富士山週邊「露營地3選」之柴犬Kuruki大冒險
在上回有介紹過關於在富士山露營的文章﹐這次則是特別介紹三個位於富士山周邊的露營地哦。
話是這麼說﹐但實際去到這些露營場的人不只有我﹐同行的還有我的上司（通稱：東京BMW男）與他的小夥伴「Kuruki」﹐一起來看看在這三個不同的露營地的美好回憶吧～！
①山中湖富士之森露營場
開著愛車藍色BMW颯爽的從東京出發抵達富士山﹐一同出發的夥伴還有一隻白色的柴犬﹐這孩子叫「Kuruki」。Kuruki時常會跟著主人一起遊山玩水可以說是相當的幸福呢。
與富士山的合照🥰
雖然我已經有事先準備好食材了﹐但在附近的蔬果店看見名字很可愛（中文為甜蜜之吻）的玉蜀黍還是忍不住買了﹐經過東京BMW男精湛的廚藝被料理的非常美味。
還有鐵板帆立貝﹐絕對是好吃掛保證的。
不知為何吃著美味的食物就會不自覺得想要來上一杯啤酒。
如果Kuruki身而為人的話﹐大概已經是個優秀的淑女了呢。
但依舊是不能喝酒。
因為是狗狗。
所以無法體會大人的快樂…嗚嗚嗚(´;ω;｀)
當人類們在享受大人的快樂時﹐Kuruki乖巧地在帳篷裡待著。
雖然是露營﹐但Kuruki的露營餐依舊只能是飼料。
身為狗狗偶爾也會想吃點不一樣的吧…
回過神來發現不小心打起瞌睡了。
哎呀～好累哇。
山中湖富士之森露營場
山梨県南都留郡山中湖村平野1134−3山中湖ふじのもりオートキャンプ
場
②富士Eco露營場（富士エコキャンプ場）
接下來介紹富士生態露營場。
這邊最大的看點就是富士山以及夜晚的星空了。
不過…！！
很不巧的這一天是陰天。
富士山上形成了斗笠雲。
雖然戴上帽子的富士山也很迷人﹐但這也意味著會下雨。
Kuruki也感到很沮喪。
在露營地周圍的山中湖及河口湖也有快艇可以體驗。
Kuruki看起來也是搭乘意志滿滿哦。
穿上救生衣就準備要來挑戰了。
（不過最後果然還是失敗了）
這一天與東京BMW男還有他的朋友們一起挑戰了快艇。
如果天氣很好的話是﹐背後的景色就會是美麗的富士山了。
真的很不巧的是這樣的天氣…好可惜。
不過不知道是不是我的人品大爆發﹐非常好運的雲霧散去後成功見到富士山了。
被主人抱著而終於感到安心的Kuruki。
也因為初次能欣賞星空而感到期待。
等待天氣放晴後肯定能在露營地看見滿天星辰。
露營這項活動真的很容易受到天氣的影響呢。
上天似乎也聽見了Kuruki的心聲了。
雖然只有一下下﹐但有成功看見星星哦。
東京BMW男在這裡擺出了一個決定性的拍照Pose。
富士Eco露營場（富士エコキャンプ場）
山梨県南都留郡富士河口湖町富士ケ嶺633-1
③富士見之丘汽車露營場 （富士見の丘オートキャンプ場）
再次出現的斗笠雲！
總有一種不祥的預感…
擔心著天氣是否能一直保持晴天。
Kuruki看著雲的表情也顯得有些凝重。
從一開始就情緒低落的樣子。
意志消沈—(´･ω･`)
「主人 您是雨男吧！！」
別露出這副奧嘟嘟的表情呀～Kuruki。
現在看來也不代表100%會下雨呀。
到底為何Kuruki會如此在意天氣呢。
那是因為呢﹐在富士見之丘露營場能夠看見駿河灣與富士市的夜景﹐再加上還能盡情欣賞富士山的絕美景色。
這是東京BMW男要送給Kuruki的百萬夜景。
雖然在絕佳的位置搭好了帳篷﹐但Kuruki的表情似乎不太滿意。
是的沒錯﹐不論要克服多少困難
果然都是要帶著Kuruki一起！
呀哎﹐這不是很不錯嗎？
因為Kuruki的心情也好起來了﹐拍了一張與藍色BMW在夕陽下的合照。
這樣的鮮明的藍色在夜空的襯托之下顯得格外的醒目呢。
與Kuruki他們是在元旦的時候來到這個露營場的。
在這寒冷的天還是能看到許多對露營熱度不減的夥伴們。
順道一提﹐Snowpeak的帳篷是東京BMW男的領地。
嗯？那台車子也很帥氣耶…
伴隨著溫暖的太陽沈靜地落下也意味著一天的結束。
為這美麗的地球乾杯。
雖然從照片上看來有點被帳篷遮住了。
但在這一天的夜晚成功的看見了百萬夜景哦。
加上空氣相當的清澈也欣賞到了美麗的星空。
謝謝主人～
富士見之丘汽車露營場 （富士見の丘オートキャンプ場）
静岡県富士市大淵1297
彩蛋
富士五湖之一 河口湖
在這裡看見的櫻花盛開﹐我想對於Kuruki來說肯定是很終生難忘的。
這邊甚至還有一個可以飛向富士山的盪鞦韆。
從盪鞦韆看出去的富士山大概是這副景色吧。
富士山搭配櫻花﹐這是多麼的富有日本風情的景象呀。
Kuruki雖然出生在日本﹐但是能夠親眼看到日本這麼美麗的景色肯定也會相當感動的。
難道上天是特地把櫻花樹安排在富士山周圍的嗎。
↑總感覺從這角度看起來非常的胖？
薰衣草花園也非常美麗！
在河口湖周邊也有一片花園。
在這邊可以吃到薰衣草冰淇淋還有薰衣草汽水。
汽水對於Kuruki不知道會不會很刺激？
為何會在東京BMW男的照片中出現化妝品呢？
沒錯哦﹐東京BMW男的本業其實是一位攝影師兼剪片師。
也會負責攥寫文章的超級猛人。
同時也是JAPANKURU的創始人。
不論是生活還是工作都要快快樂樂的是他的宗旨。
其實寫這篇文章的人的我﹐是在CANMAKE文章中於JAPANKURU模特出道。
在富士山快樂的露營！
以上﹐就是這次分享的三個富士山周邊的露營地。
說到露營場雖然說到處都有。
但是可以在世界遺產露營的經驗可以說是少之又少。
各位在下次放假時不妨來富士山體驗看看露營如何呀？
PS.說到山梨的湯麵料理通常都會讓人想到的大概是「餺飥」﹐但其實山梨麵食不是只有餺飥﹐其中還有富士急田的名產「吉田烏龍麵」﹐其特點是比一般烏龍麵還要來得粗也富有嚼勁﹐下次來玩時也別忘了品嚐看看哦。
原文撰寫：Marina
日文編譯：Miya
責任編輯：Lucy Wu
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