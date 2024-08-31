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速報！2024年度旅遊盛事 「日韓追楓」行程4大新趨勢

聯合新聞網／ TTN旅報
全羅北道內藏山 圖／TTN圖庫 提供
全羅北道內藏山 圖／TTN圖庫 提供

【文・吳丁江、林宥銣】

秋高氣爽的賞楓旅行，是下半年度最重要的旅遊盛事。位處溫帶氣候的日本與韓國四季分明，並在9月底各地依序入秋後，因強烈溫差讓知名景點搖身一變成為賞楓名所，更成旅遊業者兵家必爭之地。如何讓這個早已占據市場排行榜多年的賞楓行程，繼續成為年年吸引旅客目光的話題產品，請看此期4大趨勢分析與業者分享。

 觀察 ①   韓國賞楓熱點南移

釜慶邱成最新關鍵字

韓國最早興起的賞楓印象是江原道的雪嶽山，十幾年前幾乎講到韓國賞楓就等於雪嶽山賞楓，神聖的地位幾乎等於日本東北的奧入瀨溪流，紅豔奪目的追楓之旅也大多吸引高年級旅客為主。近年國人建立起出國度假充電的習慣後，開始轉赴平時較少前往的二線城市，因此韓國南部的釜山與周邊慶州、大邱成為旅人新寵，連帶賞楓旅遊也關起注釜山行程。時值秋季還有11月舉辦的釜山國際煙火節活動，讓旅人白天欣賞萬種楓情、夜晚親炙燦爛花火，一趟旅行享受雙重亮點，成為今年秋天關注度最高的特色行程之一。

 觀察 ②   韓籍航空助攻

韓國中部賞楓竄起

韓國除了經典的雪嶽山，近期熱門的「釜慶邱」地區周邊如伽耶山、八公山，還有位於中部地區，楓紅時間也比較晚的雞龍山、馬耳山、內藏山等，都是絕美的賞楓勝地。過去囿於中部地理位置較偏遠，若由仁川機場進出，行程規劃上免不了長途舟車跋涉之苦較難打動旅客，也不容易成為旅客心中的首選。但近期可依航空與易斯達航空2家韓籍航空公司，提供清州直飛航班，甚至可提供清州、仁川不同點進出的彈性走法，讓前往馬耳山、內藏山等賞楓距離變得更為親人，更提高了韓國中部賞楓的注目度。

日本東北秋季賞楓名所奧入瀨溪流 圖／TTN圖庫 提供
日本東北秋季賞楓名所奧入瀨溪流 圖／TTN圖庫 提供

 觀察 ③   日本東京、大阪FIT暢旺

山陰地區、北陸包機 推賞楓祕境

日本秋天，以絢麗的紅葉景觀聞名於世。每年約莫9月下旬至12月上旬，從北到南楓葉轉紅的季節，紅、黃、橙色調如同大自然的畫布，讓人流連忘返。經過2023年下半年疫後報復性旅遊一波熱潮之後，2024年赴日旅遊的民眾不如去年。日本機場接待能力也尚未完全恢復，傳統航空2024年秋季仍以正班機為主，二三線城市則有少許包機航班。

東京周圍、大阪京都因交通便利，大多還是FIT旅客居多，團體賞楓季節性商品以輕井澤、伊豆半島或是日光地區選擇性較多，但銷售速度慢，目前還有席次還可以安排。延續春季鳥取包機熱度，華航與業者預計規劃11/11～27，共5班鳥取包機秋季賞楓產品，包裝山陰山陽知名紅葉景點，像是，島根鰐淵寺的紅楓隧道、鳥取湊山公園，以及獲米其林三星殊榮、日本最美第一庭園的足立美術館等名兼具賞楓泡湯與嚐美食的行程；而業者也看好北陸地區金澤、富山等秋季賞楓、溫泉等旅遊資源，除長榮小松正班機外，也與華航合作推富山包機行程，從10/10～11/3（7包6），滿足旅客前往中部與北陸賞楓需求。

 觀察 ④   北海道詢問度高

日本東北買氣最旺

北海道一整年旅遊詢問度都很不錯，幾乎沒有淡季可言，又因日幣下跌、日本國內需求暢旺，導致北海道團費持續居高不下，但也出現不少客製化4～6人小車、小團的需求。為了滿足多元旅客需求，業者善用機位資源優勢，直飛新千歲機場，包裝市場上售價較為親民的北海道賞楓6日行程，走訪函館、紅葉名所豐平峽溪谷與小樽、函館等景點，售價不到4萬元。

日本東北以自然風光與文化魅力吸引不少旅人指定前往，青森縣的奧入瀨溪流是東北地區賞楓的頂級目的地之一，業者包裝秋季白神山地、奧入瀨溪等行程近乎售罄。而長榮航空攜手業者運用青森包機10/7起共5班及仙台行程，目前銷售已超過8成5，相當熱賣。此外，長榮青森也將於10/29恢復為定期航班。

2024秋季包機航線
航空公司航線日期
中華航空台北－富山10/10、14、18、22、26、30、11/3
台北－鳥取11/11～27（以華航公告為準）
長榮航空台北－青森10/7、11、15、19、23

 

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