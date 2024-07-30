用童心暢遊日本鐵道「羽後本莊」最美風景

6月溽暑，有全日本最美鐵道風景的秋田，一陣陣清爽微風沖走暑氣，在如畫的田野鄉間感受清風徐徐，搭著童趣滿滿的玩具列車，一路開往心中的寧靜與美好。

⽻後本莊到⽮島的23km鐵路沿線，一年四季景色分明，座落於東北第二高峰鳥海山下，春天賞櫻，夏天浦公英、秋天有楓、冬天觀雪，不管何時去都能觀賞美景，每個季節推出不同的主題列⾞，這一次，我們搭上可愛的玩具號，像極了模型的一部分。

小巧玲瓏的車廂裡，黃綠相間的顏色配置，像是幼兒園特有的鮮豔和活力，車內玩具設施皆使用秋田當地木材建置，球池、矮桌椅、木製玩具台，童心一下就上來，玩具列車內的設施皆無年齡體重限制，好拍又好玩，不僅適合三五好友展開童趣體驗，親子遊玩車廂間也有一番趣味。

除了這一天一班的玩具列車，另一主題「真心列車」也超級有人氣，一位打扮頗具當地特色的車掌少女，細心為乘客介紹景點，還附上中文解說圖示。在車上吃著點心、喝著熱茶，一邊欣賞窗外美景，和努力講出中文介紹詞的少女相視而笑，濃濃的人情味在奔馳的火車上散發開來。

行車約40分鐘、途經12個車站，終於到達矢島站，這裡有位可愛的「松子婆婆」，是車站的活招牌，她身穿優雅米白和服，親切地招呼遊客，手上還拿著中文字「你好，今天我非常開心」的紙板，笑盈盈地歡迎大家的到來。

想要選購伴手禮的話，首推人氣最高的「今治毛巾」，當然，可愛的秋田犬相關物品也無處不在，萌到人的心坎兒裡。如果人數夠的話，可以和車站談包車，原價日幣3萬2千元，台灣特別價格是日幣1萬8千元，列車約可坐30到35人。