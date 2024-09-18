北海道飯店精選Top 5，絕美滑雪飯店賞羊蹄山，享受溫泉／KTV／租借腳踏車！

札幌市區的北海道星級飯店，不僅有溫泉、文青禮品店，要前往富良野花海、小樽運河等景點觀光旅遊都很方便。冬季時被白雪覆蓋的北海道滑雪飯店，景觀大套房最適合滑雪揪團入住。AsiaYo這次要推薦5間規劃北海道自由行必住的星級飯店與滑雪飯店，不管是冬夏都能輕鬆尋找住宿，享受北海道的四季魅力！

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小樽君樂飯店

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小樽君樂飯店享有小樽港的美景，房間明亮又舒適，飯店有提供滑雪裝備寄存與自費的滑雪場接駁車服務，可以到附近的朝里川溫泉滑雪場滑雪。

✅飯店特色：滑雪場接駁車、可店內購物、運河海景

📍附近地標：鄰近朝里川溫泉滑雪場

湯之川王子大渚亭飯店

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湯之川王子大渚亭飯店低調又奢華的日式風格，豪華客房裡有專屬的露天溫泉浴池，也有公共室內、外溫泉池！甚至有KTV可以歡唱，很適合家庭或公司旅遊入住。

✅飯店特色：室內／外溫泉、卡拉OK、文青禮品店

📍附近地標：湯之川溫泉

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Chatrium Niseko

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這間位在二世谷山滑雪場旁的滑雪飯店，從適合兩人入住到七人景觀大套房全都有，自由地在雪場裡穿梭，還有24 小時健身房、單車租借服務與免費滑雪場接駁車！

✅飯店特色：滑雪場接駁車、健身房、單車租借、付費機場接駁

📍附近北海道景點：二世谷山滑雪場

二世谷飯店

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這間飯店的房間設施超齊全，包括廚房、客廳還有大面積的落地窗，欣賞壯麗的二世谷滑雪場和羊蹄山美景。陽台還有露天溫泉，讓你一邊泡湯一邊享受周圍的自然風光。

✅飯店特色：公寓式飯店、滑雪場接駁車、SPA 、溫泉、室外游泳池

📍附近地標：二世谷山滑雪場

菲尼克斯富良野飯店

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菲尼克斯富良野飯店絕對會讓你驚艷到不行！不管是一般套房還是配備齊全的高級套房，都能根據滑雪行程的天數和人數靈活安排，豪華的住宿環境讓你住了就不想離開。

✅飯店特色：滑雪場接駁車、自由進出滑雪場、適合多人團體

📍附近地標：富良野滑雪場

看完了以上5間近札幌市區的北海道飯店和滑雪飯店，無論是春夏還是秋冬都可以到北海道旅遊，推薦新手可以選擇北海道跟團輕鬆玩，也有結合滑雪和觀光的日本滑雪自由行套裝與適合新手的日本滑雪旅遊團，快上AsiaYo一鍵玩遍北海道！