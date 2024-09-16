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精選4間日本星野集團豪華RISONARE親子飯店，包辦豐富的自然與人文體驗，為家庭旅遊大大加分

聯合新聞網／ AsiaYo 旅遊預定平台
圖/星野集團提供
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星野集團旗下的 RISONARE 渡假村擁有清幽的自然環境，利用了背景資源的優勢提供各種豐富的活動體驗，超級適合家庭旅遊，讓小朋友們度過最難忘的假期。如果你在找特別的日本住宿，千萬不可以錯過今天AsiaYo特別準備的超人氣的RISONARE飯店！趕快把這篇文收藏起來，打包行李拎包入住吧！


日本星野集團RISONARE度假村介紹

與自然的完美融合：RISONARE系列飯店大多都坐落在深山或靠海的小鎮中，不僅有開放式建築讓你親近大自然，還有提供各種活動，如：滑雪、騎馬、浮潛、森林探險等，讓你一年四季都不無聊！

適合親子寓教於樂：RISONARE系列飯店為了小朋友用心準備各種活動跟課程，讓小朋友在度假的過程中，也可以親身體驗日本的自然與文化，收穫滿滿的回家。🥰🥰

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RISONARE Tomamu

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RISONARE Tomamu度假村擁有豐富的戶外活動，像是騎馬、吊床、滑雪等等，還有室內人造浪讓你可以玩sup🤩飯店內部的裝潢也獨具設計感，皆附浴缸跟桑拿房，讓你可以沖去平日生活的疲憊！

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RISONARE 那須

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坐落在山林間的RISONARE 那須，建築與大自然可說是完美融合。從房間的窗外看出去都是滿滿綠色植物，還有可以遠眺山林的大眾溫泉，根本就是排毒之旅的首選飯店！！🌳🌳

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RISONARE 熱海

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RISONARE 熱海的客房以海洋主題為主，符合大家對熱海美麗煙花與碧海藍天的印象。除了可以在房間陽台眺望無敵夜景，飯店旁還有巨大樹屋可以探險，有山有海的根本無從挑剔！

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RISONARE 小濱島

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如果你想體驗水上活動，入住RISONARE 小濱島包準沒錯！飯店提供各種水上跟水下活動，還有豐富的珊瑚生態等你跟小朋友親眼觀賞。每間套房皆有獨立的陽台跟寬闊的空間，在日本也能有舒服的南島度假體驗~~

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