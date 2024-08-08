2024星野集團北海道住宿精選！日本星野Tomamu度假村、OMO飯店推薦，美食地圖、人造浪、滑雪場輕鬆暢玩

⛄星野集團北海道住宿精選攻略❄️

OMO飯店✨

🍣主打都市觀光的OMO系列飯店數字越大服務更上一層樓~但不論數字，每間OMO的生活機能都很好！不只交通方便，還有許多私房美食，可以向工作人員索取專屬GO-KINJO吃喝地圖，超級貼心🌟

Tomamu度假村✨

🍡位在風景超美的富良野區山上，腹地約一千公頃的豪華度假村系列！一直都非常熱門尤其到了冬天更是一房難求><雲海露天陽台、微笑海灘、愛絲冰城、水/冰之教堂等等都是必去的設施景點！





📌星野集團北海道OMO飯店系列

🍣OMO5 小樽｜🗺️小樽運河巡遊導覽

圖／AsiaYo提供

由歷史建築翻新的OMO5小樽超復古美！而且小樽運河就在你旁邊~超愜意，還有限定的小樽運河暖桌航遊導覽🛥，跟超美味的新鮮海鮮🍤、超夯甜點等你來入住享受🍰！

📍附近地標：小樽運河 290 公尺、北一硝子 886 公尺、JR 小樽站548 公尺





圖／AsiaYo提供

位置超好的OMO5函館除了就在車站旁邊，還有傳統市場可以逛、溫泉可以泡！擔心語言不通不敢逛的話可以參加OMO專屬的函館自由市場導覽，想看夜景也可以搭乘OMO免費循環巴士，超級貼心🌃！

📍附近地標：JR 函館站 296 公尺、函館朝市 408 公尺、函館山展望台 2.67 公里





📌星野集團北海道度假村推薦

星野Tomamu度假村不只是蜜月/朋友聚會的首選，更是超適合親子的選擇！因為超貼心的星野集團推出5個月以上的小朋友都能使用托兒服務⛄！服務超好、特色設施更是超豪華有趣，怎麼捨得退房啊><！

圖／AsiaYo提供

度假村除了提供設備租借、佔地超大的絕美滑雪場，還有超美的雲海露臺、農場區，幸運的話俯瞰山下就能享受在雲海之上當仙女的感覺🤣超適合打卡拍照，羨煞所有人🌨！

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微笑海灘是星野的室內泳池，一年四季都很溫暖，還有超厲害、刺激的人造浪🌊！另外世界級建築師安藤忠雄教堂三部曲之一的水之教堂就在度假村之中，希望能透過水/光/綠/風達到心靈淨化💧

圖／AsiaYo提供





🍡RISONARE Tomamu｜豪華享受！

圖／AsiaYo提供

每房都有超級寬敞的空間，還有噴射浴缸、桑拿浴室，在房間內也有機會看到雲海！超級推薦到微笑海灘享受一下室內人造浪，晚上還會呈現不同氛圍🌅！另外度假村所有設施都能任意抵達遊玩唷🌟！

📍附近地標：JR 苫鵡站 2.26 公里





🍡Tomamu the Tower｜平價體驗！

圖／AsiaYo提供

一年四季都溫暖舒服的飯店區，除了親子必去的娛樂區，所有度假村景點都可以任意到達，超級推薦到農場與牛羊一起在草皮放鬆🐄還有雲海纜車/露臺，置身雲海看☁像溪流般流動，超級幸福愜意！

📍附近地標：JR 苫鵡站 393 公尺

看完星野集團的北海道住宿精選是不是很想趕快出發北海道旅行啊✨如果你也喜歡星野集團住宿但想更輕鬆的享受旅遊，推薦參考保證入住星野飯店/度假村的日本跟團行程喔！除了北海道跟團旅遊，還有東北跟團、沖繩旅遊團可以選擇唷~快跟著AsiaYo一起把握下個假期吧✨





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