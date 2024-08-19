北海道秘境鐵道「花咲線」夏季增設指定席，便利旅客輕鬆賞景！

跟著 CJ夫人愛度假 於 2024-06-05 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 1 天，一共去了 7 個景點，其中包含 早稻田大學、早稻田大學國際文學館 村上春樹圖書館、早稻田大學 大偎庭園小屋自助咖啡廳。今天，想要好好探索早稻田大學和神樂坂周邊，試著在華美亮麗的東京市都心，尋找一絲令人富饒玩味的文青味。早稻田大學是一座擁有百年歷史的學府，從早稻田大學正門進入，瞬間被各個學府高樓包圍，宛如進入了一座知識與文化的聖殿，每一座建築，每一條小道，都訴說著這所大學悠久的歷史和深厚的文化底蘊。而神樂坂來說，則是特別享受在神樂坂大道兩旁的窄小巷弄迷路的感覺，即便是迷路，也總能指引到很有風格的小店舖，讓人陶醉在東京的美好日常之中！

2024-08-15 09:00