日本東北最受台人歡迎！「岩手縣 八幡平市」四季觀光魅力豐富
【旅奇傳媒/日本部報導】擁有豐富又充滿特色觀光資源的岩手縣，是深受台灣遊客喜愛的觀光地。根據日本觀光廳統計，東北六縣的海外旅客中，佔比最高的皆來自台灣，其中岩手縣更高達將近6成！從台灣出發前往岩手，可以利用台灣虎航直飛花卷機場，航程約3.5小時，每周三六皆有航班，若與周邊機場搭配，可不同點進出，讓出遊的行程安排更加靈活彈性！其中八幡平市為岩手縣內的著名觀光地區，春天至初夏有「雪之迴廊」以及秘境「龍之眼」，夏天則能夠近距離觀賞高山植物，目前即將進入的秋季更是賞楓勝地，冬天境內也有雪質優良的滑雪場，可說四季皆好玩！
每年4月的春天開山後，八幡平市內最受矚目的就是連接岩手縣與秋田縣，長達27公里的「八幡平 ASPITE LINE」，沿著公路兩旁因剷雪而出現的雪牆是雪國獨有的風景，而且還可搭配賞櫻行程，享受兩種截然不同的景致及樂趣。
而近年來爆紅的「八幡平龍之眼」則是每年5月中旬至6月中旬的期間限定秘境景點。隨著融雪狀態而逐步開眼的龍之眼，隨著時間及氣候呈現不同面貌，是大自然造就的夢幻奇景。八幡平山頂規劃了許多完善的遊步道，最短的路線僅需1小時，每年初夏來此可觀賞到平時難得一見的高山植物。
八幡平地區的紅葉擁有多種面貌，值得遊客多次深訪。開車兜風必選「八幡平 ASPITE LINE」，沿途的紅葉美景令人心醉。而沿著八幡平山頂步道散步一圈，則能欣賞到八幡沼與紅葉相映襯的壯觀景色。
海拔1,613公尺的八幡平，冬天代表性的休閒勝地之一就是坐落於安比高原的「安比高原滑雪場」，擁有長距離的滑雪道以及優質的粉雪。其他還有雪鞋健行賞冰瀑等各種體驗，再泡上熱呼呼的溫泉就是最棒的享受。
提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言