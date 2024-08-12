可愛度爆表的大阪伴手禮！超Q大阪大媽加持牛奶麵包熱賣中
【旅奇傳媒/日本部報導】「大阪大媽（大阪おかん）」捲捲短髮、熱情大嗓門和她們特愛的豹紋造型，可以說是大阪特色之一。
1946年創立的大阪麵包店 Cook House（クックハウス），他們的人氣商品「牛奶麵包」每天賣出3000個，號稱是每個大阪居民都吃過的靈魂食物，還有加入巧克力口味的版本。現在 Cook House 在牛奶麵包上烙印大阪大嬸，成為充滿大阪特色的伴手禮！賞味時間14天，6個裝禮盒972日圓，非常容易入手。即日起在阪急三番街、阿倍野 Q's Mall、難波Walk等分店販售。
◉ Cook House
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