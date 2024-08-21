福岡自行車主題旅遊！感受2024國際自由車環九州公路大賽 行程方案推薦

運動 x 文化 x 自然：騎友們的福岡新旅行

從福岡市博多搭電車約40多分鐘車程的岡垣町是日本大型自由車賽事「邁那比・2024國際自由車環九州公路大賽（マイナビ ツール・ド・九州2024）」的賽場之一，是座有著寧靜祥和氛圍的小鎮。這宛若秘境般的小鎮，可是許多日本自行車友們喜愛的騎車地，擁有景色怡人且地形多樣的車道可選擇。

配合本屆國際自由車環九州公路大賽，當地更特別規劃了一些適合自行車愛好者們前來觀賽、感受賽事氛圍及享受騎車樂趣的行程，特別適合喜歡單車運動的朋友們規劃的一趟日本福岡之旅。

2024國際自由車環九州公路大賽

(圖片來源：邁那比・2023國際環九州自由車公路大賽)

喜歡自行車運動的朋友，相必聽過Tour de Taiwan 國際自由車環台公路大賽吧！而Tour de Kyushu 國際自由車環九州公路大賽活動，即是相同系列，靈感來自世界最著名、歷史最悠久的自由車賽事——「國際環法自由車大賽(Tour de France） 」。全稱為「邁那比・2024國際環九州自由車公路大賽」的這項賽事，今年已舉辦第二屆，繼「環北海道」、「環沖繩」、「環大阪」，接著圍繞著日本西南部的九州地區展開，其被評為日本最大規模的自由車賽事之一。

本次大賽途經福岡、熊本、大分、長崎、佐賀等九州地區多個城市，預計於2024年10月11日至14日舉行，為期四天，路線總長約500公里，包含被聯合國教科文組織列為世界文化遺產的黑田城和美麗的港口小鎮。

邁那比・2024國際環九州自由車公路大賽（マイナビ ツール・ド・九州 2024）

地點：大分縣、熊本縣、福岡縣

活動期間：2024/10/11 – 2024/10/14

賽事等級：UCI（國際自由車總會）亞洲巡迴賽2.1

福岡縣的秘境——岡垣町

福岡縣的「岡垣町」是「邁那比・2024國際環九州自由車公路大賽」的起點，位置鄰海，有可以觀賞到海景的沿海自行車道、各種水上活動以及迷人的海上日落。這座小鎮還以當地捕撈的新鮮海鮮和豐富的水果聞名。距離福岡市中心約40公里，從岡垣町的JR海老津車站上車，即可抵達福岡市的博多車站，車程約40多分鐘左右，無需換乘。相比於福岡市這樣的觀光城市，福岡縣的岡垣町是一個被自然圍繞、充滿當地風情的秘境，非常推薦給嚮往原始風光的觀光客，是一座充滿魅力的小鎮。

JR海老津車站（海老津駅）

地址：福岡県遠賀郡岡垣町海老津駅前１

感受國際自由車賽事 旅遊行程方案任你選

配合本屆邁那比・2024國際環九州自由車公路大賽，當地特別規劃了一系列適合騎友們的旅遊行程方案——「自由車環岡垣公路旅遊行程（ツール・ド・岡垣ツアー）」，類型十分多樣，內容包括可以在觀賽席上感受自由車大賽的熱血氣氛；也可以在欣賞岡垣美麗風景的同時，參加自行車之旅；或是享受舒適的客房住宿等。盡情享受結合運動、文化和自然三大要素的「邁那比・2024國際環九州自由車公路大賽」！

自由車環岡垣公路旅遊行程（ツール・ド・岡垣ツアー）官方網站

※ 官網上可以查看可預約的旅遊行程方案喔。

騎友體驗系：自行車樂遊行程 Fun Ride Tour

這是專為喜愛騎自行車的騎友們所規劃的行程方案，共有三種可選擇。

【方案一】職業級賽道：與職業自由車手一起 體驗「邁那比・2024國際環九州自由車公路大賽」

在這個旅遊方案中，會安排與本次大賽的參賽者——職業自由車車隊VC FUKUOKA的選手們一起，騎一段也是本次大賽賽道之一的自行車道。不只可以同時欣賞沿線好風光，跟著職業選手一起奔馳的同時，還能學習自行車騎行的小訣竅。

這個方案還分兩種不一樣的行程：一個是包含體驗製作壽司、享受當地美饌的「新手方案」；另一個是能與職業選手們交流的「進階方案」。

職業級賽道：與職業自由車手一起 體驗「邁那比・2024國際環九州自由車公路大賽」行程（プロのロードレーサーと巡る「マイナビ ツール・ド・九州２０２４」コース体験）

行程內容：

● 新手方案＞Day1 騎乘之旅、Day2 握壽司體驗

● 進階方案＞Day1、2 騎乘之旅、加映場 選手交流會

● 一日遊方案＞只參與Day1

適用語言：英語、日語

【方案二】文化賽道：岡垣文化騎行之旅

在這個行程中，除了造訪岡垣的觀光地標「玉雲山 龍昌禪寺」和「高倉神社」，還有機會馳騁在岡垣的海岸線，感受涼爽的海風。這兩座寺院神社的氛圍各有特色，如果是喜歡攝影的騎友，遊覽這兩個地方時可能會殺掉你不少底片或快門。（笑）

第二天，依據日期不同，還可以選擇參加握壽司製作或SUP體驗。

文化賽道：岡垣文化騎行之旅行程 （OKAGAKI カルチャーサイクリングツアー）

行程內容：

● 兩天一夜文旅方案＞Day1 騎乘之旅、Day2 握壽司體驗（10/21、11/10、11/22）或SUP體驗（9/18、10/5）

● 一日遊方案＞只參與Day1

適用語言：英語、日語

（圖片來源：岡垣町）

【方案三】甜蜜賽道：岡垣水果飽腹之旅

在這個方案中，可以在結束岸沿騎行之旅後，參與葡萄橘子等水果的採摘體驗，並用這些水果製作甜點。第二天還可以選擇參加壽司製作或SUP體驗，特別適合喜歡騎車也喜歡品嚐美食的騎友。

甜蜜賽道：岡垣水果飽腹之旅行程（OKAGAKI フルーツライド）

行程選擇：

● 兩天一夜飽腹方案＞Day1 騎乘之旅＋採水果＋甜點製作體驗、Day2 握壽司體驗或SUP體驗

● 一日遊方案＞只參與Day1

適用語言：英語、日語

奢華！2024國際環九州自由車公路大賽觀賽方案

除了上述可以實際參與騎乘體驗的「特別賽道旅遊方案」，針對有意現場觀賽的朋友，當地還另外量身打造一些特別觀賽的旅遊住宿方案。其中有可在飯店房間內觀賽的「觀賽特別房間住宿方案」，提供包含配有按摩浴缸和私人桑拿的豪華套房、能直接一覽海景、賽道，甚至終點線等的各類觀景房作為選擇。

此方案無論是什麼房型，皆包含能享有飯店早餐、餐飲券、賽後與選手會面的賽後派對券等。

觀賽特別房間住宿方案（お部屋から観戦特別室宿泊プラン）

若覺得「觀賽特別房間住宿方案」太豪華，相比從飯店房間看比賽，更想要到室外觀賽的朋友，則可選擇這邊推薦另一個更能感受現場氣氛的「觀賽特別席住宿方案」。不僅包住宿，還附了能近距離看到福岡站岡垣町賽段的觀賽席位，這些方案（除了選擇吉野屋的旅客外）皆包含了飯店早餐、餐飲券，以及賽後與選手會面的賽後派對券等。

觀賽特別席住宿方案（プレミアム観戦シート付・宿泊プラン）

針對不同需求的多種方案

針對前來觀賽的朋友，除上述的方案外，還有很多其他的選項，如：只為觀賽而準備的「高級觀賽席」方案（プレミアムシート）；休息觀賽功能兼具的「觀賽休息室使用券」（観戦ラウンジ利用券）；可以暢飲葡萄酒、精釀啤酒和無酒精飲料的免費飲品券方案；能夠獲得參賽選手簽名的「岡垣活動護照」方案（岡垣イベントパスポート），還有以賽後派對為主，並附有住宿券的「賽後交流派對」方案。

更多岡垣町的絕贊體驗

觀賞賽事的同時，也不忘感受岡垣町尚未被發掘的魅力吧！

從JR海老津車站搭乘計程車，約15分鐘即可抵達「成田山不動寺」。聽這個名字也許會覺得有點熟悉？它其實是千葉的成田山新勝寺為不動明王而開山的，是當地居民想祈求平安常會前往的寺院，也是著名的賞櫻勝地。每年春天櫻花季，境內外三百棵櫻花樹盛開，格外浪漫。即便是非櫻花季造訪，這裡晴天時還能夠一眼望穿本州島，視野極佳，且周圍為綠意環繞，環境十分清新。

成田山不動寺

地址：福岡県遠賀郡岡垣町内浦８８５

如果你喜歡葡萄酒，那麼絕對不能錯過「葡萄樹酒莊」（ぶどうの樹ワイナリー）。它不僅直銷來自世界各地八十多種嚴選酒品，同時設有自家酒莊，販售使用岡垣本地產葡萄釀製的獨家葡萄酒。店內有提供試飲體驗，如果想要參觀酒莊，可以事先預約報名。

葡萄樹酒莊（ぶどうの樹ワイナリー）

地址：福岡県遠賀郡岡垣町内浦344-7

營業時間：10:00～17:00

最後，想要推薦給各位購買伴手禮的好去處——「森林麵包坊 小麥廚房＆禮品店」（森のパン屋さん 麦のキッチン＆ギフトハウス）。這裡除了有適合旅途中享用的麵包、餅乾、披薩、冰淇淋等甜點外，還有最適合作為旅行伴手禮的獨家商品。

讓我們為這趟特別的岡垣之旅，畫下一個完美的句點吧！

森林麵包坊 小麥廚房＆禮品店（森のパン屋さん 麦のキッチン＆ギフトハウス）

地址：福岡県遠賀郡岡垣町手野１８３

營業時間：平日/國定假日 10:00～17:00 | 週六日10:00～18:00

踩著踏板前行吧！療癒的自行車公路之旅

上面介紹了臨場感十足的特別賽道旅遊方案、奢華觀賽方案，以及岡垣秘境的探索方案，是不是有點心動呢？喜歡自行車運動的你，不妨趁著這個秋天規劃一趟福岡之旅，到個這寧靜祥和的小鎮——岡垣町，來一探究竟吧！

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