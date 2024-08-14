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一年一度的文具界奧斯卡「日本文具大賞」來囉！今年有什麼具巧思的文具呢？

聯合新聞網／ 窩日本

一年一度的日本文具大賞得獎名單已經出爐了，今年有什麼特別吸睛的產品呢？讓小編精選幾款具有巧思的文具，到日本旅遊時別忘了到書店找找看吧～

【年度大賞獎】Pentel MATTEHOP 高彩蝴蝶筆

今年的冠軍由日本知名品牌「Pentel」的MATTEHOP高彩蝴蝶筆拿下寶座！

使用新開發的啞光墨水，特製的不透明啞光墨水、1.0筆尖搭配大粒子顏料顆粒。與一般的原子筆相比，MATTEHOP高彩蝴蝶筆使用許多較大的顏料（顏色顆粒）來創造無光澤的啞光感，因此在色紙、相片或紙膠帶等材質上也都能盡情書寫～

【年度設計賞】uni uni-ball one P自動鋼珠筆

超萌的uni-ball one P自動鋼珠筆系列榮獲了年度最佳設計獎！

P = Pocket，主打小巧可愛的形狀，讓你能輕鬆裝在口袋裡”即使尺寸短小，但仍非常好握和書寫！各個顏色也有可愛的名字，像是蘇打汽水、香皂和優格等，馬卡龍可愛色系也充滿了文青日系的高質感。

【年度機能賞】KOKUYO Campus全攤平筆記本

用筆記本時常常覺得中間很難壓平或壓平後會讓本子變醜嗎？日本文具大廠KOKUYO推出的「Campus全攤平筆記本」，是一款無需用手按壓、中央裝訂處也不會膨起，自然呈現完全攤平狀態的筆記本！

攤平的紙頁不僅看了更舒暢、寫字時也更好書寫，邊緣可能充分利用，跨頁橫著書寫也完全沒問題！

【年度橡皮擦賞】Pentel Ain くっつくタイプ 橡皮擦

Pentel橡皮擦可說是所有人的共同回憶，最新推出的「くっつくタイプ」橡皮擦，以最新的PVC材質設計，讓橡皮擦屑不易殘留在紙張上，尖端設計還能將屑屑黏起。

你也有橡皮擦用到最後都會支離破碎的慘況嗎？為了解決這個問題，Pentel經過多次研發後設計出最能防止橡皮擦斷裂的設計，那就是在兩側包裝上設計小缺角，就能防止變得支離破碎了！

【年度剪刀賞】KOKUYO攜帶型兩用機能剪

用美工刀開包裹卻不小心將內容物割破….用剪刀好難將封箱膠帶割開、剪刀美工刀交替使用好麻煩…..你也有這些困擾嗎？別擔心讓百年大廠KOKUYO的「兩用機能剪」輕鬆幫你解決這些煩惱！

這是一款將剪刀和美工刀設計在一起的工具，並使用滑軌設計單手也能自由切換模式、一氣呵成！

【LoFt賞】Sonic房子造型插座延長線

Sonic將無聊的延長線設計成三角形並帶有煙囪的小房子！

超萌的外表搭配上療癒的顏色，站在桌上還能當擺飾，超級可愛～延長線長2m、接頭可以180度調整，提供6個AC插座且面向三個不同方向，能防止交流電源供應器之間的干擾，另外煙囪也設計成3個USB孔，並附上2個門和4個窗戶，讓你不用時也能蓋起來防止灰塵！

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