日本吉野家 x 星之卡比聯名活動開跑！粉嫩套餐與限量公仔搶先看

日本吉野家 x 星之卡比「卡比與吉野家吃飽大作戰」聯名活動即將開跑，活動期間內購買套餐不僅送限定公仔，加碼全新卡比包裝都超級粉嫩可愛。然而，這項活動目前僅限於日本推出，因此計劃前往日本旅遊的粉絲們，這絕對是一個不能錯過的必吃清單！

此次聯名活動推出的「卡比之盛」套餐提供兩種選擇：牛丼搭配迷你沙拉，或牛丼搭配果汁。套餐價格分為600日圓（小份）和633日圓（普通份）兩種，數量有限，每日供應售完即止。此外，外帶還配有限定設計的包裝袋，讓人愛不釋手，必定成為拍照打卡的熱門亮點。

圖／取自株式会社吉野家官網

吉野家宣布，這次與「星之卡比」的合作活動將於8月8日正式啟動。首波聯名活動將持續至8月31日，隨後第二波將於9月3日至9月30日展開。期間將推出七款不同的原創卡比公仔，每款公仔都擁有獨特設計，粉絲們絕對要抓緊機會收藏這些限量版的精美公仔。

圖／取自株式会社吉野家官網