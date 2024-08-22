快訊

林宜瑾涉詐助理費案 法院晚間裁定服務處主任羈押禁見

直播／要合併了？台新金、新光金20時45分召開重訊記者會

周末雨勢擴大！雨彈橫掃全台 珊珊颱風路徑曝光

「摩斯漢堡X 一番賞」8／23開搶！統統有獎 「巨大摩斯漢堡」躺枕超吸睛

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／日本一番賞官網
圖／日本一番賞官網

日本知名速食品牌「摩斯漢堡」再度創新，這次加入一番賞了！將於2024年8月23日起推出全新「一番賞」限量活動，共設計出6款獎品，每一次抽獎皆保證有獎品，其中包括摩斯漢堡坐墊、菜單毛毯、薯條托特包、玻璃杯、毛巾及文具系列等，尤其超大摩斯漢堡躺枕超吸睛，保證滿足摩斯粉絲對品牌周邊商品的熱愛。

圖／日本一番賞官網
圖／日本一番賞官網

圖／日本一番賞官網
圖／日本一番賞官網

圖／日本一番賞官網
圖／日本一番賞官網

本次一番賞活動的設計靈感來自摩斯漢堡經典菜色及LOGO，將食物元素巧妙地融入到周邊商品中，使每一件商品都兼具實用性與趣味性。活動中的壓軸獎項「炸物坐墊」更是引人注目，巨大化的洋蔥圈和方塊薯餅可隨意取出，造型可愛且具收藏價值，勢必成為粉絲們的搶手好物。

圖／日本一番賞官網
圖／日本一番賞官網

圖／日本一番賞官網
圖／日本一番賞官網

此次活動將於日本羅森、Daily Yamazaki等多家便利商店，以及部分書店、模型店、遊戲中心等地點同步發售。每次抽獎價格為700日圓（含稅）。對於熱愛摩斯漢堡的粉絲而言，這次一番賞活動不容錯過，若有近期日本旅遊讀者，不妨試手氣一下，或許就能帶回滿滿驚喜。欲了解更多詳情，查看日本一番賞官方網站。

圖／日本一番賞官網
圖／日本一番賞官網

圖／日本一番賞官網
圖／日本一番賞官網

編輯推薦

摩斯漢堡 日本旅遊 書店 炸物 薯條

相關新聞

「摩斯漢堡X 一番賞」8／23開搶！統統有獎 「巨大摩斯漢堡」躺枕超吸睛

日本知名速食品牌「摩斯漢堡」再度創新，這次加入一番賞了！將於2024年8月23日起推出全新「一番賞」限量活動，共設計出6款獎品，每一次抽獎皆保證有獎品，其中包括摩斯漢堡坐墊、菜單毛毯、薯條托特包、玻璃杯、毛巾及文具系列等，尤其超大摩斯漢堡躺枕超吸睛，保證滿足摩斯粉絲對品牌周邊商品的熱愛。

釧路車站出發！搭巴士來趟北海道的「道東三湖」小旅行

【旅奇傳媒/日本部報導】北海道的道東自然風景壯麗，其中被稱為道東三湖的阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖各有各的特色，更是不能錯過～想要有效率一次逛完這三湖，推薦在釧路站搭乘「定期觀光巴士 PIRIKA 號」，

日本麥當勞再出奇招 「AI愛馬鈴薯」優惠！最大份限時只要250日圓

日本麥當勞近日再度掀起話題，以全新薯條優惠和創意廣告影片引發廣泛討論。自8月19日起，麥當勞推出限時12天的薯條優惠，無論是中份（M）還是大份（L）薯條，皆僅售250日圓。此優惠活動受到消費者熱烈歡迎，迅速成為網路熱門話題。

來去日本中部名古屋 絕美世外桃源「VISON」的奇幻之旅

●距離台灣不遠的日本，不僅年年蟬聯國人最愛的旅遊國度，位於中部地區的名古屋，近年更是異軍突起，像是媲美世外桃源的「VIS...

福岡自行車主題旅遊！感受2024國際自由車環九州公路大賽 行程方案推薦

日本大型自由車賽事「2024國際自由車環九州公路大賽」（2024 Tour de Kyushu）即將在10月登場，而福岡的岡垣町是其中的賽場之一。若你是一名喜歡自行車運動的「騎行種」，那麼趁來福岡的期間，順路前往岡垣町觀賽加旅遊，會是一個非常不錯的選擇。還有機會和日本職業車手一起騎車唷！

北海道秘境鐵道「花咲線」夏季增設指定席，便利旅客輕鬆賞景！

【旅奇傳媒/日本部報導】道東秘境鐵道「花咲線」1921年開通，是JR北海道根室本線串連釧路站與根室站135.4公里的鐵路路段，全程約2.5小時，沿線景色美不勝收。這段鐵路因為沒有電氣化，是柴油動力，會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。