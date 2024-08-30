佐賀呼子美食推薦！烏賊三吃一定要吃

對於所有愛好音樂以及有特定偶像的歌迷們來說，在不計其數的日本景點中，Tower Records 就是最不能錯過的必去地點！不論是在哪一間分店，遠遠就能瞧見黃底紅字的 NO MUSIC，NO LIFE 招牌，店內不僅有豐富的 CD唱片，還能見到各種獨家的周邊商品，許多店舖還會展出藝人的親筆簽名與舞台服裝，甚至還有期間限定的聯名咖啡廳與表演活動！以下就帶大家認識 Tower Records，同時介紹退稅與日本換新鈔的方法。

2024-08-28 10:01