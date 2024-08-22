釧路車站出發！搭巴士來趟北海道的「道東三湖」小旅行
【旅奇傳媒/日本部報導】北海道的道東自然風景壯麗，其中被稱為道東三湖的阿寒湖、摩周湖、屈斜路湖各有各的特色，更是不能錯過～想要有效率一次逛完這三湖，推薦在釧路站搭乘「定期觀光巴士 PIRIKA 號」，即使不開車也能輕鬆玩，最後入住阿寒湖溫泉鄉，就是一趟超享受的道東小旅行啦！
◉ 阿寒湖：阿寒湖為日本唯一的綠球藻棲息地，湖畔有最大規模的愛奴村落，也有阿寒湖溫泉鄉，是代表性的景點 。
◉ 摩周湖：湖水透明度是世界上數一數二，不管是清晨的雲海或是天晴時的倒映湖景，都夢幻到讓人彷彿置身天堂！
◉ 屈斜路湖：日本最大的破火山口湖，在東側湖岸挖掘沙地就會湧出溫泉，因此被稱為砂湯，冬天也有許多天鵝來此過冬喔。
★ 釧路站出發！巴士資訊►https://bit.ly/3VCjnRE
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