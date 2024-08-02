樂高樂園史上最大規模！夏季限定活動「Brick Festival」讓你清涼一夏～

【撰文:窩日本快訊 / 窩日本】

位在名古屋的樂高樂園是全亞洲的第二座樂高主題園區，也是日本的三大主題樂園之一，每天都吸引許多樂高迷們前往遊玩！園區內共有7個主題園區與多達40多種的遊樂設施和表演，大小朋友都能在這盡情享受樂高的魅力，並透過遊戲發揮創造力！

今年夏天，樂高樂園推出了史上最大規模的夏日限定活動「Brick Festival」，將使用有史以來最多的用水量，讓你度過一個清涼消暑又充滿驚喜的夏日冒險！

名古屋樂高樂園夏季限定活動「Brick Festival」

在全新升級的「海盜海岸」戲水園區，人氣設施「潑水戰Splash Battle」增設了多個強力水砲，可以發射出高約五層樓高的強力水砲，讓你盡情潑水對戰！

在「防濺墊Splash Pad」設施，打造了一個每三分鐘就會傾瀉約1200公升水量的超巨型水桶，一天的用水量多達192噸，讓你從頭沁涼到腳！

小小孩也可以玩得很盡興！樂高樂園針對3歲至6歲的幼兒，特別在有遮陽屋頂的「得寶®樂遊Duplo® Play」推出戲水設施，像是低矮的戲水溜滑梯、地面噴水裝置、動物雕像等等，可以放心地帶著孩子來這裡玩水消暑。

在設施「DoReMi彈奏」區，以多個樂高製成樂器模型，孩子們在玩水的同時，還能享受音樂和燈光的互動，伴隨著各種旋律，高約30到50釐米的水柱也會噴湧而出！

除了設施外，夏季活動也推出了限定美食和周邊商品，餐點有消暑的季節蘇打水、刨冰和冷面等，商品有繽紛八色的沙灘拖鞋、T恤和帽子，樂高形狀的後背包、環保提袋。今年夏天就到日本樂高樂園®打造一個難忘的夏日回憶吧！

Brick Festival活動時間：7/13～9/16

官網看更多：https://www.legoland.jp/operation/seasonal-events/summer/2024/

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