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可愛度爆表的大阪伴手禮！超Q大阪大媽加持牛奶麵包熱賣中

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印有大阪大媽的牛奶麵包，是近來很夯的大阪人氣伴手禮。　圖：株式会社ダイヤ／提供
印有大阪大媽的牛奶麵包，是近來很夯的大阪人氣伴手禮。　圖：株式会社ダイヤ／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】「大阪大媽（大阪おかん）」捲捲短髮、熱情大嗓門和她們特愛的豹紋造型，可以說是大阪特色之一。

1946年創立的大阪麵包店 Cook House（クックハウス），他們的人氣商品「牛奶麵包」每天賣出3000個，號稱是每個大阪居民都吃過的靈魂食物，還有加入巧克力口味的版本。現在 Cook House 在牛奶麵包上烙印大阪大嬸，成為充滿大阪特色的伴手禮！賞味時間14天，6個裝禮盒972日圓，非常容易入手。即日起在阪急三番街、阿倍野 Q's Mall、難波Walk等分店販售。

◉ Cook House

・官網：https://www.cookhouse.jp/

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大阪 牛奶 麵包

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