全世界歌迷們的聖地！朝聖日本Tower Records

對於所有愛好音樂以及有特定偶像的歌迷們來說，在不計其數的日本景點中，Tower Records 就是最不能錯過的必去地點！不論是在哪一間分店，遠遠就能瞧見黃底紅字的 NO MUSIC，NO LIFE 招牌，店內不僅有豐富的 CD唱片，還能見到各種獨家的周邊商品，許多店舖還會展出藝人的親筆簽名與舞台服裝，甚至還有期間限定的聯名咖啡廳與表演活動！以下就帶大家認識 Tower Records，同時介紹退稅與日本換新鈔的方法。

日本景點｜Tower Records 介紹

Tower Records 的發展起源與意義

圖@写真AC

許多日本人、或是曾經造訪過日本的樂迷們，都對 Tower Records 抱有特殊的回憶。最早的 Tower Records 澀谷店開設於1981年，當時還隸屬於美國企業之下，後來隨著大環境的逐漸變遷，美國的 Tower Records 於 2006年不幸宣告破產。但是，在日本 Tower Records 轉為自行經營之後，截至2022年為止，在國內仍然擁有多達75家實體店面，並且持續交出亮眼的成績，也吸引了來自各地的樂迷們朝聖。

日本甚至有曾任職於 Sony Music 的音樂產業界專家，為 Tower Records 出版了鉅細靡遺的著作，說明 Tower Records 的發展故事，並仔細分析在現今以串流當道的時代，Tower Records 是如何一步一步成為舉世聞名的CD店奇蹟。

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Tower Records 的特色

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時至今日，Tower Records 仍然秉持著 NO MUSIC，NO LIFE 的理念，持續與唱片公司以及全世界藝人們攜手合作，從歐美歌手到日韓團體，都能看到各式各樣店鋪限定的實體商品與活動，甚至部分特定店內設有表演會場，會舉行歌迷限定的現場演出，不像其他如 HMV 等業者都已紛紛轉為線上為主的商業型態。可以說 Tower Records 是一家支持藝人、音樂家、表演者的商店，也因而受到了這些歌迷們的支持與喜愛。

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各地特色 Tower Records 推薦

Tower Records Shibuya

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Tower Records Shibuya 號稱是目前全世界規模最大的實體 CD商店！高達9層樓的獨棟建築內，除了有將近百萬張唱片，每層樓都各有特色。

以360度的音樂娛樂體驗為主題，Tower Records 澀谷店1樓是最新發行與推薦商品，2樓則是供應輕食餐點與飲料的 Tower Records Cafe，3樓是日本音樂、4樓是動漫歌曲、5樓是韓國 K-POP，6樓則是黑膠收藏者的天下，甚至還能找到唱盤播放機與音樂卡帶。而7樓是西洋歌曲、8樓是古典音樂，最高的 R樓就是會不時舉辦演出活動的表演會場，愛好音樂的人在此逛一整天都不會累！

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地址：東京都澀谷區神南1-22-14

交通方式：自澀谷站步行約5分鐘

Tower Records Shinjiku

一走出作為東日本交通樞紐的新宿站，映入眼簾的就是 Tower Records Shinjuku 的招牌看板。1998年開幕的 Tower Records 新宿店，與澀谷店同樣是許多歌迷們的天堂，並擁有讓人眼花撩亂的無數唱片收藏，根據官方資料顯示，CD 數量甚至高達40萬片，且不時舉辦優惠折扣與抽獎活動，很推薦會經過新宿的遊客們納入行程當中。

地址：東京都新宿區新宿3-37-1

交通方式：自新宿站步行約1分鐘

Tower Records Okinawa

圖 / @ReadyGo

大家可能意想不到，就連遠在離島的沖繩那霸，竟然也能找到 Tower Records！搭乘沖繩唯一的電車系統，到熱鬧非凡的縣廳前站外，就能見到熟悉的黃底紅字招牌，寫著 NO MUSIC，NO LIFE。雖然館內的唱片數量不比日本本島其他店舖多，大約為3千張左右，但以離島的實體 CD店來說已是相當難得。除此之外，那霸店距離好吃好逛的國際通極為相近，排進觀光行程內再適合不過。

地址：沖繩縣那霸市久茂地1-1-1 7樓

交通方式：自縣廳前站步行約7分鐘

Tower Records 的退稅與優惠訣竅

Tower Records 許多分店都能讓購物的遊客退稅，如澀谷、池袋、新宿、錦糸町、台廠、橫濱、札幌、仙台、金澤、名古屋、大阪難波、大阪茶屋町、大阪梅田、大阪阿倍野、京都、神戶、廣島、福岡、博多、那霸等分店，預計造訪的人務必攜帶護照與機票證明，方能讓退稅過程更加順利流暢。此外，Tower Records 官網上還有電子優惠券可以領取，購物時只要出示條碼即可享有折扣，大家記得存入清單中善加利用。

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補充資料：日本換新鈔說明

自2024年7月3日起，日本開始全面發行新版的1萬、5000元、1000元紙鈔，並將於國內各大銀行和 ATM 提供。適逢日本時隔40年換新鈔，許多人都很好奇該如何兌換、以及手中的舊鈔是否還能使用。實際上，目前舊鈔都可以持續流通，且尚未公布確切的停止使用期限，所以大家無須太過擔心。

而在台灣，目前台灣銀行、兆豐銀行、第一銀行、合庫銀行都已開放兌換新版日鈔，不過一開始難免數量有限，建議大家可以先向分行確認是否有庫存再前往。另外，考量日本許多販賣機台可能仍未更新便是新鈔的功能，因此建議現在赴日旅行時，身上還是備妥一些舊鈔以防萬一。

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