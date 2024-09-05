福岡景點散步2提案 夜晚購物觀光吃美食

到福岡玩順便配個眼鏡

在日本南方的九州，可說是日本近代對外開放的先驅之所，幾百年來受到海外人士歡迎。而九州最熱鬧的福岡一帶，更因為以拉麵為首的豐富美食，及以太宰府天滿宮為首的多種景點文化，成為現代日本熱門的旅遊地區之一。在福岡基本上能找到所有日本人氣品牌的門市，且市區還不像大阪和東京那樣擁擠，逛起來十分舒服。

為了這個，我們Japankuru團隊決定去福岡中心的JINS Mina天神，自己規劃一個福岡Nigkt Walk。我們會分享一些找到合適眼鏡的技巧，還有我們推薦的黃昏觀光玩法！

今年夏天，JAPANKURU團隊配合JINS眼鏡的人氣特別企劃 造訪了福岡最繁榮的市中心，並且到購物中心「Mina 天神（ミーナ天神）」的日本知名眼鏡品牌JINS的門市來一探究竟。這裡的氛圍輕鬆，且有非常多的眼鏡種類可供選擇，是不少外國朋友到福岡想配眼鏡時會前往的人氣門市。在福岡享受美食、玩樂，還能順便買副眼鏡，絕對是一趟愉快的旅程。如果不知道晚上的福岡可以怎麼玩，不妨來看看我們的提案吧。

關於JINS 30min Night Walk特企

到日本旅遊，大家常常會煩惱晚上不知道可以去哪裡，而到福岡也一樣。如果你有關注我們，相信已經知道JINS近年有個人氣特別企劃活動「JINS 30min Night Walk（JINS 30分鐘夜散策）」，針對包括東京澀谷、京都等日本大城市的夜遊，提供了不少好建議。

會有這個特企，一方面是因為JINS眼鏡在大城市的店鋪都會營業到晚上8點，即便在晚上前往選購下訂也OK。在加上他們最快30分鐘就取貨，與其坐在店內乾等，不妨先到先到周圍去附近走走逛逛，以充分利用時間。

JINS 30min Night Walk的活動網頁上，能找到一些JINS店鋪的自助行程，包括福岡。與此同時，如果你在店裡買東西時享有免稅優惠，還能拿到一個地方限定的可愛插畫鏡片布「夜間優惠券」，可以在附近的商店或餐廳享受折扣或免費服務。

這次福岡版的配合店鋪，是在福岡中心的JINS Mina天神，所以我們這次的福岡散策提案，也就從JINS Mina天神店作為起點，順便一起看看有什麼不錯的眼鏡可以入手吧。

第一站：JINS Mina天神店

天神是福岡最時尚的區域，能找到不少新潮的日本時尚品牌和流行美食。它位於福岡市中心，被運河等通往福岡港的河流所環繞。這裡有許多提供。JINS Mina 天神店就位於天神車站旁邊的明亮開放的購物設施「Mina 天神」一樓。這家寬敞的JINS旗艦店以福岡傳統陶器為主題，裝飾有陶瓷磚，且店內從櫃台到牆面繪有當地文化意象的鮮豔壁畫，，同時又不失現代新潮的氛圍。

在JINS Mina天神店內不僅能找到各式各樣熱門眼鏡和鏡片，且購物流程便利、服務親切，更特別的是還有時尚的咖啡廳喔！

JINS Mina Tenjin (JINSミーナ天神店)

福岡市中央区天神4-3-8

営業時間：10:00 – 20:00

今年流行的鏡框款式

JINS今年夏天的眼鏡新品分為兩個截然不同的風格：大膽奪目或簡約時尚。如果你本身喜歡且擅長以眼鏡做造型單品，可以試試BE BOLD系列的鏡框。這款鏡框特別厚實且耐用，有啞光黑和斑紋棕色等款式。對於喜歡低調風格眼鏡的人來說，金屬和細框絕對不會錯，其中「鈦金屬系列（Combination Titanium）」的時尚形狀則採用高品質鈦材，展現出高雅的外觀。

如果你更在意的是配戴眼鏡後臉部的效果，而不是鏡框本身的外觀，那麼可以試試「眼睛不會變小的眼鏡（目が小さくならないメガネ）」。這些框架經過精心設計，可以減少強度鏡片可能造成的眼睛縮小效果！

JINS HOME系列的鏡框兼顧時尚性和舒適性，不僅適合外出佩戴，還特別採用硅膠鼻墊及柔韌絕佳的素材塑成的鏡框，同時適合在家中放鬆時配戴。

JINS的Airframe以出色的柔韌性和輕巧的設計見長，其技術如今也應用於多個眼鏡系列中。Airframe鏡框的輕巧，可以讓你在長途飛行時，也能舒適的配戴著。如果你擔心在旅途中會弄丟新眼鏡，那麼Quick Fit框架可能更合適你。這些框架採用可調的耳掛設計，即使在跑步或運動時也能牢牢貼合耳朵，不會輕易掉落！

如果你最看重的是找到完全合適你臉型的眼鏡，那麼你可以試試他們的AI平板系統「JINS BRAIN」。這個系統會分析你的臉型，然後從整個JINS系列推薦最適合你的框架。它還可以在你戴著眼鏡的情況下進行分析，給出一個百分比來顯示它們與你外觀的匹配程度！有了AI的幫助，讓你對新眼鏡的選購變得容易很多。

完美眼鏡的新鏡片

框架設計可能因人而異，但JINS使用尖端的日本鏡片創新，肯定會吸引戴眼鏡族群，他們總是為了便利和時尚不斷推出新想法。他們的藍光過濾鏡片一直是熱門選擇，可以減少來自螢幕的明亮光線，特別是JINS的「Screen for Sleep」眼鏡，專為在家配戴而設計，提供舒適的框架。為了保護眼睛免受陽光的傷害，JINS還提供光變鏡片，當受到陽光照射時會變得更暗。這些鏡片有兩種型號：一種是在外面遇到紫外線時才會變成太陽眼鏡的鏡片，另一種則是在任何可見光下都會變暗，非常適合開車時阻擋強烈的陽光。

如果你在尋找更時尚的鏡片，JINS的「色彩鏡片」提供了從淡桃色到深藍色和紅色的廣泛顏色選擇。想要定制完美的處方太陽眼鏡，JINS是最佳選擇。但在日本，為日常眼鏡增加一點顏色也變得流行，讓生活增添一些色彩！為此，JINS有許多實用的淺色鏡片可供選擇，少許色彩可能會讓你的眼睛感到更加舒適。

JINS Mina 天神店擁有各種鏡片，因為他們有大量庫存，即使是一些非標準的有色鏡片，等待時間也能大大縮短。如果你想要許多附加選項，建議你在旅行的早期就去選購眼鏡，這樣可以為訂購鏡片留出幾天的時間。不過，JINS能在不到一小時內完成的效率，實在令人驚嘆！

JINS眼鏡體驗

一旦選好你喜歡的新鏡架，並決定最適合你的鏡片，接下來的步驟就很簡單了。你可以使用自動平板電腦（支持多語言）填寫基本信息來開始購買流程。有幾個選項可以選擇：你可以分享最新的處方信息，讓JINS檢查你目前的眼鏡（以便新鏡片與其一致），或者在店內的機器上進行視力檢查（店內有好幾台機器，所以不用等太久）。如果你戴著隱形眼鏡，他們還有提供一個小型隱形眼鏡區域，配有洗手台、鏡子、盒子和清潔液，所以檢查視力也不成問題。

一旦店員收集到所有製作新眼鏡所需的資訊，接下來你只需要選擇你喜歡的眼鏡盒顏色和設計，然後付款即可。在JINS Mina 天神，出示護照即可享受免稅購物，節省10%。但如果想要獲得最佳優惠，你還可以出示Japankuru的JINS優惠券，再省5%！JINS本來就以價格實惠著稱，加上這些折扣和當前日元匯率較低，真是個非常划算的好交易。店員會給你一張QR碼取貨單和夜間優惠券，並立即開始製作你的眼鏡，最快30分鐘就能完成，這意味著你可以馬上出發享受福岡的Night Walk了！

下一站：日落後的福岡觀光

【福岡 Night Walk ① 享受咖啡和放鬆】

福岡的咖啡館文化非常興盛，許多悠閒的小咖啡館會營業到晚上，因此夜間漫步福岡的咖啡館是欣賞這座城市最放鬆一面的最佳方式。在日本，「咖啡巡禮」（カフェ巡り，cafe tour）是一個相當受歡迎的興趣，如果你想就近品嚐咖啡，甚至不需要離開JINS。JINS Mina 天神與Onca Coffee共享空間，這家咖啡館自家烘焙咖啡豆，口味多樣，搭配極其簡單的菜單，完美融合。Onca Coffee基本上提供兩種選擇：kuro（黑：美式咖啡）或siro（白：拿鐵）。如果你喜歡簡單，可以點一杯「kuro」咖啡，翻閱Onca提供的書籍，這是旅途繁忙的一天中休息一下的絕佳方式！

Onca Coffee (オンカコーヒー ミーナ天神店)

福岡市中央区天神4-3-8、ミーナ天神1階

営業時間：平日7:00 – 20:00 | 週末 10:00 – 20:00

如果天氣不錯，而且剛好你也向想探索福岡，走一小段路就能到達警固神社。這座神社自1608年起設立於現址，其鳥居自17世紀中期以來一直未變，主殿則是以經典的江戶時代（1603-1868）建築風格建造，簡約而優雅。警固神社以其礦泉水而聞名，這些礦泉水從一個雄偉的龍形水龍頭流出，還用於小型公共足浴池！走進小屋，泡泡腳，消除在福岡購物一天的疲勞。當你再次渴望來杯咖啡時，神社內還有一家日本知名的藍瓶咖啡（Blue Bottle Coffee），擁有大窗戶，可以在啜飲咖啡的同時欣賞神社的美景。

警固神社

福岡市中央区天神2-2-20

神社営業時間：6:30 – 18:00

藍瓶咖啡営業時間：8:00 – 20:00

如果你想體驗當地的氛圍的咖啡廳，就來福岡的Rec Coffee吧！這家店擁有時尚簡約的內裝、親切的工作人員，還有美味的烘焙食品（我們推薦洋梨塔）。Rec Coffee的第一家店在博多附近開業，憑藉美味的咖啡和友好的服務，他們在福岡擴展到了六家分店，還在東京和台灣開了幾家！Rec Coffee營業到很晚，所以注意不要逗留太久，以免錯過回到JINS取眼鏡的時間哦。

Rec Coffee（レックコーヒー天神南店）

福岡市中央区天神渡辺通5−1−19

営業時間：11:00 – 22:00（星期五～星期日延長営業）

在回去取眼鏡的途中，你可以漫步穿過天神中央公園的綠色草坪，呼吸著草香，同時欣賞「Acros福岡交響樂廳」令人印象深刻的建築景觀。

【福岡 Night Walk ② 福岡美食與文化】

如果你在挑選眼鏡時花了不少時間，肚子又感到餓了，那就該像福岡人一樣，來一碗豐盛的拉麵吧！福岡以濃郁的豚骨湯拉麵而聞名，但這裡還有另一個充滿鮮味的有趣選擇。在這次夜間漫步中，我們直接前往附近的「三味」（333），這是一家以美麗的鮮紅番茄拉麵而聞名的拉麵店！這款拉麵的湯底並不是使用醬油或豬骨，而是融入了成熟番茄的清新風味，還可以選擇添加起司或燉菠菜和茴香等配料，與大多數當地福岡店的拉麵有著完全不同的口感。

「三味」的本店距離JINS Mina 天神步行可達，但是我們建議你去他們位於天神大名的分店。這裡不僅更近，還可以在點餐時向店員出示夜間優惠券，免費獲得一碗使用拉麵湯底製作的番茄起司燉飯！吃完麵條和配料後，呼叫服務員，他們會收走你的湯，然後再給你一碗燉飯。

元祖番茄拉麵 三味天神大名中心店（元祖トマトラーメン三味天神大名中心店）

福岡市中央区大名1-12-58パサージュビル2階

営業時間：毎日24小時営業

接下來要介紹的地方，是不論雨天還是晴天，都可以穿梭於天神區的方便之地，還能愉快地購物。天神地下街貫穿了天神區的地下，從位於JINS的 Mina 天神一直延伸到天神站，再到天神南站。這條地下街超過500公尺，沿途有各式各樣的商店，還有藝術品和彩繪玻璃裝飾，地面鋪著古雅的石板。你在JINS買完眼鏡後，若還想要買些紀念品的話，小吃、衣物、化妝品等等，這裡應有盡有。而且一些商店（像大賀藥局）還會對持有JINS夜間優惠券的顧客提供免費服務哦！

天神地下街

福岡市中央区天神2

営業時間：10:00 – 20:00

喜歡日本屋台料理嗎？屋台料理就是餐車料理的意思，也可以理解成路邊攤。 福岡以其美食攤位而聞名，其中最具代表性的當屬「中洲屋台」，這些攤位位於那珂川河畔。許多攤位都設有櫃檯和高腳凳，方便你快速坐下來享用一餐。這裡很多攤位都供應福岡著名的濃郁豚骨拉麵，但我們建議你找一個供應關東煮的攤位。這道經典的日本料理由大塊的蘿蔔、魚板和廚師挑選的其他食材組成，所有這些都在清淡的鮮美高湯中慢慢燉煮，風味舒適，就像日式家常菜。如果你肚子沒有很餓，關東煮也可以用單點的方式享用，作為小吃特別合適，特別是搭配冰啤酒一起享用。日落後來這裡坐坐，在人群中感受河畔的氛圍，享受這美好的夜晚吧！

中洲屋台

福岡市博多区中洲1-8

營業時間：18:00～01:00左右（各攤位營業時間有所不同）

下一站是專為熱愛歷史的人準備的，即使在晚上，也能盡情享受福岡的樂趣。沿著那珂川向北走，享受節日的氛圍，最終你將會抵達「福岡市赤煉瓦文化館」。這座引人注目的紅磚建築由設計東京車站的同一位建築師設計，作為一個正式指定的文化財產，許多人都會停下來只為一睹這雄偉的外觀。另外，建築物內部是免費的博物館，開放到晚上10點！

福岡市赤煉瓦文化館

福岡市中央区天神1-15-30

営業時間：9:00 – 22:00

戴上新的JINS眼鏡 福岡夜晚好好逛

無論你在福岡的咖啡店放鬆、品嚐美味的拉麵和關東煮，還是漫步欣賞這座城市的風景，享受完夜間漫步後，最後記得回到JINS領去你的新眼鏡。只需在Mina天神的店鋪內掃描你的QR碼，就可以從儲物櫃中拿到你的眼鏡。戴上新的JINS眼鏡，重新認識福岡，透過全新的視野，探索這座迷人的城市吧！

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原文撰寫：Sophia Rose Appelbaum

英文編譯：Sen Yang

責任編輯：Lucy Wu