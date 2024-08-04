全家入住日本飯店遭投訴「亂敲房門」 蔡阿嘎驚吐真相

蔡阿嘎近日帶著全家大小10口人，前去日本青森參加睡魔祭，不過入住飯店時卻被隔壁房客人投訴，亂敲他們的房門，這讓蔡阿嘎覺得有些莫名其妙。

蔡阿嘎在社群發文透露入住一間秋田山上的老溫泉飯店，晚上時隔壁房投訴說：「我們有一位老先生帶一個小男生去亂敲他們房門」，但蔡阿嘎表示，他們與阿公阿嬤不同房，而且晚餐後就再也沒有出過房間，「所以…隔壁房客是看到….？」並直呼「不可能鬼門剛開就遇到這種事吧」更笑稱「還好我們只住一晚塊桃（快逃）啊」。