富士山週邊「露營地3選」之柴犬Kuruki大冒險

在上回有介紹過關於在富士山露營的文章﹐這次則是特別介紹三個位於富士山周邊的露營地哦。

話是這麼說﹐但實際去到這些露營場的人不只有我﹐同行的還有我的上司（通稱：東京BMW男）與他的小夥伴「Kuruki」﹐一起來看看在這三個不同的露營地的美好回憶吧～！

①山中湖富士之森露營場

開著愛車藍色BMW颯爽的從東京出發抵達富士山﹐一同出發的夥伴還有一隻白色的柴犬﹐這孩子叫「Kuruki」。Kuruki時常會跟著主人一起遊山玩水可以說是相當的幸福呢。

與富士山的合照🥰

雖然我已經有事先準備好食材了﹐但在附近的蔬果店看見名字很可愛（中文為甜蜜之吻）的玉蜀黍還是忍不住買了﹐經過東京BMW男精湛的廚藝被料理的非常美味。

還有鐵板帆立貝﹐絕對是好吃掛保證的。

不知為何吃著美味的食物就會不自覺得想要來上一杯啤酒。

如果Kuruki身而為人的話﹐大概已經是個優秀的淑女了呢。

但依舊是不能喝酒。

因為是狗狗。

所以無法體會大人的快樂…嗚嗚嗚(´;ω;｀)

當人類們在享受大人的快樂時﹐Kuruki乖巧地在帳篷裡待著。

雖然是露營﹐但Kuruki的露營餐依舊只能是飼料。

身為狗狗偶爾也會想吃點不一樣的吧…

回過神來發現不小心打起瞌睡了。

哎呀～好累哇。

山中湖富士之森露營場

山梨県南都留郡山中湖村平野1134−3山中湖ふじのもりオートキャンプ

場

②富士Eco露營場（富士エコキャンプ場）

接下來介紹富士生態露營場。

這邊最大的看點就是富士山以及夜晚的星空了。

不過…！！

很不巧的這一天是陰天。

富士山上形成了斗笠雲。

雖然戴上帽子的富士山也很迷人﹐但這也意味著會下雨。

Kuruki也感到很沮喪。

在露營地周圍的山中湖及河口湖也有快艇可以體驗。

Kuruki看起來也是搭乘意志滿滿哦。

穿上救生衣就準備要來挑戰了。

（不過最後果然還是失敗了）

這一天與東京BMW男還有他的朋友們一起挑戰了快艇。

如果天氣很好的話是﹐背後的景色就會是美麗的富士山了。

真的很不巧的是這樣的天氣…好可惜。

不過不知道是不是我的人品大爆發﹐非常好運的雲霧散去後成功見到富士山了。

被主人抱著而終於感到安心的Kuruki。

也因為初次能欣賞星空而感到期待。

等待天氣放晴後肯定能在露營地看見滿天星辰。

露營這項活動真的很容易受到天氣的影響呢。

上天似乎也聽見了Kuruki的心聲了。

雖然只有一下下﹐但有成功看見星星哦。

東京BMW男在這裡擺出了一個決定性的拍照Pose。

富士Eco露營場（富士エコキャンプ場）

山梨県南都留郡富士河口湖町富士ケ嶺633-1

③富士見之丘汽車露營場 （富士見の丘オートキャンプ場）

再次出現的斗笠雲！

總有一種不祥的預感…

擔心著天氣是否能一直保持晴天。

Kuruki看著雲的表情也顯得有些凝重。

從一開始就情緒低落的樣子。

意志消沈—(´･ω･`)

「主人 您是雨男吧！！」

別露出這副奧嘟嘟的表情呀～Kuruki。

現在看來也不代表100%會下雨呀。

到底為何Kuruki會如此在意天氣呢。

那是因為呢﹐在富士見之丘露營場能夠看見駿河灣與富士市的夜景﹐再加上還能盡情欣賞富士山的絕美景色。

這是東京BMW男要送給Kuruki的百萬夜景。

雖然在絕佳的位置搭好了帳篷﹐但Kuruki的表情似乎不太滿意。

是的沒錯﹐不論要克服多少困難

果然都是要帶著Kuruki一起！

呀哎﹐這不是很不錯嗎？

因為Kuruki的心情也好起來了﹐拍了一張與藍色BMW在夕陽下的合照。

這樣的鮮明的藍色在夜空的襯托之下顯得格外的醒目呢。

與Kuruki他們是在元旦的時候來到這個露營場的。

在這寒冷的天還是能看到許多對露營熱度不減的夥伴們。

順道一提﹐Snowpeak的帳篷是東京BMW男的領地。

嗯？那台車子也很帥氣耶…

伴隨著溫暖的太陽沈靜地落下也意味著一天的結束。

為這美麗的地球乾杯。

雖然從照片上看來有點被帳篷遮住了。

但在這一天的夜晚成功的看見了百萬夜景哦。

加上空氣相當的清澈也欣賞到了美麗的星空。

謝謝主人～

富士見之丘汽車露營場 （富士見の丘オートキャンプ場）

静岡県富士市大淵1297

彩蛋

富士五湖之一 河口湖

在這裡看見的櫻花盛開﹐我想對於Kuruki來說肯定是很終生難忘的。

這邊甚至還有一個可以飛向富士山的盪鞦韆。

從盪鞦韆看出去的富士山大概是這副景色吧。

富士山搭配櫻花﹐這是多麼的富有日本風情的景象呀。

Kuruki雖然出生在日本﹐但是能夠親眼看到日本這麼美麗的景色肯定也會相當感動的。

難道上天是特地把櫻花樹安排在富士山周圍的嗎。

↑總感覺從這角度看起來非常的胖？

薰衣草花園也非常美麗！

在河口湖周邊也有一片花園。

在這邊可以吃到薰衣草冰淇淋還有薰衣草汽水。

汽水對於Kuruki不知道會不會很刺激？

為何會在東京BMW男的照片中出現化妝品呢？

沒錯哦﹐東京BMW男的本業其實是一位攝影師兼剪片師。

也會負責攥寫文章的超級猛人。

同時也是JAPANKURU的創始人。

不論是生活還是工作都要快快樂樂的是他的宗旨。

其實寫這篇文章的人的我﹐是在CANMAKE文章中於JAPANKURU模特出道。

在富士山快樂的露營！

以上﹐就是這次分享的三個富士山周邊的露營地。

說到露營場雖然說到處都有。

但是可以在世界遺產露營的經驗可以說是少之又少。

各位在下次放假時不妨來富士山體驗看看露營如何呀？

PS.說到山梨的湯麵料理通常都會讓人想到的大概是「餺飥」﹐但其實山梨麵食不是只有餺飥﹐其中還有富士急田的名產「吉田烏龍麵」﹐其特點是比一般烏龍麵還要來得粗也富有嚼勁﹐下次來玩時也別忘了品嚐看看哦。

原文撰寫：Marina

日文編譯：Miya

責任編輯：Lucy Wu