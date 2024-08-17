《2024日本溫泉100選》日本溫泉懶人包統整，5大溫泉禮儀一次就看懂！

為何日本人如此熱衷於泡溫泉呢？溫泉在日本文化中占據了重要地位，從「禦寒」和「湯治」到「文化風雅」以及獨特的社交場景，日本溫泉不僅可以舒緩身心更能夠享受當下的美好。對於日本人來說，泡溫泉既是一種療癒的享受，也是與家人朋友共享美好時光的方式。這種對溫泉的熱愛已深深融入到他們的日常生活中，吸引了各國的旅客。

常見日本溫泉文化／禁忌／禮儀

1. 日本都是男女混浴嗎？

在日本，男女混浴是一種傳統，特別是在溫泉中。雖然仍有一些傳統的男女混浴溫泉，但許多地方會設有男、女分區和混浴區，以保護隱私。進入溫泉時通常需要全裸，只有少數地區允許穿泳衣。雖然這對外國人來說可能不太習慣，但遵守當地習俗，體驗正宗的泡湯樂趣，將成為旅行中的美好回憶。

2. 不可帶毛巾／浴衣浸溫泉

在日本，泡溫泉時通常需要全裸，毛巾不能帶入池中，可以放在池邊或包在頭頂，也不能穿著浴衣進入池中。習慣穿泳衣的香港人可能會覺得不習慣，因為傳統溫泉要求全裸。如果你不習慣這種做法，可以選擇為外國遊客設立的男女分浴溫泉。

3. 禁止有紋身者

在日本，傳統上紋身者不被允許進入大眾浴池或溫泉，因為過去紋身常與犯罪或黑社會有關。雖然如今紋身已變得普遍，但這個習慣仍然存在。如果你的紋身較小，可以用膠布遮蓋。一些溫泉旅館和公共浴場已經開始接納有紋身的客人，但建議事先詢問確認。

4.浴場內不喧嘩

泡溫泉的時候，浴場內應保持安靜，避免大聲喧嘩。這是因為溫泉是用來放鬆的地方，過於嘈雜會影響其他人的休息和放鬆。尊重其他人的寧靜需求，維持安靜的環境是泡溫泉的基本禮儀之一。

5.避免攜帶手機進入泡湯區

現代人喜歡隨時自拍並上傳到社交媒體，但即使你只拍自己，也可能因為背景中有人裸體而觸犯法律。不要在公共浴場或溫泉中隨意使用相機或手機，以免引發爭議或不安。如果需要拍攝，請先向店家獲得同意，並考慮在非營業時間租下整個浴場進行拍攝。

6.沒洗淨身體／沒卸妝就進入浴池

在公共浴場，大家需要共同維護浴池的清潔。在進入浴池前，請先將身體和頭髮徹底清洗。如果化妝的女生，請務必卸妝。因為泡溫泉時毛細孔會張開，如果臉上還有化妝品，可能會阻塞毛孔，對皮膚不利。因此，卸妝不僅是遵守禮儀，還有助於保持泉水潔淨，對肌膚健康也很重要。

日本溫泉泉質分類：

日本的溫泉歷史悠久，最早用於治療疾病，稱為「湯治（Toji）」。每個溫泉都會在解說牌上標示泉質和療效，讓泡湯前能夠了解其特點。以下是一些知名的溫泉類型及其特色：

●單純泉：這是日本最普遍的溫泉。儘管含有礦物質，濃度相對較低，因此對皮膚溫和，適合初次體驗的遊客，包括老人和小孩。

●下呂溫泉：與有馬溫泉和草津溫泉並列為日本三大溫泉鄉，擁有超過千年的歷史，曾受到皇室的讚譽，廣受歡迎。

●草津溫泉：這裡有獨特的「湯揉」傳統，即用長木板攪動溫泉水以降低水溫。由於草津溫泉的水溫過高，這種方法讓遊客能夠安全舒適地泡湯，是一種不可錯過的體驗。

●硫磺泉：以其強烈的硫磺氣味和特殊顏色著稱。雖然氣味濃烈，但對促進血液循環和心臟健康有顯著的療效。

●酸性泉：擁有強效的殺菌能力，對治療傷口、香港腳和慢性皮膚病效果顯著，還能去除皮膚角質，具有美膚作用。因其強酸性和刺激性，對皮膚敏感者不宜長時間浸泡，使用後需用清水清洗。

●乳頭溫泉：被譽為日本的第一秘湯，位於海拔800公尺處。由於交通不便，這裡保持了原始的自然風光和神秘感，是一個值得探索的隱秘之地。

第37屆「日本溫泉100選」TOP10獎落誰家？

「日本溫泉100選」由觀光經濟新聞社主辦，得到觀光廳及日本政府觀光局等支持。經過觀光業界專家推薦，並由觀光8團體的委員會決定前100名。群馬縣的「草津溫泉」連續21年位居第一，前20名大多是去年也表現優異的知名溫泉區。因篇幅限制，以下僅列出第37屆（2023年度）的前10名。

1.「草津溫泉」連續15年日本溫泉之冠

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草津溫泉位於群馬縣，連續15年榮登「日本溫泉100選」第一名，從東京搭巴士約3至4小時可達。以其豐富湯量和優質泉質著稱，具高殺菌和溫浴效果。因電影《羅馬浴場2》在此取景而再次走紅。溫泉區內餐飲店眾多，夜晚熱鬧非凡。中心泉源如瀑布般竄流，熱氣瀰漫，使「泉源湯畑」充滿迷濛感。草津有六大泉源，包括「湯畑」、「白旗」等。傳統的「湯揉」表演也吸引眾多遊客。

2.體驗日本三大名泉之一的「下呂溫泉」

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下呂溫泉是「日本三大名泉」之一，與草津溫泉和有馬溫泉齊名，位於岐阜縣下呂市。來這裡泡湯，可以欣賞飛騨川的美景。周邊景點有溫泉寺和下呂合掌村露天博物館。下呂溫泉旁邊就是熱鬧的溫泉老街，是名古屋近郊泡湯的絕佳選擇。

3.「道後溫泉」邊泡湯邊變美的溫泉聖地

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道後溫泉的泉質是鹼性單純泉，柔滑細膩，適合日本人敏感的皮膚，刺激性低，適用於溫泉療養和美容。溫泉水從18個泉源抽取，溫度範圍在攝氏20至55度之間。將不同泉源的溫泉水混合，調整至大約攝氏42度，不加溫也不加水，讓人充分體驗溫泉的效果。

4.征服「別府八湯」成為泡湯大師

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別府八湯是別府八個溫泉鄉（濱脇溫泉、別府溫泉、觀海寺溫泉、堀田溫泉、明礬溫泉、鐵輪溫泉、柴石溫泉、龜川溫泉）的總稱。 每個溫泉地的泉質及風情皆不同，這裡就從各溫泉鄉中嚴選出一處溫泉，滿足想要一次制霸八處溫泉的遊客。 此外別府有「別府八湯溫泉道集章活動」，收集完8個戳章就認定為「初級」。

5.金泉、銀泉「有馬溫泉」雙泉共賞

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有馬溫泉是日本三古湯之一，擁有悠久的歷史。這裡沒有火山，這在全球都很少見。溫泉水來自超過600萬年前的海水，因此泉水中混合了多種成分。這裡有著名的褐色「金泉」和無色透明的「銀泉」，讓人可以同時體驗不同的泉質。

6.「登別溫泉」白濁硫磺的溫泉魅力

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登別溫泉擁有45℃至90℃的源泉溫度，每天自然湧出1萬噸溫泉。步行範圍內有硫磺氣味的地獄谷和噴出熱泉的間歇泉，環境刺激興奮。這裡的白濁硫磺泉最受歡迎，每年吸引大量遊客。

7.「指宿溫泉」鹿兒島南端的溫暖天堂

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指宿溫泉位於鹿兒島南端的指宿市，距鹿兒島市約60公里，車程約1小時。這裡氣候溫暖、風景迷人，是理想的渡假地。作為南九州最大的溫泉鄉，指宿擁有800多處泉眼，是鹿兒島旅遊的必訪溫泉地。

8.七湯古韻，山水間的溫泉天堂「箱根溫泉」

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箱根溫泉鄉位於群山環抱的箱根地區，擁有包括箱根湯本、塔之澤、蘆之湯等在內的24處溫泉。風景如畫，是熱門的溫泉度假地。

9.「城崎溫泉」七湯風情，浴衣漫遊

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擁有1300年歷史的城崎溫泉是一座充滿風情的小鎮，提供7間特色外湯。小鎮如溫泉旅宿般溫馨，旅客可享受松葉蟹、但馬牛等美食，並有各種觀光景點。

10.「由布院溫泉」九州的溫泉瑰寶

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由布院溫泉位於九州由布岳山麓，四周被山脈環抱。作為九州的頂級溫泉和度假地，這裡的溫泉水每分鐘湧出48,446公升，擁有超過900處泉眼，為日本第三大溫泉鄉。

總結

到了日本，除了渴望親身體驗當地的溫泉之外，為了提升旅遊的舒適度，許多人也會選擇搭配日本包車服務。這是因為包車服務提供了獨立的交通空間，不必像一般旅行團那樣受限於固定的行程和擁擠的公共交通工具。包車的靈活性使旅客能夠隨時調整行程，享受更加自由自在的旅行體驗，同時避開擁擠的景點和繁忙的交通，讓旅行更加輕鬆愉快，不用再擔心路況不熟或是交通不便的問題了，在每個旅程中都可以好好享受當下。

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