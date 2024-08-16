岩手花卷溫泉改裝換新！還能夜遊「夢幻玫瑰花園」

【旅奇傳媒/日本部報導】岩手縣「花卷溫泉」位於花卷市內，距離花卷機場僅約10分鐘車程，約20分鐘車程就能抵達JR新花卷站。寬廣腹地內有4間獨具特色的飯店。「千秋閣」、「花卷館」、「紅葉館」為3棟相互串連的飯店大樓，住客能透過連通道自由穿梭其間，享受不同溫泉浴池。而環境清幽的獨棟飯店「佳松園」則主打日本傳統盛情款待，館內氛圍高雅優美，獨立泉源能享受不同泉質溫泉，曾接待過日本天皇與眾多位皇室成員。

▲紅葉館完成改裝的大浴場入口。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

為了帶給客人更舒適的空間，花卷溫泉各館於2023年8月起進行的各項翻新工程已陸續完成！花卷館、紅葉館、千秋閣除了各館大浴場入口改裝、浴場內各設備整修之外，更翻新和洋室等多種房型。佳松園則將大浴場設備、貴賓室檜木風呂進行整修，並更新館內地毯、壁紙、建築物外觀美化等。另外，花卷館更將新增大型露天浴池「花卷滿天之湯」，預計於今年秋季完工。

▲紅葉館完成改裝的摩登和室客房和大浴場入口。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

除了飯店內伴手禮商店、桌球遊樂區、拉麵酒場等多樣設施之外，花卷溫泉內還有溫泉麵包工房、玫瑰園、花卷稻荷神社、釜淵瀑布和知名「鶴羽藥妝」等，吃喝玩樂與購物能一站滿足，超級方便！鶴羽藥妝更於今年１月新開了2號店「鶴羽美粧館」，販售多樣化妝品、日用雜貨、家用電器等。

▲花卷溫泉內有兩間鶴羽集團藥妝店。 圖：花卷溫泉／提供

位於紅葉館1樓大廳的「祭典廣場」每晚20:30開始都有30分鐘的免費岩手縣鄉土藝能表演，包含鹿舞、盛岡三颯舞、鬼劍舞、津輕三味線等在不同夜晚輪番上陣，不分季節、不怕風雨影響且全年無休。在花卷溫泉住宿的所有旅客都能到此欣賞，感受岩手的祭典魅力！

▲紅葉館的祭典廣場每晚皆有免費表演。 圖：花卷溫泉／提供

1960年開幕的玫瑰園佔地約5,000坪，約有450品種、6,000多株玫瑰，每年5月～11月是玫瑰盛開期，還有由岩手出生日本國民作家宮澤賢治所設計的花壇。即日起至10／14除了白天欣賞五彩繽紛的花朵，晚上還有「Night Rose Garden」夢幻點燈，能看到彩虹玫瑰拱門、拍照效果絕佳的閃亮星星等。

▲花卷溫泉玫瑰園於1960年開幕。 圖：向日遊顧問有限公司／提供

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