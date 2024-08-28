快來看「三麗鷗展」in岩手縣立美術館，見證日本卡哇伊文化60年史！

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】這年頭即使不懂日文、看見可愛事物也總會忍不住喊出「卡哇伊」。是的，日系可愛文化早已滲入台灣的日常，可愛品牌之最的三麗鷗，可說是其中代表。創業超過60年的三麗鷗，催生了 HELLO KITTY、美樂蒂等450個以上的角色，一路走來的歷程就像一部日本的可愛文化史，如今日文的「卡哇伊」已經成為表現可愛的世界共通語。

想要了解日本的可愛文化史？即日起至10/6，在岩手縣的盛岡市正推出無敵可愛的《三麗鷗展》。這次在岩手縣立美術館展出的除了貴重的手稿原畫外，還有超大型 HELLO KITTY、各種周邊商品、與藝術家合作的作品等超過800項，內容極為豐富。而且室內攝影只要不使用閃光和腳架都OK，8/10開幕以來已湧進大批親子人潮，好評不斷。10/6之前若來訪岩手，歡迎見證這場日本可愛文化的盛宴！

《三麗鷗展〜日本的可愛文化60年史》

・期間：2024年8月10日(六) ～ 10月6日(日)

・時間：9:30-18:00（入館至17:30為止）

・票價：當日券大人1,600日圓、高中生1,000日圓、中小學生600日圓

・公休：每週一和９月17、24日休館。９月16、23日有開館。

・地點：岩手縣立美術館 企劃展示室

・交通：盛岡車站東口搭公車『盛南ループ200』，在「県立美術館前」站下車。

■ 更多情報請看►中文粉絲團《岩手好好玩》。

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