旅行或外出都可以使用！剁手手了 任天堂推出「超級瑪利歐旅行用品」

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聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊/ 窩日本】

瑪利歐粉們在哪裡？今年夏天，不論是平時外出或長途旅行，就和Super Mario超級瑪利歐一起可可愛愛出門去！Super Mario超級瑪利歐旅行用系列周邊商品，日本任天堂直營官方商店已經正式開賣！一起來看看吧～

超級瑪利歐旅行用系列周邊

護照套 パスポートカバー 1,100 円

以透明的材質製成，上頭印有瑪利歐、路易吉、碧姬公主、奇諾比奧與耀西在闖關的模樣，打開內側可收納卡片的夾層還有庫巴隱藏其中！

行李束帶 スーツケースベルト 2,200 円

同樣以瑪利歐遊戲闖關的畫面為主要設計，金幣、烏龜、花朵、磚塊也完整呈現～還有坐在耀西身上的瑪利歐一起努力朝終點旗幟邁進！

裝飾貼紙デコレーションステッカー（マリオ）（ルイージ） 990 円

瑪利歐與路易吉兩款可愛的貼紙，可以用來裝飾行李箱、手機殼，或是房間的牆壁等，想貼哪裡就貼哪裡！

收納包三件套 収納ポーチセット （ハテナブロック） 2,530 円

收納包是旅行時必備好好用小物，超級瑪利歐這一次推出了三件一組的收納包，一大兩小的設計方便收納不同的小物！外觀分別是瑪利歐+路易吉、無敵星星與經典問號磚塊，實用又可愛！

大：250㎜×250㎜×100㎜

小：150㎜×250㎜×100㎜

側背小包 サコッシュ（テレサ） 2,750 円

不論是平時外出或旅遊都方便攜帶的側背小包，提供多層收納空間，可以放錢包、手機、鑰匙、耳機與護照等，實用性極高。

環保冷水杯 ストロータンブラー（マリオキャラクターズ）（テレサ） 2,200 円

兩種造型的環保杯以透明材質製成，根據你所裝的飲料的顏色，水杯就會變化背景。杯子配有可重複清洗使用的吸管，與無敵星星和幽靈的吸管套。

涼感毛巾&收納袋 クールタオル＆ポーチ（マリオキャラクターズ）（テレサ） 1,320 円

炎炎夏日你需要一條涼感毛巾！將毛巾浸濕擰乾後，輕輕甩個幾下就能發揮涼感的效果，使用完後還能收進專屬的收納袋中，乾淨衛生。

哪裡買：https://www.nintendo-sales.co.jp/products/original_smtg.html

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