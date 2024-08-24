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4層樓12公尺高！岩手縣北「最大山車祭典」二戶祭與久慈秋祭 山車迎秋魄力十足

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岩手縣的久慈秋祭擁有650年歷史，被譽為「岩手縣北最大的山車祭典」。　圖：岩手縣／提供
岩手縣的久慈秋祭擁有650年歷史，被譽為「岩手縣北最大的山車祭典」。　圖：岩手縣／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣的「二戶祭」和「久慈秋祭」都是聯合在地神社舉辦的三社大祭，是以神轎打前鋒，再推出自傲的山車闊步大走遊行去。二戶祭已經延續450年之久，久慈秋祭則有650年歷史，都被譽為「岩手縣北最大的山車祭典」。

久慈秋祭的最大看點是8台全出動的山車遊行，由久慈市民用心手工打造，約4層樓12公尺高的山車魄力十足，前夜祭開始就是滿滿動能。

二戶祭今年出場的山車則有8台，拉動山車時所發出的「YOISA！YOISA！」吶喊聲，威風氣勢十足，讓現場氣氛大為沸騰！

山車遊行也不只一天，連續3天前往不同神社的遊行構成三社大祭，天天街上熱鬧滾滾，是二戶市民和久慈市民告別夏天、迎接秋天的在地重要祭典。

▍二戶祭（三社大祭）

・期間：2024/9/6（五）～9/8（日）

・會場：二戶市街

・交通：二戶車站下車徒步約20分鐘

▍久慈秋祭（三社大祭）

・期間：2024/9/20（五）～9/22（日）

・會場：久慈市荒町～本町

・交通：久慈車站徒步5分鐘即達

・前夜祭：2024/9/19（四）久慈站前廣場

・官網：www.kuji-kankou.com/topics/202409kujiakimaturi/

▲二戶祭今年出場的山車有8台，拉動山車時所發出的「YOISA！YOISA！」，讓現場氣氛大為沸騰！　圖：岩手縣／提供
▲二戶祭今年出場的山車有8台，拉動山車時所發出的「YOISA！YOISA！」，讓現場氣氛大為沸騰！　圖：岩手縣／提供

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