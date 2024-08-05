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今天是吃鰻魚飯的土用丑之日！推薦佐賀唐津百年老鋪竹屋

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佐賀唐津的百年老店竹屋的鰻魚飯，無論內用外帶都美味！　記者-蔡雅雯/攝
佐賀唐津的百年老店竹屋的鰻魚飯，無論內用外帶都美味！　記者-蔡雅雯/攝

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】今天是日本的土用丑之日，日本人都在這天吃鰻魚對抗暑熱，是補元氣的好日子！推薦一家來自佐賀縣唐津百年老鋪「竹屋」的美味鰻魚飯，讓大家用視覺滋補元氣！

▍竹屋的歷史淵源

▲老闆娘制服的背後有可愛的鰻魚插圖，店內空間瀰漫著懷舊氣味。 記者-蔡雅雯/攝
▲老闆娘制服的背後有可愛的鰻魚插圖，店內空間瀰漫著懷舊氣味。 記者-蔡雅雯/攝

▲3層樓木造建築的竹屋，散發著濃濃的大正情調，也被指定為有形文化財。 記者-蔡雅雯/攝
▲3層樓木造建築的竹屋，散發著濃濃的大正情調，也被指定為有形文化財。 記者-蔡雅雯/攝

「竹屋」創業於明治10年，已經傳承到第4代，創業者原是製造日本刀劍配件的職人，由於明治時代發表了廢刀令，無法再做這門生意，當時因為從附近松浦川捕捉的天然鰻魚美味好評，轉而改行賣起鰻魚飯。

1923年（大正12年）更把平房店面改建成3層樓木造建築，散發著濃濃的大正情調，時至今日不僅被指定為有形文化財，也被大林宣彥導演的電影「花筐」作為攝影外景地。

▍竹屋的鰻魚飯為什麼好吃？

1. 老闆掛保證，祖傳美味百年不變。

2. 絕對使用優質鰻魚，雖然早年使用的天然鰻魚隨著時代演變激減消失，目前用的是產自南九州的養殖鰻魚，供應量穩定、品質佳。

3. 烹調上屬於關西派，不先蒸採取直接炭烤逼出香氣、讓人食指大動。

▼唐津．竹屋▼ 

・時間：周一至周六11:30-19:00、周日及國定假日提前半小時結束營業（每周三、四公休）

・交通：JR唐津站步行約6分鐘

・地址：唐津市中町1884-2

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九州 電影 鰻魚

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