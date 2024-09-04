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在澀谷高空花卉裡漫步！SHIBUYA SKY夏季限定花卉步道浪漫登場～

聯合新聞網／ 窩日本

位在澀谷Scramble Square的觀景設施「SHIBUYA SKY」是近年欣賞東京夜景的超人氣景點，今年夏天除了欣賞城市的美麗街景外，在46樓的SKY GALLERY還舉辦了夏日限定的浪漫特別活動「FLOWer View 澀谷上空229公尺花卉漫步」！

在SHIBUYA SKY 229公尺高的46樓迴廊上，以巨型花卉藝術為主軸，打造了一條充滿豐富花卉的浪漫步道，在散步行走的過程中，還有花瓣在空中漂浮舞動，不僅讓空間更具立體感，還能一邊俯瞰城市街景、一邊享受被花卉們包圍的浪漫氛圍。

除了花卉步道外，在觀景台的THE ROOF SHIBUYA SKY和46樓的Paradise Lounge還有推出提供期間限定的新商品，讓你來到這邊一次滿足視覺與味覺的新體驗！

THE ROOF SHIBUYA SKY限定商品

這是一款將氣泡飲倒入棉花糖，花朵就會從泡沫裡綻開來的特殊飲品！在夏天蔚藍的天空下，和另一伴點一杯享受飲料變化成夢幻粉的美麗樣貌吧！

售價：2,000日圓

Paradise Lounge限定菜單

結合蘭花與玫瑰，這是一款充滿花香風味的無酒精清爽汽泡飲，飲品上頭裝飾著美麗的花朵，適合女生們輕鬆飲用～

售價：780日圓

FLOWer View 澀谷上空229公尺的花卉漫步

期間: 2024年8月1日〜9月30日

地點: SHIBUYA SKY 46樓 SKY GALLERY

費用: 持有當日SHIBUYA SKY入場券或年間套票均可參觀

https://www.shibuya-scramble-square.com/sky/flower_view/

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