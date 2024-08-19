北海道秘境鐵道「花咲線」夏季增設指定席，便利旅客輕鬆賞景！
【旅奇傳媒/日本部報導】道東秘境鐵道「花咲線」1921年開通，是JR北海道根室本線串連釧路站與根室站135.4公里的鐵路路段，全程約2.5小時，沿線景色美不勝收。這段鐵路因為沒有電氣化，是柴油動力，會發出轟隆隆的的聲音。全線只有釧路站、厚岸站和根室站是有人車站，其他都是無人車站。
其中厚岸站與茶內站間的風景更是一絕，能夠眺望到厚岸湖和別寒邊牛濕原地，還有棲息其中的丹頂鶴、蝦夷鹿、狐狸、棕熊等，因此又有「地球探索鐵道」的愛稱。配合觀光旺季，至9月底為止，部分上下行班次加掛一節車廂並設置靠海的部分座位為指定席，只要事前加購指定席車票就能輕鬆欣賞車窗美景。
◆花咲線夏季增設指定席◆
・時間：2024.8.1-9.30
・班次：釧路－8:21／11:15發；根室－11:08／13:34發
・指定席（2號車廂靠海側的部分座位）票價：840日圓
・持北海道鐵路周遊券和日本鐵路周遊券的旅客可免費劃位。
※花咲線 https://www.hanasaki-line.com/
※更多資訊請參閱「REAL北海道」 中文粉絲團。
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