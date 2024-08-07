日本賞楓 早訂早享受！限時５天優惠 每人省萬元再享最高8%回饋

【旅奇傳媒/編輯部報導】對於國人最愛前往旅遊的日本，東南旅遊於秋季推出多樣團體行程，更祭出「會員日」5日快閃活動，邀請所有規劃前往日本旅行的您一起搶先部署，不只全日本景點玩透透，還可馬上入手高CP值假期。

除了享受旅遊團的輕鬆、便利，全心體會道地日本風情之外，東南旅遊也針對賞楓季節推出保住五星飯店、暢玩主題樂園等熱銷商品，更加碼回饋會員，凡於8/8-8/12期間報名指定日本旅遊行程，即可享有每人省萬元再享最高8%回饋的重磅優惠！

8/12前報名日本指定行程 每人省萬元再享最高8%回饋

▲黑部峽谷鐵道。 圖：東南旅遊／提供

▲立山黑部賞楓是造訪北陸的旅客所喜愛的景點之一。 圖：東南旅遊／提供

提及日本秋日賞楓，帶來視覺震撼的黑部峽谷鐵道，是必去景點之一，在「典藏北陸5日」行程中，搭乘觀光小火車前往賞楓秘境－黑部峽谷鐵道，Tiffany 藍色的溪流，倒映兩岸綠、黃、紅、赭的秋季限定景致，如夢似幻的情景，是北陸賞楓的必去景點之一。此外，前往上高地、白川鄉合掌村等地，在楓紅片片中，置身純樸、自然的懷抱，備感療癒。行程安排品嘗富山割烹料理、立山鰻魚風味餐，還有豐盛的飯店內迎賓會席等，滿足味蕾同時，也深度體驗北陸多元魅力！

▲北海道繽紛浪漫的花田景觀。 圖：東南旅遊／提供

喜歡定點、深度旅行的遊客，非常推薦「北海道Club Med雲海纜車、富良野花田5日遊」，入住口碑極佳的 CLUB MED 北海道 Tomamu 度假村，在村內各項設施和活動中，體驗旅行帶來的愜意與放鬆，更可在雲海觀景平台享受漫步在雲端的夢幻。行程帶你走訪日本最大的英式庭園「由仁花園」，有北海道規模最大的3萬2千株地膚，紅紅火火的鋪滿草坪廣場，與楓紅相輝映；此外，百年歷史札幌啤酒博物館、白色戀人工廠見學，還有三大螃蟹吃到飽，都是令人嚮往之處！

▲擁有獨特景觀的八景地獄溫泉區。 圖：東南旅遊／提供

想犒賞自己、體驗奢華精緻的日式美學，參加「九州時尚五星5日」定能得償所願！精選入住別府全日空洲際渡假酒店&SPA、福岡麗思卡爾頓酒店，俯瞰遼闊山景或城市燈火，享受頂級舒適的住宿時光；並安排享用百年料理亭、極上河豚料理等頂奢美味，滿足五感饗宴。此外，乘坐既是觀光列車、也是美食餐車的福岡筑後廚房電車（THE RAIL KITCHEN CHIKUGO），使用窯爐烹製的九州時令菜餚風味獨具，滿足熱愛新奇體驗的味蕾。行程走訪海地獄溫泉名點、湯布院歐風藝術小鎮，在獨特景觀與情境中，盡情感受豐饒九州的魅力。

▲搭乘河口湖富士山瞭望纜車，欣賞令人難忘的美景。 圖：東南旅遊／提供

受到年輕遊客喜愛的「東京雙溫泉5日」既時髦又別具文藝氣息，特別安排搭乘日本建築大師妹島和世監修的西武鐵道「001」系「∞（無限）」特急電車，體驗新穎交通工具的暢快疾行；河口湖戰國武將風格的「天晴號」、富士山瞭望纜車，則是以兩種不同的視角欣賞富士山絕景，將一整年的幸運盡收眼底。此外，日本特色爐端燒料理、螃蟹吃到飽，都是遊客熱愛的在地美食，保證入住溫泉2晚及五星飯店1晚，則加乘享受東京的時髦氣息。

秋遊日本追楓去 九州秋色驚喜價29,900起

為了回饋遊客，東南旅遊於「會員日」活動期間，也有眾多日本賞楓行程驚喜特惠，讓大家在秋日旅遊旺季，一樣能以親民的價格輕鬆玩日本，並且精心規劃必訪特色景點，享受加量不加價的超值遊程。

▲高千穗峽壯觀而絢爛的秋楓景色。 圖：東南旅遊／提供

走向大自然的賞楓秋日遊最推薦「精選九州秋色5日」，搭乘南阿蘇鐵道列車，沿途是楓紅片片的美麗山岳與溪谷，還有精選紅葉名所～寶滿宮、金麟湖、小倉城等，讓秋日洋溢金黃、澄橘、豔紅片片的視覺饗宴。而宛如仙境的賞楓勝地高千穗峽，在楓紅點綴的峭壁中，是真名井飛瀑絕景，美得令人屏息。在地名物安排單點燒肉無限享用、門司港必吃的「燒咖哩」，用美食為旅程寫下美好回憶。

不論是親子出遊、樂園玩家、樂享奢華旅宿，或定點遊愛好者……，都可以在東南旅遊的日本行程找到最適合您的旅行，把握8月「會員日」快閃5日特惠搶購，錯過不再有！只要在8/8～8/12期間預訂包含秋季賞楓泡湯、保住五星飯店及主題樂園暢遊等指定行程，可獲得每人省萬元再享最高8%回饋的超值好康，名額有限、立即預訂，預備好心情，前往日本享受高CP值、精湛用心的完美旅行。

■東南旅遊官網：https://reurl.cc/A21Lvp

■全台電話直撥 (02) 412-8688

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野