只要銅板價200日圓！搭「武雄溫泉周遊巴士」輕鬆遊佐賀

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武雄溫泉周遊巴士行經武雄溫泉樓門等知名景點。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供
武雄溫泉周遊巴士行經武雄溫泉樓門等知名景點。　圖：佐賀縣觀光連盟／提供

【旅奇傳媒/記者-蔡雅雯】自從2022年9月23日西九州新幹線開業以來，許多海內外遊客紛紛湧進佐賀縣的武雄市；也是從這天開始，武雄市推出了從武雄溫泉車站出發的周遊市區景點巴士，大受好評。為了讓遊客能前往更多魅力據點，今年4月起除了原有行經若木町「川古の大楠公園」、武內町「竹古場 KIRUN 之森公園（飛龍窯）」的路線外，還將新增一條能邂逅黑髮山和個性陶器作品的「山內路線」，行駛時間也配合武雄溫泉的發車時刻，盼成為更便利又好玩的周遊巴士。

▍2024武雄市觀光周遊巴士 ▍

【行駛日】2024/4/7（週日）～2025/3/30（週日）

　　　　　期間中每週日・國定假日共行駛67天。※1/1、1/2不發車

【行駛班次】1天2班（上午：山内路線・下午：若木・武内路線）

【行駛出發時間】上午10:20出發、12:18抵達／下午13:40出發、15:45抵達

【需要時間（1圈）】約110分鐘至125分鐘

【車票】200日圓（小學生・身心障礙者100日圓）／1次、學齡前兒童免費

　　　　※上午車班和下午車班均須各付車資。

【行駛路線】

▼上午：山内路線…武雄溫泉樓門→武雄溫泉車站南口→三間坂車站→黒髪山陶藝村（停留30分）→公路休息站 黑髪之里（停留15分）→武雄溫泉站南口→武雄市圖書館→武雄高校→武雄温泉楼門→武雄温泉駅南口

▼下午：若木・武内路線…武雄溫泉樓門→武雄溫泉站南口→飛龍窯（停留10分）→川古大楠公園（停留15分）→飛龍窯→武雄溫泉物產館（停留15分）→武雄溫泉站南口→武雄市圖書館→武雄高校→武雄温泉樓門→武雄溫泉站（南口）

※若木・武内路線在飛龍窯約停留40分，可以參加武雄燒陶器體驗。

※兩條路線都能從武雄市圖書館轉車前往宇宙科學館。（車資另計）

▲2024武雄市觀光周遊巴士時刻表。　圖：武雄市觀光協會／提供
▲2024武雄市觀光周遊巴士時刻表。　圖：武雄市觀光協會／提供

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