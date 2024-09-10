當復古學院風遇上原宿潮流　Vivienne Westwood日本限定紅標和MAN 2024秋冬時尚新品速覽

Vivienne Westwood 東京時尚象徵

Vivienne Westwood（薇薇安·魏斯伍德），人稱「龐克女王」和「西太后」，在1970年代於英國倫敦開始了自己的時裝設計事業，並為時尚圈注入了新的活力。入圈不久後，她那些帶有手工製作的皮帶、鏈條和別針的作品特色，成為龐克風格的代表，並隨著音樂和時尚的浪潮迅速傳播到世界各地。

自品牌創立初期，當 Vivienne Westwood 以叛逆形象引領時代潮流時，她的設計巧妙地融合了英國的符號學元素。時至今日，敏銳的愛好者們仍能在許多設計中看到英倫風格的光輝，以散落的聯合傑克旗或格子西裝的形式出現。同時，該品牌無疑已經走向全球，特別是在日本找到了自己的市場。

Vivienne Westwood 在1980年代於日本開設了她在英國以外的第一家精品店，而日本也對這一大膽舉措予以熱情回應。透過這家東京精品店，Vivienne Westwood 的設計為在1990年代和2000年代初期開始蓬勃發展的東京街頭時尚打開了大門並帶來了不小的影響，那時的原宿已開始引領世界的時尚趨勢。

當然，這也跟Vivienne 的設計被帶入了一些日本人氣動漫作品中有著密不可分的關聯。在東京時尚文化達到頂峰時，Vivienne Westwood 的作品經常出現在東京街拍的穿搭中，而至今 Vivienne Westwood 標誌性的 Orb 標誌仍然是日本時尚圈中的必備品。

隨著一代代的時尚愛好者聚集在原宿地區，東京儼然成為了全球 Vivienne Westwood 粉絲們喜愛的購物地點之一。然而，你可能不知道的是，日本各地的 Vivienne Westwood 精品店中除了擁有豐富的商品選擇，還包括了獨家的限量版商品。

日本的Vivienne Westwood人氣原因

如今，為了滿足龐大的本地粉絲族群，Vivienne Westwood 精品店遍布日本全國，提供經典系列的設計及日本限定商品，而每家精品店的設計和策劃都有考量其地理環境特色。原宿可說是日本 Vivienne Westwood 風潮的發源地，而在原宿一帶，就能找到3間各有特色的店鋪，一間是位於街區中心的 Vivienne Westwood RED LABEL（紅標）、一間是位於高檔表參道購物街的 Vivienne Westwood MAN（男士），還有一間是售有旗下各式產品的經典 Vivienne Westwood 青山精品店。

在日本購買 Vivienne Westwood 時，想必不少粉絲們都還是會留意所謂的日本限定或特色商品。就拿到經典青山精品店來說好了，雖然店內的商品款式多且齊全，從經典款到嚴選款式在這裡基本上都找得到，但日本獨家授權的商品還是無可厚非的非常受歡迎。再者，儘管 Vivienne Westwood RED LABEL 和 Vivienne Westwood MAN 曾經在全球各地出現過，但如今都只有在日本才找得到店鋪，裡面的商品亦成了日本限定。

它們的設計大多既擁有 Vivienne Westwood 的獨特風格，同時參考融合了日本的時尚潮流，並提供適合亞洲人的尺寸和剪裁。最重要的是，這些授權系列商品有日本嚴格的生產品質標準與日本精品消費市場把關，無論在製作技術還是用料上都有品質保證。如果你曾見識過日本限定的Vivienne Westwood商品，或許自此之後每季出新品時都會想再飛到日本購物。

日本限定的 Vivienne Westwood 商品 & 2024/25的秋冬系列趨勢

Vivienne Westwood 最早的設計來自她對復古風格的全新詮釋，而這一點至今仍是品牌的核心價值。秋冬季節即將到來，設計師們從復古風格中汲取靈感，同時運用現代材料和剪裁帶來全新的造型。在此基礎上， Vivienne Westwood RED LABEL 和 MAN 再依據其品牌系列的特色，詮釋設計出各自風格的獨特商品。一起來看看它們這個秋冬季有什麼不錯的推薦。

Vivienne Westwood RED LABEL紅標新品亮點：學院風與龐克風

圖片提供：Vivienne Westwood

RED LABEL紅標系列本季新品，與去年那種很有美國經典電影《獨領風騷》（Clueless）感的風格全然不同，其中非常明顯的設計亮點之一是學院風的融入，且是偏向常春藤系的學院風。配合今年的風格趨勢，我們推薦寬鬆的針織衫，比如 Patchwork Chunky Knit（中）就能賦予這系列一種休閒感的學院氛圍；或是從運動風中汲取靈感的新單品，比如 Big Pitch Stripe Rugger Shirt（左）。另外，像 Recycled Polyester Double-Knit Tracksuit（右）這種運動風美學也是本季的亮點，帶給人另外一種懷舊感。

當然，每一件單品上依然能見到 Westwood 標誌性的龐克元素。像 Tartan Check Mini Skirt（中）這樣的格紋百褶短裙，既是經典的學院女孩風，也是經典的 Vivienne Westwood風！而樂福鞋和白襪子是與學院風的標配之一不說，若模仿圖中的模特，再搭配黑色薄紗絲襪，可以增添些許性感元素。

圖片提供：Vivienne Westwood

不過， Vivienne Westwood RED LABEL 秋冬新品並非全都傾向學院風。同樣在復古風的主導之下，本季新品中也能找到一些格外有原宿時尚風格的單品。例如 Cotton Fleece-Lined Animal Cut Top 和 Organic Cotton Broadcloth XXL Shirt（左）的組合，尤其是搭配襪子、絲襪和樂福鞋後，詮釋出類似原宿獨有的歌德蘿莉風「地雷系少女」的時尚氣息。Melton Short Cut Beaver Wool Trench（右）可說是經典款外套單品，而這次圖中模特的穿搭造型，則結合當今原宿街頭流行的歌德蘿莉風，詮釋出格外日本特色的時尚風格。如果你有想在日本買 Vivienne Westwood 的單品，不妨參考看看。

Vivienne Westwood MAN新品亮點: 材質混搭 & 獨特剪裁

圖片提供：Vivienne Westwood

本季 Vivienne Westwood MAN 系列的設計亮點，在於頗有玩味的剪裁造型與多種材質的複合式搭配。為了即將到來的涼爽季節，設計師們採用包括絲滑的天鵝絨、粗擴的牛仔布、柔軟的羊毛絨以及繽紛的拼花布料等，混搭詮釋出獨特個性，有點衝突卻又不違和。這一點在Velvet Hals Collar Denim Jacket（左）這件夾克單品上表現得尤為明顯，其華麗的天鵝絨衣領與硬挺的牛仔外殼形成了絕佳的反差。

想嘗試這種衝突式美感的穿搭，但又不知道怎麼入門，可以參考 Vivienne Westwood MAN 型錄中的搭配。例如將手感較硬實的混織直條紋襯衫 Multi Stripe Long Hooded Shirt 與手感柔軟的針織衫 Shadow Roo Hoodie 和針織褲Shadow Felpa Trouser（中）混搭在一起。即使是像背心Mist Check Waistcoat、長版襯衫Long Shirt、長褲Trousers 和鴨舌帽 Cap（右）搭配出的那種強烈視覺質感，也為原本經典的 Vivienne Westwood 格子西裝增添了一些驚喜感，卻又不突兀。

圖片提供：Vivienne Westwood

然而，這季 Vivienne Westwood MAN 系列獨特風格的不僅僅在於單品的混搭，亦在於 Vivienne Westwood 獨有的龐克美學，重複出現的雙鷹圖案（右）搭配寬鬆慵懶的剪裁，讓整體穿搭有一種和諧的鬆弛感。對於秋季中較暖的日子，我們推薦 Cropped Wash Denim Trouser（中和右）的寬鬆風格，這款牛仔褲在小腿中部的7分褲剪裁，在慵懶中營造出一種大膽的調性，並且可以更好的展示你的鞋款，讓鞋子成為穿搭亮點。

想入手一款日本限定的Vivienne Westwood？

圖片提供：Vivienne Westwood

無論你是因為熱愛 Vivienne Westwood 的所以想到日本血拼，還是只是想找幾件日本限定版單品作為東京之旅的紀念品，日本各地眾多的 Vivienne Westwood 精品店都很值得你探訪，還可以尋找穿搭靈感。本季的秋冬新品全系列都是以復古風格為靈感的現代設計，而日本更是提供了不少限定商品。喜歡時尚或是Vivienne Westwood的你，到日本時可不要錯過囉。

有關日本的更多資訊和更新，請查看JAPANKURU日本酷樂的新文章，也別忘記關注我們的臉書粉絲團及IG！

原文撰寫：Sophia Rose Appelbaum

文章編譯：Candice Lee

責任編輯：Lucy Wu