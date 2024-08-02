日本家庭藥推薦！老字號百年專業 「金冠堂」常備藥妝購物清單

不少人到日本喜歡買一些家庭常備藥。這回JAPANKURU團隊要向苦惱的大家推薦「金冠堂」，它可是集結了百年專業知識、在皮膚藥界中長期佔有一席之地的日本家庭常備用藥品牌。馬上就來看看必買清單有哪些吧！

▎扮演著近一世紀日本家庭常備用藥的要角

說到蚊蟲叮咬引起的癢痛、肩膀僵硬或腰痛等情況時，大家首先會想到「虎標萬金油」（タイガーバーム）吧！然而在日本，由「金冠堂」製造的第二類外用藥品「金冠鎮癢消炎液」（キンカン），已經穩坐暢銷家庭常備用藥排行近百年的時間。

有趣的是，「金冠堂」的起源與韓國有著密不可分的關係。創始人山崎榮二移居當時的京城（現稱為首爾），並在那裡設立了研究所，以在韓國慶州挖掘出土的黃金之冠為發想，將其命名為「金冠堂」。歷經多次的實驗與失敗，成功研製出了「金冠堂」的招牌商品──「金冠鎮癢消炎液」（キンカン）。

除此之外，「金冠堂」還成功開發了包括適合兒童和敏感肌使用的一般醫用藥品、外用藥品以及化妝品等許多產品。

接下來，讓小編為大家一一列出藥妝店必買「金冠堂」清單有哪些品項吧！

▎1. 招牌商品「金冠鎮癢消炎液」（第2類醫藥品）

▲ 招牌商品「金冠鎮癢消炎液」

說起金冠堂的經典商品，當屬「金冠鎮癢消炎液」（キンカン）。它剛開始是作為一種治療燙傷的外用藥而被研製出來：在第二次世界大戰期間，這款藥品被大量應用在燒傷、火災等應急時刻，因此廣為人知。隨著時代的演變，它的功效漸漸集中在蚊蟲叮咬、搔癢、肩痛、腰痛、瘀傷和扭傷六個層面，成為了一年四季在各種情況下都能使用的萬用良藥。

直至今日，「金冠鎮癢消炎液」在日本仍廣受喜愛，成為家庭常備用藥中的代表性商品。它有三種容量（詳細如下），可依照不同需求、場合來進行選購。

用法與用量：1天數次，請適量塗抹於患部。

〈注意事項〉

① 此產品僅供外用，且避免接觸眼睛和口腔。

② 塗抹後請讓藥劑充分乾燥。

商品規格：

① 大容量120毫升；

② 中容量55毫升；

③ 便攜小容量20毫升。

▎2. 可愛巧虎 寶寶皮膚外用藥系列

（1）金冠 KINKAN HIHI 乳液（第3類醫藥品）＆ 金冠 KINKAN HIHI 乳膏（第3類醫藥品）

如果你正在尋找敏感嬰兒肌外用藥，那一定不能錯過這款有著「巧連智」旗下人氣角色──巧虎可愛包裝的皮膚外用藥系列產品。

「金冠 KINKAN HIHI 乳液」（キンカンハイハイローション）與「金冠 KINKAN HIHI 乳膏」（キンカンハイハイクリーム）對濕疹、皮膚炎、潰瘍、汗疹、皮疹、搔癢、凍瘡、蚊蟲叮咬、蕁麻疹等各種皮膚問均有效，且不含類固醇。一般出生1個月左右的寶寶便可以使用，且有乳液和乳膏兩種質地，可以依照膚質進行選購。

用法與用量：1天數次，請適量塗抹於患部。

〈注意事項〉

① 此產品僅供外用，且避免接觸眼睛和口腔。

② 使用本產品5～6日後症狀仍沒改善，請停止使用，並諮詢醫師、藥師或有專業藥妝販售資格的銷售人員。

③ 幼兒使用時，請在有監護人陪同的前提下使用。

商品規格：

① 金冠 KINKAN HIHI 乳液（キンカンハイハイローション）50ml

② 金冠 KINKAN HIHI 乳膏（キンカンハイハイクリーム）15g

（2）止癢貼片α（第3類醫藥品）

另一款可愛巧虎寶寶皮膚外用藥系列產品──「止癢貼片α」（かゆみ止めパッチα）也是好評連連！這是一款適合兒童使用的貼片，針對蚊蟲叮咬、搔癢、凍瘡等效果顯著，夏季必備，尤其推薦給喜愛戶外活動的寶寶們。貼片上印有可愛的巧虎圖案，實用外兼具美感，作為日本伴手禮也絲毫不遜色。

用法與用量：從墊片取下貼片，1天數次貼附於患部。

〈注意事項〉

① 此產品僅供外用。

② 若有出汗或皮膚潮濕的情況，請在使用前擦乾皮膚。

③ 請勿長時間持續貼附於相同部位。

④ 幼兒使用時，請在有監護人陪同的前提下使用。

商品規格：

止癢貼片α（かゆみ止めパッチα）：48片入

▎3. 金冠 KINKAN PVA EX 強效凝膠（第2類醫藥品）

正在尋找有效緩解搔癢和發炎，但不喜歡軟膏特有黏膩感的人快看過來！這款清爽且易塗抹的「金冠 KINKAN PVA EX 強效凝膠」（キンカンPVA EXゲル），或許正符合你的需求！ 內含11種有效成分，其中的「PVA」是一種針對患部、能在體內分解、具有高效性和安全性的類固醇。可以廣泛應對濕疹、皮膚炎、汗疹、皮疹、搔癢、蚊蟲叮咬、蕁麻疹等多種皮膚狀況。不黏膩的質地，在即將到來的悶熱酷暑也能舒適地使用。

用法與用量：1天數次，請適量塗抹於患部。

〈注意事項〉

① 此產品僅供外用，且避免接觸眼睛和口腔。

② 使用本產品5〜6日後症狀仍沒改善，請停止使用，並諮詢醫師、藥師或有專業藥妝販售資格的銷售人員。

商品規格：

金冠 KINKAN PVA EX 強效凝膠（キンカンPVA EXゲル）：20g

▎4. 解決惱人皮膚問題的「痘痘貼系列產品」

（1）nikipa！超薄淡疤保濕款・藍（化妝品）＆ nikipa！hydro patch 淡疤滋潤保濕款・黃（化妝品）

因乾燥等各種原因引起的皮膚問題，許多人會選擇使用便捷的貼片產品。針對這類需求，我們推薦「金冠堂」的「痘痘貼系列產品」，可以根據膚質問題來選擇適合的品項。

極薄透明貼片「nikipa! 超薄淡疤保濕款・藍」（ニキパ!）含有維生素E、玻尿酸鈉、氫化A醇三種保濕成分，並採用耐水性高的胺基甲酸酯材質製成，厚度僅0.05毫米，貼上後完美隱形，可以直接無痛上妝。 另外，「nikipa! hydro patch 淡疤滋潤保濕款・黃」（ニキパ!ハイドロパッチ）含有維生素C誘導體、玻尿酸鈉和茶樹精油三種保濕成分，採用具有高保濕力的水膠體材料，能針對問題部位進行深層護理。

使用方法：使用前請先將欲處理的肌膚部位洗淨，再將水份充分擦乾。

〈注意事項〉

① 使用前，請勿在要貼上的部位進行上妝等動作，以防止貼片脫落。

② 從肌膚上撕下貼片時，請緩慢輕柔。用清水或溫水稍微濕潤，可以減少黏性，避免拉扯肌膚。

商品規格：

① nikipa! 超薄淡疤保濕款・藍（ニキパ!）：36枚（10mm 12枚＋12mm 24枚）

② nikipa! hydro patch 淡疤滋潤保濕款・黃（ニキパ!ハイドロパッチ）：32枚（10mm 20枚＋12mm 12枚）

（2）nikipa! Premium 超薄淡疤保濕升級款・藍（化妝品）＆ nikipa! hydro patch premium 淡疤滋潤保濕升級款・金（化妝品）

想要更有效地解決上述痘印、保濕等皮膚問題嗎？接下來的「nikipa! Premium 超薄淡疤保濕升級款・藍」（ニキパ！プレミアム）＆ 「nikipa! hydro patch premium 淡疤滋潤保濕升級款・金」（ニキパ！ハイドロパッチ プレミアム）可就厲害了！兩款產品皆含有玻尿酸鈉和菸鹼醯胺在內的20種保濕美容成分。「nikipa! Premium 超薄淡疤保濕升級款・藍」採用耐水性高的胺基甲酸酯，厚度僅0.05毫米，可以直接上妝；「nikipa! hydro patch premium 淡疤滋潤保濕升級款・金」則使用水膠體材質，不易脫落，所以也非常適合夜間護理。

不只升級，還要再加量！對於使用頻率高的人來說真的是非常划算。

使用方法：使用前請先將欲處理的肌膚部位洗淨，再將水份充分擦乾。

〈注意事項〉

① 使用前，請勿在要貼上的部位進行上妝等動作，以防止貼片脫落。

② 從肌膚上撕下貼片時，請緩慢輕柔。用清水或溫水稍微濕潤，可以減少黏性，避免拉扯肌膚。

＊「痘痘貼系列」的四種產品雖皆經過貼片測試，但過敏反應因人而異，請評估自身的膚況做調整。

商品規格：

① nikipa! Premium 超薄淡疤保濕升級款・藍（ニキパ！プレミアム）：60枚（10mm 36枚＋12mm 24枚）

② nikipa! hydro patch premium 淡疤滋潤保濕升級款・金（ニキパ！ハイドロパッチ プレミアム）：56枚（10mm 32枚＋12mm 24枚）

▎讓「金冠堂」成為守護一家大小的家庭守門員

從長年暢銷的家庭常備用藥、適合兒童使用的皮膚藥、親膚的凝膠類藥品、以及針對不同膚況或場合做選擇的貼片，在「金冠堂」都找的到！如果你剛好去日本旅遊，可以順道去附近的藥妝店或唐吉訶德，帶幾樣適合自己的商品回家！

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