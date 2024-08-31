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住星野最低免1500元！集團飯店「在AsiaYo統統找得到」，還有日本首座富士山豪華露營渡假村

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／星野集團提供
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台灣就是愛去日本！現在有好康了，線上旅遊品牌AsiaYo近日宣布，即日起台灣旅客可透過平台預訂星野集團旗下所有品牌飯店，為熱愛日本旅遊的台灣民眾帶來全新便利與選擇。此次推出的早鳥優惠，讓旅客以不到1,500元的優惠價格便可入住星野集團的高品質飯店，滿足不同類型旅客的需求。

圖／星野集團提供
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根據日本觀光廳最新數據，今年1至7月台灣赴日旅遊人數已超過355萬人次，僅次於韓國和中國。更狂的是，台灣旅客於今年4至6月期間在日本的總消費金額達2639億日圓（約新台幣538億6320萬元），可以看出台灣人真的很喜歡日本，不論是台日友好或是各種美食景點與文化，甚至實際距離等。其中星野集團多樣化且明確定義的旅宿品牌，深受台灣旅客喜愛。

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不僅如此，此次合作中，AsiaYo特別推薦星野集團旗下的「虹夕諾雅富士」，這是日本首座豪華露營度假村，坐落於富士山北麓，完美融合自然景觀與日本文化。旅客可選擇多款露營客艙房型，有些客房還能近距離欣賞富士山壯麗景色。此外，度假村提供野奢露營體驗和多種住宿方案，包括早晚餐等，讓旅客享受獨特的住宿體驗。欲了解更多優惠和住宿選擇，請至AsiaYo官網進行查詢，掌握最新旅遊資訊，享受無與倫比的日本之旅。

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