最強冰品攻略！旅天下推出日本東北、北海道涼爽夏日之旅

隨日幣貶值，日本再次成為國際旅遊的熱門選擇。根據日本觀光局統計，2024年上半年吸引約1,778萬外國旅客，單是6月就創下313.5萬人次的單月歷史新高。為避免熱門城市的擁擠，越來越多旅客選擇前往日本的2、3線城市，感受不同的風情。

針對這股「旅日熱」，旅天下推出獨家包機，由台灣虎航直飛北海道函館及東北花卷，帶領旅客探訪日本東北的美麗景點。行程包括「東北花卷5日」與「花卷八甲田山纜車溫泉5日」兩大方案，前者涵蓋花卷、仙台、盛岡、山形、青森、秋田等地，讓旅客在清涼的夏日中徜徉於青山綠水之間；後者則特別安排秋季賞楓，搭乘纜車欣賞八甲田山的壯麗景色，並入住溫泉酒店享受療癒的休憩時光。

旅天下也精心推薦東北及北海道的多處消暑景點與當地限定的7款美味冰品，讓旅客在炎熱夏日中感受涼爽的舒適。消暑之旅即刻出發！

花卷用筷子才道地的巨無霸霜淇淋

來到花卷必朝聖MARUKAN百貨6樓食堂的人氣甜點「巨無霸霜淇淋」，由濃郁新鮮牛乳製成，是一般霜淇淋的2倍大，高達25公分，用筷子吃才道地。當地人透露，在霜淇淋上撒起司粉一起吃，升級吃法，美味加倍！

【左圖】花卷「巨無霸霜淇淋」為當地名產，以10圈的高度為特色。圖／岩手好好玩Facebook 提供【右圖】老字號「千秋堂」把糰子變身為冰棒，造型可愛，頗受小孩、女性客人歡迎。圖／旅天下 提供

盛岡手工藝村 超可愛水果口味糰子冰

盛岡手工藝村集結岩手縣優秀職人們，開工坊傳承工藝，有盛岡冷麵、仙貝、花生煎餅DIY等體驗活動。推薦大家到「千秋堂」菓子店點「水果糰子冰」，品嘗傳承90載的消暑祕方，有水蜜桃、葡萄、芒果等口味，一口咬下，水果香氣嘴裡散開，冰涼糯糯口感，還吃得到果肉。

松島 解鎖名店隱藏吃法「冰火仙貝」

松島由260餘座矗立著松樹的島嶼交織而成，享有「日本三大景」之一的美譽。推薦到網紅名店「雪竹屋」享用和臉一樣大的現烤醬油仙貝、抹茶冰淇淋，解鎖隱藏新吃法！將仙貝沾冰淇淋，保留厚實脆度，醬油香與茶香鹹甜滋味完美融合，冰火衝擊味蕾。

仙台 鹹味毛豆冰淇淋

到仙台，別忘了嘗試鹹口味的「毛豆冰淇淋」，鮮奶混合淡淡毛豆香氣，十分和諧，細細品嚐還能吃到毛豆顆粒，被當地人稱作「養生系冰品」。

秋田限定！阿嬤玫瑰花叭噗冰

當地人說，玫瑰花冰淇淋是秋田夏天的傳統美食，都是吃這味道長大的。 圖／旅天下 提供

秋田角館保存武士宅邸，有著「奧州小京都」的美譽，來到這，推薦秋田限定「阿嬤玫瑰花叭噗冰」，利用草莓與香蕉綿綿冰製作成玫瑰花造型冰，口感綿密，不過度甜膩，吃的是秋田人的共同記憶。

北海道札幌市 視覺、味蕾沉浸式體驗

由日本建築大師安藤忠雄設計的「頭大佛殿」，每到盛夏時分，15萬株薰衣草花海熱情綻放包圍佛大頭，氛圍浪漫、靜謐莊嚴。再搭配一支夢幻紫色的薰衣草冰淇淋，沁涼身心。

北海道小樽市 哈密瓜入冰品顏值、味道兼具

走進大正風情濃厚的小樽運河，一定要朝聖「POPURA FARM小樽店」的哈密瓜霜淇淋！在半顆哈密瓜上疊上鮮乳霜淇淋，濃醇口感混合哈密瓜多汁、清甜香氣，必收進北海道攻略！

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