膽小者也不用怕！鬼太郎迷必訪鳥取縣境港妖怪小鎮(下)

【撰文:Joshua/ 窩日本】

延續"膽小者也不用怕!!鬼太郎迷必訪鳥取縣境港妖怪小鎮(上)"，本文將繼續介紹鬼太郎小鎮的看點

妖怪神社-向妖怪們許願吧

於2000年成立的妖怪神社，主要是希望能守護住在妖怪小鎮的妖怪們，但同時也是人們與妖怪們之間的溝通橋樑。神社前有以眼珠老爹為發想所打造的手水舍，隨著水流眼球會不斷地轉動，畫面非常有趣。

神社鳥居是鬼太郎的妖怪朋友「一反木棉」，神社的御神體則由黑玉影石及300年的櫸木所組成。妖怪神社的籤詩也很特別，投錢後會由機關人偶選出籤詩，再慢慢移動交給求籤者。

另外你也可以寫張特別的妖怪繪馬，向妖怪們祈求願望實現。

暴牙眼鏡君

在水木茂大道遊玩時，隨時都會有鬼太郎與同伴們出現，可以握手、拍照做些有趣的互動，共有鬼太郎、貓女、鼠男、死神、撒沙婆婆等11種妖怪，每天都會在境港市官方twitter公布今天是哪個腳色出沒，大家可以留意一下。

官方twitter: https://twitter.com/yohkaiworld

境港鬼太郎小鎮的妖怪樂園

在妖怪小鎮中逛累了，可以來妖怪樂園休息一下。這裡主要販賣許多限定的妖怪商品以及妖怪輕食，其中最有人氣的妖怪拿鐵，總共有五種圖案可以選擇。另外園區內還有一反木棉的遊樂設施可以讓小孩騎乘玩樂，鬼太郎之家以及巨大的骷髏供大家合照紀念。

妖怪拿鐵

眼球老爹礦泉水

水木茂紀念館

營業時間: 9:30~ 17:00全年無休

票價: 成人700日幣，國高中生500日幣，小學生300日幣。

紀念館由具有100年歷史的料亭所改建而成，於2003年3月8日，同時也是水木茂生日的這天開始營運。館中介紹了水木茂的漫畫世界以及鬼太郎作品的誕生經過，不只展示了珍貴的鬼太郎原作手稿，還有動畫鬼太郎特展，可以看到從1968年第一季動畫到第六季2018年動畫的種種變遷經過。

館內除了可以一訪在原作中，妖怪們所居住的妖怪洞窟，另外還展有全國妖怪大地圖，介紹了日本全國，從山、海、河川、鄉間及家裡會出現的妖怪傳說故事。由於館內有許多漫畫原稿，或是動畫分鏡稿是無法拍照的，這些精采的部分就留待大家自己來看囉!水木茂紀念館

夜晚的妖怪小鎮

迎接水木大道25周年的2018年，地方政府在小鎮做了一次全面的翻修，不只增加了妖怪銅像的數量至177座，還增加了晚上的點燈活動。從日落開始到22:00，小鎮中的路樹以及銅像都會打上燈光，最特別的是在道路上會出現許多妖怪投影，可以讓遊客感受到與日間完全不同的妖怪小鎮氣氛。如果時間充裕，記得待晚一點體驗一下這特別的時刻吧。

境港鬼太郎夜晚妖怪投影 圖片來源:島根縣觀光Navi

相較於滿街觀光客的東京大阪，山陰地區算是較少旅客涉足的寶地。隨著廉價航空越開越多、觀光票券種類越來越便宜，來一段4到5天的山陰輕旅行已非難事，到時候記得排個一天行程，一訪這有趣又特別的鬼太郎小鎮唷！

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