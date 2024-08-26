快訊

墾丁南灣沙灘架傘年繳6千1周回本？ 業者不平：被汙名化

陳佩琪涉「利用兒子開人頭公司」 北市聯醫調查結果出爐

U15世界盃／中華隊6局下攻4分絕地逆轉奪季軍 劉任右奪防禦率王

插旗大阪！最新熱帶島嶼風「FAWN HOTEL」試營運期間雙人房每人最低800元起

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
「FAWN HOTEL」大廳以暖色調營造歡樂氛圍，設有洗衣房供入住旅客使用。　圖：小鹿文娛旅宿集團／提供
「FAWN HOTEL」大廳以暖色調營造歡樂氛圍，設有洗衣房供入住旅客使用。　圖：小鹿文娛旅宿集團／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼富士山河口湖露營風格旅宿「dots by Dot Glamping Suite 001」後，小鹿文娛旅宿集團持續佈局日本市場，近期於大阪市中心打造全新9層樓「FAWN HOTEL」已正式營業，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型，共63間客房，滿足情侶、摯友出遊以及背包客獨旅的住宿需求。

小鹿文娛指出，為慶祝位於大阪的首間旅宿開幕，集團也推出超值優惠，雙人入住每人每晚僅800元起，提供「本土鹿粉」與「國際鹿粉」在日本旅遊的住宿新選擇。

▲小鹿文娛「FAWN HOTEL」插旗日本大阪緊鄰惠美須町、四天王寺前夕陽丘兩大地鐵站，試營運期間祭出入住雙人房每人最低僅600元起優惠。　圖：小鹿文娛旅宿集團／提供
▲小鹿文娛「FAWN HOTEL」插旗日本大阪緊鄰惠美須町、四天王寺前夕陽丘兩大地鐵站，試營運期間祭出入住雙人房每人最低僅600元起優惠。　圖：小鹿文娛旅宿集團／提供

「FAWN HOTEL」旅店延續小鹿文娛「FAWN & FUN」精神，以明亮鮮豔的色彩營造出溫暖歡快的氛圍，旅店座落大阪市中心，交通位置位居大阪市中心，距離惠美須町地鐵站步行僅需5分鐘，周邊更臨近諸多大阪知名景點 ，如通天閣、新世界本通商店街以及天王寺動物園等，步行均約7分鐘路程。

「FAWN HOTEL」旅店將集團一貫的好客風格帶到海外，設置多元且便利的設施及服務，於大廳24小時免費提供零食，讓旅客短暫歇息時盡情享用。此外，更設置自助洗衣房以及休憩交流場域，未來也會提供 Switch 機台讓在此相聚的旅伴自由玩樂，給予年輕族群小巧細緻的社交娛樂體驗及繽紛的共玩空間，讓每位旅客在每一次停留都充滿驚喜與新發現。

▲FAWN HOTEL主打「熱帶島嶼風格」設置休憩遊樂場域，24小時免費提供零食讓旅客盡情享用。　圖：小鹿文娛旅宿集團／提供
▲FAWN HOTEL主打「熱帶島嶼風格」設置休憩遊樂場域，24小時免費提供零食讓旅客盡情享用。　圖：小鹿文娛旅宿集團／提供

▲房內空間多以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味。　圖：小鹿文娛旅宿集團／提供
▲房內空間多以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味。　圖：小鹿文娛旅宿集團／提供

「FAWN HOTEL」是全新的9層樓旅宿，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型，共63間客房，滿足情侶、摯友出遊以及背包客獨旅的住宿需求，設計風格則延續小鹿文娛「FAWN & FUN 精神」，以多種「FAWN」的型態呈現趣味設計，透過鮮豔色彩打造愉悅的旅宿風格，讓旅人們彷彿置身於熱帶島嶼中，滿足探險的玩心。

房內空間以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味，每房皆有包含免治馬桶的獨立衛浴、電視、冰箱及沐浴用品一應俱全，盼提供旅客親切溫暖的服務，在一處靜謐休憩之所收藏旅程的溫度與記憶，讓每一次停留都充滿驚喜與新發現，期待與各位鹿粉們展開漂移之旅、讓心隨風飄揚一同探尋未知的美好旅程！

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

大阪 日本旅遊 背包客

旅奇傳媒 TR Omnimedia

追蹤

延伸閱讀

夏普堺工廠停產 日本產電視液晶面板成歷史

日網友分級「機場交通方便度」 最後一名眾人看了猛點頭：只能同意

參加日本大阪國際扯鈴比賽 後龍鈴漾扯鈴隊奪10座冠軍

日本大阪大停電！24.5萬戶受影響 京阪電鐵、JR多班車延誤、取消

相關新聞

插旗大阪！最新熱帶島嶼風「FAWN HOTEL」試營運期間雙人房每人最低800元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼富士山河口湖露營風格旅宿「dots by Dot Glamping Suite 001」後，小鹿文娛旅宿集團持續佈局日本市場，近期於大阪市中心打造全新9層樓「FAWN HOT

4層樓12公尺高！岩手縣北「最大山車祭典」二戶祭與久慈秋祭 山車迎秋魄力十足

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣的「二戶祭」和「久慈秋祭」都是聯合在地神社舉辦的三社大祭，是以神轎打前鋒，再推出自傲的山車闊步大走遊行去。二戶祭已經延續450年之久，久慈秋祭則有650年歷史，都被譽為「

「摩斯漢堡X 一番賞」8／23開搶！統統有獎 「巨大摩斯漢堡」躺枕超吸睛

日本知名速食品牌「摩斯漢堡」再度創新，這次加入一番賞了！將於2024年8月23日起推出全新「一番賞」限量活動，共設計出6款獎品，每一次抽獎皆保證有獎品，其中包括摩斯漢堡坐墊、菜單毛毯、薯條托特包、玻璃杯、毛巾及文具系列等，尤其超大摩斯漢堡躺枕超吸睛，保證滿足摩斯粉絲對品牌周邊商品的熱愛。

釧路車站出發！搭巴士來趟北海道的「道東三湖」小旅行

【旅奇傳媒/日本部報導】北海道的道東自然風景壯麗，其中被稱為道東三湖的阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖各有各的特色，更是不能錯過～想要有效率一次逛完這三湖，推薦在釧路站搭乘「定期觀光巴士 PIRIKA 號」，

日本麥當勞再出奇招 「AI愛馬鈴薯」優惠！最大份限時只要250日圓

日本麥當勞近日再度掀起話題，以全新薯條優惠和創意廣告影片引發廣泛討論。自8月19日起，麥當勞推出限時12天的薯條優惠，無論是中份（M）還是大份（L）薯條，皆僅售250日圓。此優惠活動受到消費者熱烈歡迎，迅速成為網路熱門話題。

來去日本中部名古屋 絕美世外桃源「VISON」的奇幻之旅

●距離台灣不遠的日本，不僅年年蟬聯國人最愛的旅遊國度，位於中部地區的名古屋，近年更是異軍突起，像是媲美世外桃源的「VIS...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。