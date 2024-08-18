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準備出航！搭乘「迪士尼郵輪」日本航線 在海上享受迪士尼的夢幻世界吧～

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

未來到東京，除了迪士尼樂園、迪士尼海洋外，還有全新的迪士尼園區體驗方案可以選擇！

那就是繼迪士尼遊輪旗下的首艘亞洲遊輪「迪士尼探索號」，將在 2025 年從新加波啟航後，負責經營管理東京迪士尼度假園區的公司「Oriental Land」也盛大宣布，將和迪士尼合作推出「迪士尼遊輪日本航線」！

斥資3,300億日幣，迪士尼遊輪日本航線將於2025年正式動工，並計畫在2028年啟航。航線預計為往返東京都會區的2～3晚的短程航行計畫，讓你出發搭乘迪士尼郵輪的夢想不再遙不可及～

郵輪將以重約14萬噸的大型客船打造，預計提供1,250間客房，可搭載4,000名的乘客。從內到外的設計都將以夢幻的迪士尼風格和其主角們為主要設計，郵輪內也將設置一個可欣賞音樂劇的劇院和游泳池！讓你用全身感受迪士尼的夢幻與驚奇！

大家一定想知道迪士尼遊輪日本航線票價是多少？目前暫定依艙等不同，票價大約每人10萬至30萬日幣。

雖然價格不算便宜，但三天裡都能在充滿迪士尼氛圍與設施的環境裡體驗度過，對迪士尼迷們來說絕對是值回票價！讓我們一同期待正式啟航那天的到來吧～

窩日本推薦閱讀：2024-2025日本的行事曆、國定假日一覽｜避開連假的觀光人潮、聰明出遊去　

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