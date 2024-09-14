超萌娶親！ 一起戴面具參加狐狸婚禮　佐賀「祐德稻荷神社」秋天限定夜間活動9／20起登場

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】位於日本佐賀縣的祐德稻荷神社身為日本三大稻荷神社之一，不僅香火旺盛，活躍的企劃力和行動力更是經常帶來令人驚豔的主題活動。

佐賀的祐德稻荷神社自9/20起推出夜間點燈投影秀活動「Night Walk〜狐狸婚禮遊行」。 圖：祐德稻荷神社／提供

去年秋天首度推出的夜間點燈投影秀活動「Night Walk〜狐狸婚禮遊行」，以祐德稻荷的歷史與日本傳說「狐狸娶親」為概念打造光雕投影，從門前商店街到祐德稻荷神社境內，都透過燈光營造出夢幻的氛圍，可說是史上破格演出，整場集客超過2萬人，大受好評！

▍ 購票就送狐狸面具，週末還能一起旁觀狐狸娶親遊行！

今年再度升級登場，將於9/20(五)〜12/1(日)舉辦，期間每晚18:00-21:00都可感受夜遊閃亮祐德稻荷神社的特別樂趣；逢週六、週日和國定假日則從17:30起有古老傳說「狐狸娶親遊行」的登場，購票入場的遊客都會得到一個狐狸面具，讓大家可以戴著面具觀賞遊行隊伍、走逛璀璨閃亮的神社園區。

圖／翻攝官方YT

▍ 5萬日圓電話預約就能成為狐狸娶親遊行中的一員！

當然，如果是新婚夫妻檔想要直接參與遊行隊伍，只要提前跟神社電話預約，付費5萬日圓就能成為狐狸婚禮遊行隊伍的一員，盡情感受最佳活動氣氛。(預約電話：0954-62-2151，請找前田桑或池田桑，費用包括和服租借穿著、梳髮、社務所使用費)。

▲祐德稻荷神社這場秋天限定的夜遊活動從9/20(五)～12/1(日)夜夜登場，逢週六、日和國定假日則從17:30起有古老傳說「狐狸娶親遊行」的登場，購票入場就送狐狸面具。 圖：祐德稻荷神社／提供

【活動期間】

・2024年9月20日(五)～12月1日(日) 18：00～21：00（最終入場20：00），另於每週六日國定假日17:30起會有「狐狸娶親遊行」的登場。

【地點】

・祐德稲荷神社 境内・門前街

【門票】

・大人 1,500日圓（附面具）

・高中和中學生 1,000日圓（附面具）

・小學生 500日圓（附面具）

・未就學兒童 免費（沒有面具）

【官網】https://yutokusan-kitsunenoyomeiri.com

▲以祐德稻荷的歷史與日本傳說「狐狸娶親」為概念打造光雕投影，從門前商店街到祐德稻荷神社境內，都透過燈光營造出夢幻氛圍。 圖：祐德稻荷神社／提供

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