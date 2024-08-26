插旗大阪！最新熱帶島嶼風「FAWN HOTEL」試營運期間雙人房每人最低800元起

【旅奇傳媒/編輯部報導】繼富士山河口湖露營風格旅宿「dots by Dot Glamping Suite 001」後，小鹿文娛旅宿集團持續佈局日本市場，近期於大阪市中心打造全新9層樓「FAWN HOTEL」已正式營業，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型，共63間客房，滿足情侶、摯友出遊以及背包客獨旅的住宿需求。

小鹿文娛指出，為慶祝位於大阪的首間旅宿開幕，集團也推出超值優惠，雙人入住每人每晚僅800元起，提供「本土鹿粉」與「國際鹿粉」在日本旅遊的住宿新選擇。

▲小鹿文娛「FAWN HOTEL」插旗日本大阪緊鄰惠美須町、四天王寺前夕陽丘兩大地鐵站，試營運期間祭出入住雙人房每人最低僅600元起優惠。 圖：小鹿文娛旅宿集團／提供

「FAWN HOTEL」旅店延續小鹿文娛「FAWN & FUN」精神，以明亮鮮豔的色彩營造出溫暖歡快的氛圍，旅店座落大阪市中心，交通位置位居大阪市中心，距離惠美須町地鐵站步行僅需5分鐘，周邊更臨近諸多大阪知名景點 ，如通天閣、新世界本通商店街以及天王寺動物園等，步行均約7分鐘路程。

「FAWN HOTEL」旅店將集團一貫的好客風格帶到海外，設置多元且便利的設施及服務，於大廳24小時免費提供零食，讓旅客短暫歇息時盡情享用。此外，更設置自助洗衣房以及休憩交流場域，未來也會提供 Switch 機台讓在此相聚的旅伴自由玩樂，給予年輕族群小巧細緻的社交娛樂體驗及繽紛的共玩空間，讓每位旅客在每一次停留都充滿驚喜與新發現。

▲FAWN HOTEL主打「熱帶島嶼風格」設置休憩遊樂場域，24小時免費提供零食讓旅客盡情享用。 圖：小鹿文娛旅宿集團／提供

▲房內空間多以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味。 圖：小鹿文娛旅宿集團／提供

「FAWN HOTEL」是全新的9層樓旅宿，全館包含單人、雙人及雙床等多元房型，共63間客房，滿足情侶、摯友出遊以及背包客獨旅的住宿需求，設計風格則延續小鹿文娛「FAWN & FUN 精神」，以多種「FAWN」的型態呈現趣味設計，透過鮮豔色彩打造愉悅的旅宿風格，讓旅人們彷彿置身於熱帶島嶼中，滿足探險的玩心。

房內空間以白、灰色系搭配木質元素，呈現自然風格的清爽質感品味，每房皆有包含免治馬桶的獨立衛浴、電視、冰箱及沐浴用品一應俱全，盼提供旅客親切溫暖的服務，在一處靜謐休憩之所收藏旅程的溫度與記憶，讓每一次停留都充滿驚喜與新發現，期待與各位鹿粉們展開漂移之旅、讓心隨風飄揚一同探尋未知的美好旅程！

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