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鐵道迷會瘋掉！JR西日本推出全新觀光列車「はなあかり」 10月登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自JR西日本官網
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台灣有一群很愛日本鐵道的粉絲，這下有福了！JR西日本即將於今年10月5日推出全新觀光列車「はなあかり（Hanaakari）」，首波行駛路線將往返於敦賀至城崎溫泉之間，為期三個月。這列觀光列車由日本知名鐵道設計師川西康之親自操刀，以當地四季花草為靈感，將地域文化與日式和風設計巧妙結合，為乘客打造出獨一無二的旅行體驗。

圖／取自JR西日本官網
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「はなあかり」全列車由三節車廂組成，其中1號車為豪華的「Superior Green Car」，車廂內設有半開放式對座包廂，提供私密的乘車空間。乘客在此不僅能享受舒適座位，還可透過大片觀景窗欣賞沿途美景，並在座位旁的展示架上欣賞代表性工藝品。2號車廂則為開放式座位區，設有波浪形木紋座椅，並提供伴手禮販售與活動空間，讓乘客在旅途中體驗更多樂趣。

圖／取自JR西日本官網
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該列車將於10月5日至12月22日之間行駛，每周六、日提供服務，並於9月5日開放預約。票價方面，1號車「Superior Green Car」每人收費1萬2840日圓（約新台幣2805元），但若單人使用，則需支付1萬7840日圓（約新台幣3900元）。2、3號車廂的指定席每人票價為1萬640日圓（約新台幣2325元）。此外，JR西日本還將提供以當地食材製作的限量便當，旅客可以邊吃邊享受窗外美景，來一場列車美食體驗。車票與便當可透過JR西日本官網及全國JR車站綠色窗口預訂，趕快揪團訂起來了！

圖／取自JR西日本官網
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伴手禮 便當 溫泉 美景 觀光

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