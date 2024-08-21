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日本麥當勞再出奇招 「AI愛馬鈴薯」優惠！最大份限時只要250日圓

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自日本麥當勞X粉絲專頁
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日本麥當勞近日再度掀起話題，以全新薯條優惠和創意廣告影片引發廣泛討論。自8月19日起，麥當勞推出限時12天的薯條優惠，無論是中份（M）還是大份（L）薯條，皆僅售250日圓。此優惠活動受到消費者熱烈歡迎，迅速成為網路熱門話題。

圖／取自日本麥當勞X粉絲專頁
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圖／取自日本麥當勞X粉絲專頁
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然而，真正引起熱議的是麥當勞全新推出的廣告影片「AI ♡ 馬鈴薯」，該影片由日本知名AI藝術家Kaku Drop與麥當勞合作創作，全程使用AI技術生成內容。影片中展現了10名由AI生成的少女，她們以各自獨特的風格展示麥當勞薯條，呈現出未來感十足的畫面。

圖／取自日本麥當勞X粉絲專頁
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這則影片自上線後兩天內迅速累積超過千萬次觀看，並在日本網絡上引發兩極反應。一方面，部分網友讚賞Kaku Drop的創意與技術，認為影片成功傳達了麥當勞薯條的吸引力；但也有網友指出，AI生成的少女形象讓人感到不安，甚至引發了「恐怖谷效應」的擔憂。

圖／取自日本麥當勞X粉絲專頁
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圖／取自日本麥當勞X粉絲專頁
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無論如何，日本麥當勞的薯條優惠活動仍將持續至8月31日，有興趣的消費者應把握這次機會，親自體驗薯條的美味與創意廣告的魅力。

圖／取自日本麥當勞X粉絲專頁
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薯條 麥當勞

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