迪士尼迷們快衝日本郵局！「迪士尼Ｘ47都道縣府」的限定商品來了

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

和米奇們一起踏上被夢想和魔法包圍的旅行！日本郵局與迪士尼攜手合作，將米奇米妮與日本47個都道縣府的特色結合，推出明信片、貼紙與特色鑰匙圈～

讓限定的周邊商品將為你的夏日旅程增添色彩，和迪士尼夥伴們一起來場迷人的最佳冒險Bon voyage！

Disney Dream Travel 日本郵局全新企劃

「Disney Dream Travel」系列商品在約 1,880 家的日本郵局販賣，Disney THE MARKET 日本橋三越本店也同步販售中。

迪士尼Ｘ47都道縣府鑰匙圈

鑰匙圈將日本劃分為 6 個區域，並以盲盒的方式販售，包含「北海道、東北地區」、「關東地區」、「中部地區」、「近畿地區」、「中國與四國地區」和「九州與沖繩地區」，你最想要抽到哪一款呢？

有在青森與蘋果的米妮、在秋田與柴犬玩的米奇、在東京吃壽司的米奇、在茨城拿著哈密瓜的米妮、在滋賀滑著小船約會的米奇米妮…每一款造型都十分精緻好看～

壓克力鑰匙圈

售價：990日圓

尺寸：約 W52×H58mm

材質：壓克力樹脂

迪士尼Ｘ47都道縣府卡片、分裝小袋

附上信封的卡片與分裝小袋同樣有47款造型，像是在岩手吃蕎麥麵的米奇、在長野浪漫騎自行車約會的米奇米妮、在富山登山的米奇、在宮崎採芒果的米妮、在奈良餵鹿的米奇等等！

寫完信後再裝入Dream Travel信封袋內寄給你的親友吧～

附信封帶卡片

售價：550日圓

尺寸：信封約 W155×H155mm 卡片約 W150×H150mm

分裝小袋內共有10枚裝，可用來裝信紙、小物等，造型可愛

分裝小袋

售價：330日圓（10枚裝）

尺寸：約 W120×H175mm

迪士尼Ｘ47都道縣府貼紙

最後是Dream Travel造型貼紙，大大的米奇與米妮可以隨心所欲貼在任何想貼的地方，各都道縣府的收藏也可以作為來到日本旅行時踩點打卡後的紀錄！

Dream Travel 貼紙

售價：396日圓（1枚裝）

尺寸：約 W62×H80mm

開賣日期：8月5日起～

販售地點：日本全國郵局

活動網站：https://www.disney.co.jp/shopping/special/dreamtravel

窩日本推薦閱讀： 大幅縮短關西空港等待的時間！2024年最新免税店線上預約教學與優惠情報分享~

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站 ＋ 追蹤按讚「窩日本」