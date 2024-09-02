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「Hilton 京都」新飯店開幕日期與設施一次看！超奢華日式和風建築還有4餐廳任選

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Hilton Kyoto官網
圖／取自Hilton Kyoto官網

京都玩一定要選這家飯店入住！希爾頓酒店集團旗下的旗艦品牌「希爾頓酒店及度假村（Hilton Hotels & Resorts）」將於9月12日首次進駐京都，開設全新「Hilton 京都」酒店，並已開放預訂。酒店位於京都市中心河原町三条，周邊環繞著歷史悠久的餐廳和商店，為旅客提供了探索古都魅力的絕佳位置，趕快揪團訂起來！

圖／取自Hilton Kyoto官網
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圖／取自Hilton Kyoto官網
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酒店以「連結京都」為設計理念，旨在透過嶄新的視角，帶領客人體驗京都的傳統文化與現代創新。而「Hilton 京都」擁有313間客房和16種房型，房間設計融入了和風元素，提供寬敞舒適的住宿環境，適合不同的旅行需求。標準客房內配備55吋電視、工作桌和Wi-Fi，另外還有10間套房及28間連通房，特別適合家庭和團體旅遊。9樓的行政酒廊專為高端客人提供專屬服務，包括辦理入住退房、提供早餐下午茶和晚間雞尾酒等，展現了京都町屋風格的精緻美學。

圖／取自Hilton Kyoto官網
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另外，酒店內設有4間特色餐廳，包括全日餐廳「Teori（テオリ）」和地中海風味餐廳「7 EMBERS（Seven Embers）」，後者主打使用京都本地食材的創意料理。此外，頂樓的「CLOUD NEST ROOFTOP BAR」提供了俯瞰京都市景的絕佳視野，是旅客享受休閒時光的理想場所。

圖／取自Hilton Kyoto官網
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圖／取自Hilton Kyoto官網
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「Hilton 京都」距離JR京都站僅15分鐘車程，靠近二條城、清水寺等世界遺產及錦市場、祇園等熱門景點。酒店還設有健身中心、室內游泳池和水療設施，為旅客提供全方位的休閒體驗，是探索京都的理想住宿選擇，看完不要猶豫了，趕快到官網預訂吧！

圖／取自Hilton Kyoto官網
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