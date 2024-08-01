別跑錯囉！東京車站寶可夢商店搬家了 寶可夢迷必去「Pokémon Store Tokyo Station Shop」翻新開幕
【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】
位於東京站八重洲口的寶可夢商店「Pokémon Store Tokyo Station Shop」，於2024年7月後翻新開幕。重新開幕的Pokémon Store Tokyo Station Shop面積擴大更好買，還可以看到在門口迎接的皮卡丘站長唷！
東京車站一番街聚集許多好吃好玩好買的商家，其中「寶可夢商店 Pokémon Store Tokyo Station Shop」更是必逛的超人氣伴手禮店，店鋪位置原本位在地下一樓，但從6月24日起至7月9日暫停營業，並將搬遷至東京車站一樓以全新樣貌登場！
東京車站「Pokémon Store Tokyo Station Shop」2024年7月10日新登場
全新店鋪已於7月10日開幕，面積擴大至過去的3.6倍，讓每一位來訪的人都能有更好的購物體驗。
一來到店門口，就會看到穿著藍色制服與帽子的皮卡丘站長，站在入口處舉手迎接每位來訪的客人，一旁還有新葉喵、呆火鱷與潤水鴨陪伴！
另外，為了紀念「Pokémon Store Tokyo Station Shop」重新開幕，特別推出了搭配時尚金色購物袋的樹葉餅乾禮盒，還有廣受好評的「皮卡丘站長」玩偶與吉祥物等等，若剛好7月10日後會到東京旅遊，不妨到新開張的「寶可夢商店 Pokémon Store Tokyo Station Shop」將各式各樣與限定的寶可夢商品帶回家吧！
東京都千代田区丸の内1-9-1（東京站一番街1F）
10：00~20：30東京站日本橋口徒步1分
https://www.pokemon.co.jp/shop/en/store/tokyo/
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