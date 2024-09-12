快訊

圖書館被成人片取景？台大「比對畫面」喊告：非事實、踩到紅線

柯文哲訴訟打「辦A案問B案」蔚為風潮？黃子佼也用了這一招

幕後／柯文哲遭押惹小草反撲 罷樑日出門教訓民進黨

任天堂商店與成田機場限定！必扭任天堂「經典搖桿扭蛋機」登場

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

到日本除了吃美食、買藥妝，還有什麼是絕對不能錯過的呢？沒錯！那就是扭扭蛋！近年來日本的扭蛋機風靡全球，走在日本街頭到處都能看到扭蛋機台~

為什麼扭蛋在日本如此盛行呢？那是因為從漫畫、動畫、偶像，到日常生活的你想像的到與想像不到的各種物品都能扭蛋化！不論是經典角色或特殊限量版，各個年齡層都能找到滿足他們興趣的商品，且款式隨機、即使不是扭蛋控也會失心瘋！

任天堂在東京、大阪和京都的任天堂商店，與成田機場推出了大型扭蛋機！這台扭蛋機內的商品竟然是任天堂經典的主機搖桿！

主機搖桿扭蛋共推出2彈，第1彈的主機是 Famicom（俗稱紅白機）、NES（美版主機）；第2彈的主機則是超級Famicom、Nintendo 64和Game Cube，在任天堂商店內限制一人最多可以扭3次，一次為600日圓。建議可以到成田機場扭，會比起市區的任天堂商店人來得少唷～

主機搖桿扭蛋第1彈

以Famicom（俗稱紅白機）、NES（美版主機）為主角，扭蛋吊飾的大小和原本手把的搖桿、按鍵大小一樣大！甚至連按鈕的原料、結構也都相同，是十分懷舊復古必收藏的扭蛋！

主機搖桿扭蛋第2彈

第二彈重現了日版、美版的A、B、X、Y按鈕，以及 N64、Gamecube 的類比搖桿和按鈕，雖然許多搖桿都已經停產，但逼真且真的可以按的扭蛋設計，不妨來扭一扭通通收藏回家吧！

圖片來源：任天堂Nintendo官網

窩日本推薦閱讀：2024年東京11個最新開幕景點！必去麻布台之丘、豐洲千客萬來、原宿HARAKADO原角…　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

任天堂 博物館 機場

窩日本

追蹤

延伸閱讀

全台最大600台扭蛋機來了！ 「萬代扭蛋」台灣一號店9／8開幕 進駐「桃知道」必逛樓層品牌一次看

holo美好傳統？俗頭為賺扭蛋錢身陷賭場 難得臭手五抽「全lost」賠光光

藏壽司吉伊卡哇亂象+1！奧客抽完扭蛋「布丁山」丟著走人 網搖頭：看不下去

藏壽司抽到重複的「吉伊卡哇吊飾」可重抽？前店員解答 網勸：別拚機率

相關新聞

任天堂商店與成田機場限定！必扭任天堂「經典搖桿扭蛋機」登場

任天堂在東京、大阪和京都的任天堂商店，與成田機場推出了大型扭蛋機！這台扭蛋機內的商品竟然是任天堂經典的主機搖桿！

當復古學院風遇上原宿潮流　Vivienne Westwood日本限定紅標和MAN 2024秋冬時尚新品速覽

日本Vivienne Westwood有豐富的限定商品及商品系列，包括RED LABEL紅標與MAN男士系列，這也是為什麼很多Vivienne Westwood的粉絲都喜歡到東京購物。

鐵道迷會瘋掉！JR西日本推出全新觀光列車「はなあかり」 10月登場

台灣有一群很愛日本鐵道的粉絲，這下有福了！JR西日本即將於今年10月5日推出全新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」，首波行駛路線將往返於敦賀至城崎溫泉之間，為期三個月。這列觀光列車由日本知名鐵道設計師川西康之親自操刀，以當地四季花草為靈感，將地域文化與日式和風設計巧妙結合，為乘客打造出獨一無二的旅行體驗。

福岡景點散步2提案 夜晚購物觀光吃美食

最近有前往福岡旅遊的計畫嗎？ 多虧了日本眼鏡品牌JINS的特別企劃，我們趁機帶大家到福岡走了一遭，特別來和大家分享福岡市內的一些散步景點和美食，也順便去JINS眼鏡門市看看囉！

大阪梅田「GRAND GREEN OSAKA」都市新體驗盛大開幕，全新飯店、餐飲、市集與溫泉統統有

大阪「重量級」升級啦！位於JR大阪站的梅北區再開發計劃「GRAND GREEN OSAKA」將於今年9月6日隆重開幕，標誌著大阪市中心地帶的全面升級。作為該計劃的第二期開發，「GRAND GREEN OSAKA」將提供商店、餐廳、飯店、都市公園等多元化設施，為訪客和市民打造一個集購物、休閒、娛樂於一體的全新都市空間，絕對是前往大阪必去的新景點！

在澀谷高空花卉裡漫步！SHIBUYA SKY夏季限定花卉步道浪漫登場～

位在澀谷Scramble Square的觀景設施「SHIBUYA SKY」，在46樓的SKY GALLERY還舉辦了夏日限定的浪漫特別活動「FLOWer View 澀谷上空229公尺花卉漫步」！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。