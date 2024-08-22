「摩斯漢堡X 一番賞」8／23開搶！統統有獎 「巨大摩斯漢堡」躺枕超吸睛
日本知名速食品牌「摩斯漢堡」再度創新，這次加入一番賞了！將於2024年8月23日起推出全新「一番賞」限量活動，共設計出6款獎品，每一次抽獎皆保證有獎品，其中包括摩斯漢堡坐墊、菜單毛毯、薯條托特包、玻璃杯、毛巾及文具系列等，尤其超大摩斯漢堡躺枕超吸睛，保證滿足摩斯粉絲對品牌周邊商品的熱愛。
本次一番賞活動的設計靈感來自摩斯漢堡經典菜色及LOGO，將食物元素巧妙地融入到周邊商品中，使每一件商品都兼具實用性與趣味性。活動中的壓軸獎項「炸物坐墊」更是引人注目，巨大化的洋蔥圈和方塊薯餅可隨意取出，造型可愛且具收藏價值，勢必成為粉絲們的搶手好物。
此次活動將於日本羅森、Daily Yamazaki等多家便利商店，以及部分書店、模型店、遊戲中心等地點同步發售。每次抽獎價格為700日圓（含稅）。對於熱愛摩斯漢堡的粉絲而言，這次一番賞活動不容錯過，若有近期日本旅遊讀者，不妨試手氣一下，或許就能帶回滿滿驚喜。欲了解更多詳情，查看日本一番賞官方網站。
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