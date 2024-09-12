任天堂商店與成田機場限定！必扭任天堂「經典搖桿扭蛋機」登場
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
到日本除了吃美食、買藥妝，還有什麼是絕對不能錯過的呢？沒錯！那就是扭扭蛋！近年來日本的扭蛋機風靡全球，走在日本街頭到處都能看到扭蛋機台~
為什麼扭蛋在日本如此盛行呢？那是因為從漫畫、動畫、偶像，到日常生活的你想像的到與想像不到的各種物品都能扭蛋化！不論是經典角色或特殊限量版，各個年齡層都能找到滿足他們興趣的商品，且款式隨機、即使不是扭蛋控也會失心瘋！
任天堂在東京、大阪和京都的任天堂商店，與成田機場推出了大型扭蛋機！這台扭蛋機內的商品竟然是任天堂經典的主機搖桿！
主機搖桿扭蛋共推出2彈，第1彈的主機是 Famicom（俗稱紅白機）、NES（美版主機）；第2彈的主機則是超級Famicom、Nintendo 64和Game Cube，在任天堂商店內限制一人最多可以扭3次，一次為600日圓。建議可以到成田機場扭，會比起市區的任天堂商店人來得少唷～
主機搖桿扭蛋第1彈
以Famicom（俗稱紅白機）、NES（美版主機）為主角，扭蛋吊飾的大小和原本手把的搖桿、按鍵大小一樣大！甚至連按鈕的原料、結構也都相同，是十分懷舊復古必收藏的扭蛋！
主機搖桿扭蛋第2彈
第二彈重現了日版、美版的A、B、X、Y按鈕，以及 N64、Gamecube 的類比搖桿和按鈕，雖然許多搖桿都已經停產，但逼真且真的可以按的扭蛋設計，不妨來扭一扭通通收藏回家吧！
圖片來源：任天堂Nintendo官網
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