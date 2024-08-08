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御殿場PREMIUM OUTLETS® ８月夏季祭典活動舉辦中

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以富士山為背景的「御殿場 PREMIUM OUTLETS®」，入夜後更顯風情萬種。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
以富士山為背景的「御殿場 PREMIUM OUTLETS®」，入夜後更顯風情萬種。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

【旅奇傳媒/日本部報導】三菱地所集團旗下的大型購物設施 PREMIUM OUTLETS®，現在於日本全國共有10處營業據點，分佈於東北至九州地區，每個據點都具備交通便捷、鄰近觀光景點、腹地寬廣等優勢，為出遊時安排血拚的最佳的購物設施。

而坐落於富士山腳下的御殿場 PREMIUM OUTLETS®，不僅為日本規模最大的暢貨中心，從商場內就能眺望富士山風景更是一大魅力。目前至８月底為止，每周六都會舉行夏季限定活動，包括煙火及屋台等，讓遊客在購物之餘，也能體驗到日本獨有的祭典風情！

腹地寬廣的御殿場 PREMIUM OUTLETS® 分為 WEST ZONE、EAST ZONE 與 HILL SIDE 三大區域，集結約290間店鋪，蒐羅世界精品、生活運動用品等商品，滿足遊客全方位的購物需求。另外還有涵蓋連鎖品牌與靜岡當地餐飲品牌，提供中西日式料理與速食、甜點輕食等多種選擇的美食區。此外，住宿設施部分有溫泉度假型飯店「HOTEL CLAD」與日歸溫泉設施「木之花之湯」雙重魅力，遊客可不受時間限制，盡情享受在御殿場 PREMIUM OUTLETS® 的每一刻！

與飯店併設的「木之花之湯」，能在露天溫泉邊泡湯邊欣賞富士山。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
與飯店併設的「木之花之湯」，能在露天溫泉邊泡湯邊欣賞富士山。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

御殿場 PREMIUM OUTLETS® 現正舉辦夏季限定活動，在8月份的每個周六，都會有各種日式祭典元素登場。首先是活動日的09:00-20:30，在三大區域的廣場都會有露天屋台（餐車）進駐，提供各種輕食料理，其中含有當地特色的餐點，如富士山造型的刨冰、掛川抹茶可麗餅、富士宮炒麵、靜岡和牛漢堡等，都格外受歡迎。

富士山造型的刨冰外觀十分吸睛。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
富士山造型的刨冰外觀十分吸睛。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

選用靜岡當地牧場養育的高級黑毛和牛所特製的漢堡。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
選用靜岡當地牧場養育的高級黑毛和牛所特製的漢堡。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

園區內也從傍晚4點開始至8點，提供浴衣租借或是幫忙著裝的服務，預約從10點開始，推薦先前往預約，穿得美美的之後，接續晚間的重頭戲「煙火秀」。晚間8點店鋪營業時間結束後，從8點10分開始會施放約5分鐘的煙火。搭配音樂在空中燦爛綻放的煙火不僅美麗，在6處推薦觀賞點中的3處，還能同時嗅聞到特調的香氛，是豐富各種感官享受的煙火表演！

煙火表演時，也同是會播放各世代耳熟能詳的名曲，搭配香氛極為享受。　圖：向日遊顧問有限公司／提供
煙火表演時，也同是會播放各世代耳熟能詳的名曲，搭配香氛極為享受。　圖：向日遊顧問有限公司／提供

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