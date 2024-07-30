萌翻了！秋田犬之里可愛爆表 琉璃色田澤湖傳說誘人
說到秋田，第一個想到的是不是超可愛的秋田犬？喜歡狗狗的人來到秋田千萬不要錯過免費的超萌景點「秋田犬之里」！
電影「忠犬八公」賺了不少觀眾淚水，而秋田縣北部的大館市，正是秋田犬的故鄉，門口的忠犬八公像仿造大正時代的澀谷車站，館內的秋田犬博物館可以一覽秋田犬的特徵和歷史，更有最令人期待的、直接見到秋田犬的展示室。
「秋田犬之里」2019年建成，當初館內以大正時代的浪漫氛圍為設計，燈光昏暗，不過這幾年有不少客人反映看不清楚館內商品，這才調整為如今明亮的模樣。導覽員說，秋田犬起初是鬥犬，是專門比賽的犬種，幾次敗陣下來，業者不甘心，決定要跟其他犬配種，秋田犬就從原本可愛的模樣，變成健壯的體型，沒想到民眾覺得不可愛了，40年前又開始保留原品種的運動。
除了秋田犬，秋田另一知名的觀光勝地是大名鼎鼎的田澤湖，是來到秋田必訪的景點之一，湖深423.4公尺，是日本最深的湖泊，放眼望去是好聽又美的「琉璃湖水色」，湖中魚群恣意，湖面映照山巒，在這裡待一上午，心曠神怡。
佇立在湖泊前方的金色雕像名為「辰子像」，相傳一位叫辰子的女孩希望能永保美貌，喝光湖水後幻化為龍，躍入田澤湖中成為湖神。田澤湖附近還有座「御座石神社」，主祀的正是變成龍神的辰子姬，不少遊客前來祈求美貌。
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