日本東京1日7景點！早稻田大學、村上春樹圖書館、赤城神社、神樂坂巷弄迷路的文青旅行

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-06-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 早稻田大學、早稻田大學國際文學館 村上春樹圖書館、早稻田大學 大偎庭園小屋自助咖啡廳。

今天，想要好好探索早稻田大學和神樂坂周邊，試著在華美亮麗的東京市都心，尋找一絲令人富饒玩味的文青味。

早稻田大學是一座擁有百年歷史的學府，從早稻田大學正門進入，瞬間被各個學府高樓包圍，宛如進入了一座知識與文化的聖殿，每一座建築，每一條小道，都訴說著這所大學悠久的歷史和深厚的文化底蘊。

而神樂坂來說，則是特別享受在神樂坂大道兩旁的窄小巷弄迷路的感覺，即便是迷路，也總能指引到很有風格的小店舖，讓人陶醉在東京的美好日常之中！

早稻田大學 | 1 小時

如果想成為各大領域學者，多數人會選擇東京大學深造，如果想追求世界上最新科技與應用，慶應義塾大學則是首選，而來到早稻田大學的學生，幾乎都會成為各行各業與生活文藝領域的佼佼者。

早稻田大學以其豐富的學術資源和自由的學術氛圍聞名於世，校園內的各種文化活動，從文學講座到音樂會，從藝術展覽到電影放映，都展示出早稻田的多樣性和包容性，特別是每年的早稻田祭，學生們自發組織各種活動，展示自己的才華與創意，讓整個校園充滿了歡聲笑語，也讓大家看到了這所大學的活力與創造力，是我最喜歡的大學！

首先從從早稻田大學正門開始，拍照留念後前往大隈講堂，你可以參加校方安排的導覽，了解講堂的歷史和大隈重信（Ōkuma Shigenobu）對學校的貢獻；

接著在校園內漫步，欣賞各種風格的建築和美麗的自然景觀，不要錯過名為“文化學術都市”的雕塑和古樸的庭園，這些都是早稻田大學的標誌性景點。

不只校內，校外周邊的街區，也有許多書店、咖啡館和小型博物館，或許你可以遇見不少關於日本文化、藝文學術或早稻田的人事物！

早稻田大學國際文學館 村上春樹圖書館 | 1 小時

以日本著名作家春上村樹命名的早稻田春上村樹圖書館，是海內外春上村樹迷的朝聖之地！

館內收藏了大量與春上村樹作品相關的出版作品、創作資料和文學典藏，空間風格具現代感且藝術感，座椅也相當舒適，放眼望去，每個書櫃之前都是一片書海，就算看不懂日文，也不自覺停留翻閱那漢字裡行間想表達的意境。

早稻田大學 大偎庭園小屋自助咖啡廳 | 1 小時

早稻田食堂也是學校的一大亮點！

往大隈庭院的方向進入，就會看到一間被樹林包圍的大片玻璃窗食堂，這裡提供傳統日本料理到各國風味，如烏龍麵、蕎麥麵、拉麵、天婦羅、漢堡排飯、咖哩飯、義大利麵... 平均一份烏龍麵400日圓、義大利麵600日圓、涼拌小菜一盤70日圓，價格相較校外餐廳大約省了20-30%，相較東京午餐物價更是省了40%左右！

就算不是學生，也可以入內用餐，並不用換證或看身分資格，就跟一般學生食堂(或是IKEA)點餐流程一樣，相當方便！

不只是料理CP值超高（澱粉份量足，部過美味度持平的家庭料理），食堂內部裝潢簡潔明快，寬敞的用餐區和舒適的座椅，讓人就像置身森林裡用餐一樣，同時，還可以觀察身邊一邊大口吃飯、一邊看書或聊天的高材生，都在做哪些事情。

赤城神社 | 30 分鐘

赤城神社座落在神樂坂巷弄的小山丘上，經過鳥居和石階後，就能看見鬧市中的一片靜土。

創建於17世紀，供奉赤城山之神，赤城神社周圍環境寧靜優美，四周綠樹成蔭，周圍的花園和小池塘增加了自然的美感，特別是春天櫻花盛開時，整個神社顯得格外美麗；再加上有了隈研吾團隊設計的本殿，運用玻璃和木材融合了傳統和現代感，讓神殿建築更具透明感和開放性。

赤城神社內也有不少供人靜坐冥想的地方，還有一些長椅供遊客休息，如果想要吃點東西，神社附設咖啡館則有提供精緻輕食、飲料，如薯條、生火腿、芝麻葉核桃沙拉、牛排套餐和義大利麵套餐，是個享受片刻寧靜的好去處。

AKOMEYA TOKYO 神樂坂 La kagu | 1 小時

AKOMEYA TOKYO 神樂坂 La kagu 原本是一座舊倉庫，經過翻新後成為一個充滿現代氣息的生活風格概念商店。

外觀保留了倉庫的工業風格，內部設計簡約而時尚，AKOMEYA TOKYO 神樂坂 La kagu 結合了餐飲、購物和文化活動的多功能空間，寬敞的空間中展示著各種精選的生活用品、美食和書籍， 店內有詳細的產品介紹和背景故事，讓人了解每一件商品的來歷和製作過程，不定期舉辦的工作坊和講座，提供與設計師和生產者交流的機會。

是一個好拍、好逛也好好買的地方！荷包請看好！！

神樂坂 | 2 小時

神樂坂保留大量傳統的日式建築、石燈籠與石板路，讓人彷彿穿越回過去的時光，但是石板街道兩旁的商家、餐廳、茶館和櫥窗，卻又顯得相當時尚現代感，讓人心甘情願迷路其中，逛上一整天，這，就是我心目中的神樂坂樣貌。

神樂坂通（Kagurazaka Dori）兩旁的小巷子，是最適合尋寶的街區，許多傳統日式茶館、古書店和手工藝品店，都很值得入內看看；石畳小路（石板路小巷）有許多古老的居酒屋和餐廳，傍晚紛紛點燈亮起，是許多攝影愛好者的取景靈感地；而相較其他巷弄，被竹林與石階包圍的五十鈴坂（Isuzaka）與藝妓小路，營造出東京少見的幽靜氛圍！

神樂坂 茶寮 本店 | 1 小時

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：日本東京 | 早稻田大學、村上春樹圖書館、赤城神社、神樂坂巷弄迷路的文青旅行

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