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大阪梅田「GRAND GREEN OSAKA」都市新體驗盛大開幕，全新飯店、餐飲、市集與溫泉統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Grand Green Osaka官網
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大阪「重量級」升級啦！位於JR大阪站的梅北區再開發計劃「GRAND GREEN OSAKA」將於今年9月6日隆重開幕，標誌著大阪市中心地帶的全面升級。作為該計劃的第二期開發，「GRAND GREEN OSAKA」將提供商店、餐廳、飯店、都市公園等多元化設施，為訪客和市民打造一個集購物、休閒、娛樂於一體的全新都市空間，絕對是前往大阪必去的新景點！

圖／取自Grand Green Osaka官網
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「GRAND GREEN OSAKA」原址為大阪車站旁的貨櫃存放區，經過多年精心規劃，第一期的「GRAND FRONT OSAKA」已於2013年開幕。第二期的重點設施「GRAND GREEN大阪 商店&餐廳」將分為「公園內設施」、「北館」和「南館」，其中「公園內設施」和「北館」將於9月6日率先開放。公園內的餐飲設施特別設計了露天座位，讓遊客能在感受自然風光的同時，享用美食與飲料。

圖／取自Grand Green Osaka官網
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「北館」將匯聚15家店鋪，包括港南HOME CENTER的首家城市型店鋪「gardens umekita」以及大型戶外品牌「PATAGONIA大阪梅田」。這些商店不僅提供多樣商品選擇，還致力於傳達綠色生活理念。北館與相鄰的「GRAND FRONT OSAKA」透過平台連接，為消費者提供精緻的無縫購物體驗。

圖／取自Grand Green Osaka官網
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「GRAND GREEN OSAKA」的整體工程預計於2027年度內竣工，屆時將有7個車站和13條路線連結至JR大阪車站，便利前往關西機場、大阪國際機場和新大阪車站。隨著2025年南街區的開放，該計劃將進一步擴展其綠化都市的願景。園區的設計由美國GGN事務所和著名建築師安藤忠雄等人共同打造，將融合自然與現代建築之美。這座嶄新的都市地標，重新洗禮大阪城，屆時也必將成為遊客不可錯過的打卡景點。

圖／取自Grand Green Osaka官網
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