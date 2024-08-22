「摩斯漢堡X 一番賞」8／23開搶！統統有獎 「巨大摩斯漢堡」躺枕超吸睛

日本大型自由車賽事「2024國際自由車環九州公路大賽」（2024 Tour de Kyushu）即將在10月登場，而福岡的岡垣町是其中的賽場之一。若你是一名喜歡自行車運動的「騎行種」，那麼趁來福岡的期間，順路前往岡垣町觀賽加旅遊，會是一個非常不錯的選擇。還有機會和日本職業車手一起騎車唷！

2024-08-21 10:00