些因素成為訂單增長關鍵。...

福岡出發人氣購物天堂！鳥栖「PREMIUM OUTLETS®」逛街吃美食一站滿足

【旅奇傳媒/日本部報導】人氣大型購物設施 PREMIUM OUTLETS 目前在日本全國有10處據點，範圍遍佈東北至九州，位於佐賀縣鳥栖市的「鳥栖 PREMIUM OUTLETS」是九州地區唯一一間，

「BRICK or TREAT」來襲！ 日本樂高樂園®萬聖節驚喜 親子嗨玩到底

名古屋的日本樂高樂園®（レゴランド®・ジャパン・リゾート）嗨翻萬聖節！樂園將於9/20~11/4推出萬聖節限定活動「BRICK or TREAT」，大人小孩都能在樂高®積木打造的奇幻世界中，度過歡樂又驚奇的萬聖節。

超萌娶親！ 一起戴面具參加狐狸婚禮　佐賀「祐德稻荷神社」秋天限定夜間活動9／20起登場

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】位於日本佐賀縣的祐德稻荷神社身為日本三大稻荷神社之一，不僅香火旺盛，活躍的企劃力和行動力更是經常帶來令人驚豔的主題活動。 去年秋天首度推出的夜間點燈投影秀活動「Nig

準備去岩手賞楓！ 日本最美的秋天 燃燒般絕景「紅葉地毯」in栗駒山須川岳

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】位於日本東北的栗駒山，其紅葉之美，被日本登山家譽為「神之地毯」。每年秋天，整個山頭就像是要燃燒起來一般，鋪滿了紅黃橙競豔的楓紅，一望無際，是一生難忘的絕景。 栗駒山橫

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。