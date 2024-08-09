快訊

中華隊9日賽程 舉重陳玟卉接棒爭牌 高球2女將追近領先集團

日本預警南海海槽大地震 我氣象署曝對台影響

美中對抗蔓延到奧運賽場 國際反禁藥機構成夾心餅乾

膽小者也不用怕！鬼太郎迷必訪鳥取縣境港妖怪小鎮(下)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Joshua/ 窩日本】

延續"膽小者也不用怕!!鬼太郎迷必訪鳥取縣境港妖怪小鎮(上)"，本文將繼續介紹鬼太郎小鎮的看點

妖怪神社-向妖怪們許願吧

於2000年成立的妖怪神社，主要是希望能守護住在妖怪小鎮的妖怪們，但同時也是人們與妖怪們之間的溝通橋樑。神社前有以眼珠老爹為發想所打造的手水舍，隨著水流眼球會不斷地轉動，畫面非常有趣。

神社鳥居是鬼太郎的妖怪朋友「一反木棉」，神社的御神體則由黑玉影石及300年的櫸木所組成。妖怪神社的籤詩也很特別，投錢後會由機關人偶選出籤詩，再慢慢移動交給求籤者。

另外你也可以寫張特別的妖怪繪馬，向妖怪們祈求願望實現。

暴牙眼鏡君
暴牙眼鏡君

在水木茂大道遊玩時，隨時都會有鬼太郎與同伴們出現，可以握手、拍照做些有趣的互動，共有鬼太郎、貓女、鼠男、死神、撒沙婆婆等11種妖怪，每天都會在境港市官方twitter公布今天是哪個腳色出沒，大家可以留意一下。

官方twitter: https://twitter.com/yohkaiworld

境港鬼太郎小鎮的妖怪樂園

在妖怪小鎮中逛累了，可以來妖怪樂園休息一下。這裡主要販賣許多限定的妖怪商品以及妖怪輕食，其中最有人氣的妖怪拿鐵，總共有五種圖案可以選擇。另外園區內還有一反木棉的遊樂設施可以讓小孩騎乘玩樂，鬼太郎之家以及巨大的骷髏供大家合照紀念。

妖怪拿鐵

眼球老爹礦泉水

水木茂紀念館

營業時間: 9:30~ 17:00全年無休

票價: 成人700日幣，國高中生500日幣，小學生300日幣。

紀念館由具有100年歷史的料亭所改建而成，於2003年3月8日，同時也是水木茂生日的這天開始營運。館中介紹了水木茂的漫畫世界以及鬼太郎作品的誕生經過，不只展示了珍貴的鬼太郎原作手稿，還有動畫鬼太郎特展，可以看到從1968年第一季動畫到第六季2018年動畫的種種變遷經過。

館內除了可以一訪在原作中，妖怪們所居住的妖怪洞窟，另外還展有全國妖怪大地圖，介紹了日本全國，從山、海、河川、鄉間及家裡會出現的妖怪傳說故事。由於館內有許多漫畫原稿，或是動畫分鏡稿是無法拍照的，這些精采的部分就留待大家自己來看囉!水木茂紀念館

夜晚的妖怪小鎮

迎接水木大道25周年的2018年，地方政府在小鎮做了一次全面的翻修，不只增加了妖怪銅像的數量至177座，還增加了晚上的點燈活動。從日落開始到22:00，小鎮中的路樹以及銅像都會打上燈光，最特別的是在道路上會出現許多妖怪投影，可以讓遊客感受到與日間完全不同的妖怪小鎮氣氛。如果時間充裕，記得待晚一點體驗一下這特別的時刻吧。

境港鬼太郎夜晚妖怪投影 圖片來源:島根縣觀光Navi

相較於滿街觀光客的東京大阪，山陰地區算是較少旅客涉足的寶地。隨著廉價航空越開越多、觀光票券種類越來越便宜，來一段4到5天的山陰輕旅行已非難事，到時候記得排個一天行程，一訪這有趣又特別的鬼太郎小鎮唷！

窩日本推薦閱讀：吉卜力主題公園Ghibli-Park最新情報來了！交通、票價、購票方式、園區開幕時間一次報你知~　

精彩原文及更多日本在地精選資訊，請上「窩日本」網站追蹤按讚「窩日本」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

拿鐵 觀光 輕食

延伸閱讀

官方飆車！七月新番《VTuber傳說（略）》動畫官網瑟圖大放送

《農民：愛慾情謎》成人動畫 在三角關係中無法自拔

擦邊校園戀愛《拜託請穿上，鷹峰同學》宣布動畫化！超能力只是幌子

大叔番再+1！《鄉下大叔成為劍聖》宣布動畫化 預計2025年4月放送

相關新聞

膽小者也不用怕！鬼太郎迷必訪鳥取縣境港妖怪小鎮(下)

延續"膽小者也不用怕!!鬼太郎迷必訪鳥取縣境港妖怪小鎮(上)"，本文將繼續介紹鬼太郎小鎮的看點

2024星野集團北海道住宿精選！日本星野Tomamu度假村、OMO飯店推薦，美食地圖、人造浪、滑雪場輕鬆暢玩

北海道精選住宿特輯又來啦✨這次是呼聲超高的日本星野集團住宿系列！不論是價格親民的都市觀光星野OMO系列飯店，還是超豪華的星野Tomamu度假村，看這篇文就夠了！來北海道想不費力的觀光、享樂，真的首推超貼心又超舒適的星野集團>

膽小者也不用怕！鬼太郎迷必訪鳥取縣境港妖怪小鎮(上)

日本山陰鳥取縣被稱為漫畫王國，也有鬼太郎作者水木茂的出生地「境港市」。當地政府配合觀光，將境港打造成鬼太郎的妖怪小鎮

御殿場PREMIUM OUTLETS® ８月夏季祭典活動舉辦中

【旅奇傳媒/日本部報導】三菱地所集團旗下的大型購物設施 PREMIUM OUTLETS，現在於日本全國共有10處營業據點，分佈於東北至九州地區，每個據點都具備交通便捷、鄰近觀光景點、腹地寬廣等優勢，為

《2024日本最佳賞楓景點攻略｜時間預測●最佳景點推薦●地圖懶人包》

日本的賞楓季，不同於其他國家單一色調的秋葉，這裡擁有多樣的樹木種類，楓葉品種應有盡有，展現出繽紛多彩的秋葉景觀。橘子貓小編幫大家統整了日本賞楓時間預測2024、日本賞楓景點分布地圖、熱門日本賞楓景點16選＆和橘子貓小編的總結，希望此文章可以幫助到即將要去賞楓的大家。

日本賞楓 早訂早享受！限時５天優惠 每人省萬元再享最高8%回饋

【旅奇傳媒/編輯部報導】對於國人最愛前往旅遊的日本，東南旅遊於秋季推出多樣團體行程，更祭出「會員日」5日快閃活動，邀請所有規劃前往日本旅行的您一起搶先部署，不只全日本景點玩透透，還可馬上入手高CP值假

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。