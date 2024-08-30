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佐賀呼子美食推薦！烏賊三吃一定要吃

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佐賀縣的呼子町盛產烏賊，鮮度絕佳！　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
佐賀縣的呼子町盛產烏賊，鮮度絕佳！　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】佐賀縣的呼子以出產新鮮的烏賊聞名，當地許多餐廳都推出烏賊三吃，其中可以待在海面下用餐、位於呼子大橋旁的「呼子萬坊」，據說是日本第一家海中餐廳。遊客來到這裡，需經過長長的棧橋才能抵達浮在海面上的餐廳。進入餐廳後，座位旁的觀景窗即可看見悠游自在的魚群，讓人有種置身在海底世界的錯覺！

餐廳的招牌料理「烏賊三吃」，不論是帶有透明色澤的烏賊生魚片、外表包覆著烏賊觸鬚的烏賊燒賣，或是酥脆的烏賊天婦羅，通通都能品嘗到新鮮的海味，滿足饕客們的味蕾。

★ 海中餐廳 呼子萬坊

・交通：JR唐津站步行約7分鐘至大手口巴士中心，搭乘往呼子方向的昭和巴士至殿之浦入口站，步行約15分鐘。

・地址：唐津市呼子町殿ノ浦1946番地1

・官網：https://www.manbou.co.jp/

▲位於呼子大橋旁的「呼子萬坊」是日本第一家海中餐廳。　記者-蔡雅雯／攝
▲位於呼子大橋旁的「呼子萬坊」是日本第一家海中餐廳。　記者-蔡雅雯／攝

▲海中餐廳呼子萬坊座位旁的觀景窗可看見悠游自在的魚群。　記者-蔡雅雯／攝
▲海中餐廳呼子萬坊座位旁的觀景窗可看見悠游自在的魚群。　記者-蔡雅雯／攝

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