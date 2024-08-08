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膽小者也不用怕！鬼太郎迷必訪鳥取縣境港妖怪小鎮(上)

聯合新聞網／ 窩日本

【撰文:Joshua/ 窩日本】

日本山陰鳥取縣被稱為漫畫王國，不只有名偵探柯南漫畫家青山剛昌的出生地，同時也有鬼太郎作者水木茂的出生地「境港市」。當地政府配合觀光，將境港打造成鬼太郎的妖怪小鎮，讓喜愛鬼太郎的朋友們，能一窺水木茂的妖怪世界。

鬼太郎小知識

誕生於1959年的漫畫鬼太郎，由被稱為妖怪博士的「水木茂」所創作，連載至1997年約40年期間，擄獲許多漫畫迷及妖怪迷的心。日本東映動畫公司也從1968年~2018年間，共製作了六季的鬼太郎動畫，深受大朋友及小朋友的喜愛，尤其是永遠經典的片頭曲，只要響起Ge、Ge、Ge的音樂，就知道是鬼太郎來囉！

境港鬼太郎

打開Google map，可以知道鳥取縣位於日本本州西部，中國地區的上方，鄰近日本海側，古時候把山的北面稱為「陰」，因此這一代也稱為山陰地區。而境港位於鳥取縣的最西邊，鄰近的大城市為米子市。境港市同時也是日本海沿岸最大的漁業城市。。

境港鬼太郎妖怪小鎮交通

要到達境港市最好的方法是先抵達附近的大城市「米子市」，再轉搭JR境線的鬼太郎列車。

米子市到境港市

連接米子市及境港的JR境線約45分鐘，可以搭到6種特別樣式的鬼太郎列車，除了列車外觀，車內的天花板及座位都可以找到鬼太郎及其夥伴。

另外沿線各站除了原本正式的站名，還使用了妖怪的名字來做為車站暱稱，例如鼠男站(米子站)及鬼太郎站(境港站)，沿線可以注意各車站站牌，都是有特別設計過的唷。

境港鬼太郎妖怪小鎮必看景點

妖怪小鎮的中心-水木茂大道

從境港車站一出來，就來到了妖怪的世界，在這小鎮中最重要的一條主要道路即是「水木茂大道」。小鎮中設置有許多原作中出現的妖怪銅像，從1993年創立的23組，一直到2018年翻新後共有177組銅像，另外還要注意街道店家、車站、警察局甚至是街燈及公園，到處都有妖怪出沒，大家可要發揮敏銳的觀察力，努力找找看唷。

來日本旅行時，記得每個城市的水溝蓋也是一大特色，在小鎮中遊玩時，別忘了看看地上有趣的設計唷。

鬼太郎商品

小鎮中就連日本酒店及麵包店都不馬虎，全部的商品都與鬼太郎有關。

因篇幅關係，其他景點將於下集介紹

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