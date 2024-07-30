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藍紫色的浪漫！ 人生必看「秋田雲昌寺」 夏日繁花絕美

聯合報／ 記者梅衍儂／秋田即時報導
記者梅衍儂／攝影
記者梅衍儂／攝影

微風撫過一片藍紫色，是夏天的浪漫，盛開的繡球花，一杯冰藍氣泡飲料，雲昌寺的美，是人生必看清單之一，繁花與清冷，不相悖。

由住持悉心栽種的1500株繡球花，每年6月下旬盛開，一直到7月上旬都能看得到繁花美景，雲昌寺從蜿蜒小路而上，周遭鮮葉如綠浪，上頭藍紫簇簇，小路盡頭便是寺廟門，不大，隱身在蓊鬱之中，上頭布白色短簾相當有夏日氣息，進入大門、順著一小段路直走，眼前就是祭祀祈願之處。

雲昌寺座落在半山腰，地勢較高，上去卻毫不費力，踩著輕便涼鞋也能輕鬆賞花，挑對角度還能下望到北浦港都小鎮和男鹿地區大海，好天氣時，湛藍的天、碧藍的海、紫藍的花相互襯托，絕對當得起消暑聖地之名。

除了絕美花景，還有可愛的地藏菩薩雕像，喜歡帶點小東西的話，寺廟內有20多種御守可挑選，寺廟出口還有髮飾、鑰匙圈等吊飾可以逛。

雲昌寺可從男鹿站轉乘「生剝鬼接駁巴士」，或由秋田站搭乘JR奧羽本線到羽立站，再轉計程車到達，花況與拜觀費可參考官網https://oganavi.com/ajisai/

順著石頭小路到雲昌寺門口。記者梅衍儂／攝影
順著石頭小路到雲昌寺門口。記者梅衍儂／攝影
雲昌寺內有許多可愛的地藏菩薩像。記者梅衍儂／攝影
雲昌寺內有許多可愛的地藏菩薩像。記者梅衍儂／攝影
6月下旬到7月上旬開滿繡球花。記者梅衍儂／攝影
6月下旬到7月上旬開滿繡球花。記者梅衍儂／攝影
雲昌寺內有許多可愛的地藏菩薩像。記者梅衍儂／攝影
雲昌寺內有許多可愛的地藏菩薩像。記者梅衍儂／攝影
天氣好的話，可以從寺廟望到海，與藍天連成一景。記者梅衍儂／攝影
天氣好的話，可以從寺廟望到海，與藍天連成一景。記者梅衍儂／攝影
順著石頭小路到雲昌寺門口。記者梅衍儂／攝影
順著石頭小路到雲昌寺門口。記者梅衍儂／攝影

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