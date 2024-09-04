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北海道新千歲機場必吃！KINOTOYA「五連霸霜淇淋」不容錯過

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KINOTOYA 新千歲機場店販售的「極上牛乳霜淇淋」之濃郁好吃，深受喜愛！　圖：KINOTOYA／提供
KINOTOYA 新千歲機場店販售的「極上牛乳霜淇淋」之濃郁好吃，深受喜愛！　圖：KINOTOYA／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】由北海道機場公司主辦的新千歲機場霜淇淋總選舉中，KINOTOYA 販售的「極上牛乳霜淇淋」連續5年稱霸冠軍，可說完全不給對手挑戰空間啊！

擁有40年以上歷史的 KINOTOYA 是札幌代表性的甜點店，這款霜淇淋在北海道產的鮮奶中，加入同樣是地產的馬斯卡彭起司作為隱藏味道，不僅讓味道更濃醇，口感也更柔滑，甚至連甜筒都是100%北海道小麥製作，而霜淇淋的高度更是另一個自豪的亮點。

8月起更新推出2倍容量的杯裝「MEGA 極上牛乳霜淇淋」，代替甜筒酥脆口感的是自家的餅乾「KINOTOYA 風之音」，絕妙的搭配更大份量，熱愛霜淇淋的話記得選擇這一款。

◆ KINOTOYA新千歲機場店

・極上牛乳霜淇淋 450日圓／MEGA 極上牛乳霜淇淋 990日圓

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北海道 機場 霜淇淋

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